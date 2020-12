Horoskop na tento týden: Komu se ve vztahu vzdaluje partner? Ohlídejte si to!

Konečně můžeme zase trochu normálně fungovat, i když protikoronavirová opatření nadále trvají a hned tak nezmizí. Jak budeme toto období zvládat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 7. do 13. prosince 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V prosinci se cítíte osamělí a snažíte se s někým sblížit. Milé Krysy, tento týden se vám zazářit nepovede, ale později se karta obrátí. Nebuďte tedy smutní a věnujte se jiným věcem. Vsaďte na profesní dráhu, která momentálně vzkvétá. Tam se vyřádíte. Rozhodně nepodceňujte svoje psychické ani fyzické rozpoložení, protože jste náchylnější k onemocnění a chybí vám potřebné vitamíny i odpočinek.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, do všeho se pouštíte v očekávání úspěchu. Zejména v pracovní oblasti si hodně věříte a vůbec si nepřipouštíte nezdar. Hlavně se držte nohama na zemi a nevymýšlejte něco nevšedního. Do konce roku by se vám to nevyplatilo. Nejvíce vás sžírá žárlivý partner a v trvalém svazku vládne nedůvěra. Je vám moc líto, že si spolu nerozumíte a hádáte se také o penězích. Ohledně nich bude ještě veselo.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Je až neuvěřitelné, jak si věříte a chováte se rozhazovačně. Stav vašeho konta vám na srdci zrovna neleží a možná si budete muset od někoho půjčit. Takový druh požitkářství je nevhodný a v budoucnu se s ním hodně potrápíte. Doma si jedete svoji písničku a vše si děláte po svém. Nesetkáte se však s porozuměním blízkých, ti si chod domácnosti představují úplně jinak. Teď je práce váš druhý domov.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nadřízený vás štve velkým množstvím úkolů a máte dojem, že ho to jen tak nepřejde. Povinnosti vám začínají přerůstat přes hlavu a přestáváte věřit, že někdy skončí. O víkendu se ale uvolníte v domácím prostředí a dokončíte vánoční dekorace. Letos s nimi budete nadmíru spokojení a sklidíte i obdiv rodiny. Naopak v trvalém svazku byste měli dbát na porozumění a sblížení, jinak se rychle odcizíte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, oplýváte dobrou náladou a nechcete si ji zkazit. Myslíte však výhradně na své blaho a na spokojenost blízkých zapomínáte. Měli byste se zajímat o to, co doopravdy chtějí, dát jim předražený dárek není to nejdůležitější. Stejně byste se měli kapánek uskromnit! V práci záříte jako nikdy a nadřízený vám plně důvěřuje. Pracujte na sobě, je úplně jedno, že se blíží Vánoce. Vše dokončete!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Jindy jste ostražití a věcem přicházíte na kloub, ale teď to tak není a z toho jste v depresi. Šéf na vás klade ohromné nároky, se kterými si nevíte rady. Nemalou vinu na tom má špatné rozpoložení, protože se vám nedaří skloubit práci a předvánoční shon. Na chvíli zpomalte a užívejte si seznamování s novými lidmi. Je totiž velice pravděpodobné, že se mezi nimi objeví jedinec, s nímž strávíte i noc!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Snažíte se překonat náročnější období, ale nejde to podle plánu. Jste na sebe naštvaní a požadujete maximum. Neměli byste se do ničeho hnát. Ideální je nechat věcem kolem volný průběh. Pracovní sféra je náročná, nicméně ji vcelku zvládáte, i když byste šéfa na místě zneškodnili! S kolegy vycházíte dobře, ale i na nich je vidět předvánoční stres. Vášnivé debaty nejsou rozhodně na místě.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu a ani vy nezahálíte. I když jste pracovně vytížení, najdete si čas na výzdobu domácnosti a pečení cukroví. K tomu bude nejvhodnější víkend. V rodinném kruhu se cítíte báječně a nedokážete se ubránit romantice. S partnerem jste jako dvě hrdličky a nechcete, aby se to změnilo. Není divu, že usilujete o lásku, ať už jste zadaní anebo svobodní. Máte zelenou!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V tomto týdnu se vám dostane té nejlepší péče, ale musíte svou energii správně směrovat. Pokud se vám to nepodaří, setkáte se s kritikou nadřízeného, kolegů i příbuzných. V každém případě buďte nad věcí a nepřemáhejte se. Není vám přáno. Žijte svůj život ze dne na den a nic dopředu neplánujte. V lásce si dejte pozor na typy protějšků, které jsou nevhodné. Nicméně se můžete aspoň kapánek pobavit.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, padá na vás zvláštní nálada a profesní povinnosti nejsou tak důležité jako jindy. Dalo by se říct, že vás nenaplňují a bojujete s nimi. Pokud pracujete z domu, je to pro vás výhodnější, protože v kolektivu mohou nastat problémy. Dokonce se můžete dostat do křížku s nadřízeným. I když s něčím nesouhlasíte, nepouštějte se do vášnivých debat. Ve výsledku by se vám to nemuselo vyplatit.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Druhý prosincový týden se ponese v duchu profesního úspěchu, za což jste velice vděční. S tím totiž souvisí i tučné finanční odměny a vy peníze opravdu nutně potřebujete. Jenom to nedávejte najevo tak zřetelně, ať před šéfem nevypadáte jako blázni. Soustřeďte se na preciznost provedené práce, stokrát se vám to vyplatí. Nadřízený ocení vaše logické myšlení a nechá si od vás v mnoha věcech poradit.