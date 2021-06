Horoskop na tento týden: Komu se vrátí životní elán a bude mít skvělé nápady?

23. června nás čeká svatojánská noc. Na co se připravit? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Zpočátku jste v práci nadšení, ale postupně se setkáte s nepřízní kolegů. Nepůjde o nic fatálního, ale na některé z nich si dávejte dobrý pozor! Nadřízený vás i přes smůlu chválí a má s vámi velké plány. To kolegy-záškodníky rozohní, ale stáhnou se do ústraní. Nepodléhejte negativní náladě ani jednání. Jen byste se ochudili o dobrou náladu a vaše plány by byly zmařeny. Obavy jsou tedy zbytečné.