Horoskop na tento týden: Komu se vyplní sny, komu hrozí chybná rozhodnutí?

Začíná srpen, léto vrcholí, i když dny se pomalu zase zkracují. Komu se bude dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 3. do 9. srpna 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a vy jen kvetete. Až do pátku budete aktivní a takřka nepřekonatelní. O víkendu se ale vše pokazí a setkáte se s narážkami partnera a protestem rodiny. Hned od pondělí si uvědomíte, že jsou před vámi jedinečné šance, jak si přilepšit. Na pracovišti lítáte sem tam a nic pro vás není nedosažitelné. V lásce máte štěstí, ale během dnů volna si pohoršíte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nový týden začne fantasticky a máte sílu splnit si nejeden sen. Od středy se vše začne kazit. Najednou jsou plány zborceny a vy se musíte podřídit šéfovým striktním pravidlům. Nebuďte na sebe přísní, protože nic netrvá věčně. Jen to budete muset chvíli vydržet. Jste trpěliví, takže s tím nebudete mít velký problém. Aspoň si můžete užívat krásné letní dny naplno. Takže je to vlastně výhra v loterii.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, vaše sebevědomí stoupá do výšin a pracovně se vám konečně daří. Po nepříjemnějším období je to báječná zpráva. Jste podnikaví a kreativní. Neváháte se přidat do rozhovorů, které jsou intelektuální, protože máte mnohé nabídnout. V lásce si dejte pozor na vypočítavou známost. Ale nebojte se, záhy ji vystřídá velká letní láska. Nakonec to tedy dopadne na jedničku. Malé utrpení přežijete.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Letní dny jsou pro vás spíše utrpením. Nějak se vám nedaří v práci ani ve vztazích. Máte dojem, že děláte všechno špatně a zbytečně se tím ubíjíte. Přitom stačí hodit problémy za hlavu a neposlouchat narážky, kterými jste zasypáváni. Partner je na vás hrubý a vy se s ním nechcete hádat. Možná by bylo lepší, kdybyste si naplánovali s dětmi víkendový pobyt mimo domov. U vody pod stanem vám bude fajn.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Začátek srpna se vám povede na jedničku. V práci jste aktivní a vlastně nemáte s ničím problémy. Jen si dejte pozor na to, ať vás šéf zase moc nevyužívá a nepřemlouvá k projektu, který pro vás není výhodný ani atraktivní. Hlavně se s ním nehádejte a zkuste to vyřešit diplomaticky. I on pochopí, že nejste stroje a chcete mít občas volno. Kupte si něco na sebe, uděláte si tím velkou radost!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, konečně vám začíná svítat na lepší časy a vše vypadá růžověji. Profesní oblast je nejsilnější stránkou, protože si můžete splnit sen. Nadřízený vás ve všem podpoří, protože vám neunikne jediná maličkost, která by poškodila firmu. Ano, jste detailisté! V rodinném kruhu vládne skvělá nálada, a proto se nemusíte zbytečně rozčilovat a podléhat stresovým situacím. Pečujte o sebe a lenošte!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Nyní jste stále ve stresu, protože se vám nedaří v práci ani ve vztazích. Nedíváte se do budoucnosti, řešíte teď a tady. Jenže momentálně jste rozladění. Neděláte dobrá rozhodnutí. O víkendu se vyhýbejte obchodování a větším nákupům. Až doposud jste něco našetřili, byla by velká škoda o to přijít. Uklidněte se, jinak se sesypete. Smůla se vám lepí na paty a pesimismus musíte nějak překonat.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Už dlouho jste nebyli tak spokojení. Jen pracovní sféra se může malinko pokazit. Je před vámi náročné období, a proto počítejte s tím, že musíte zabrat. Ne vše půjde hladce. Pokud se do práce ponoříte, tak ji určitě zvládnete, ale rozhodně nesmíte usínat na vavřínech. V rodině jde cítit pohoda a harmonie. S nikým nemáte konflikty a plánujete kratší dovolenou někde u vody. Chcete poznat nepoznané.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Do nového měsíce vcházíte s ohromnou dávkou energie. Jste na tom dobře fyzicky i psychicky. Tyto atributy využijete především v práci, kde stihnete splnit své povinnosti v časovém předstihu. Je pravda, že vám kolegové upřímně závidí. Nyní jim jdete příkladem. To nezůstane bez odezvy, protože si vašich výkonů všimne i šéf. Na druhou stranu se nepřetěžujte a rozhodně dbejte na dostatečný spánek.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Po pravdě řečeno se vám moc nedaří. Letní dny vám přináší spíše trable a vy se necítíte dobře. Měli byste pravidelně jíst, spát i odpočívat. Jeden člen rodiny je k vám neupřímný, což vás moc rozčiluje. Jeho věčné dirigování vás přivádí k šílenství. V práci jste v útlumu, protože se šéfovi stále něco nelíbí. O víkendu dojdete někteří k závěru, že je čas na hledání nového zaměstnání. Vše si promyslete.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V manželství panují neshody a už vás to opravdu vytáčí. Drahá polovička musí mít vždy poslední slovo a vůbec netoleruje vaše potřeby. Nesnesitelné. Omezte kontakt s ní na minimum, jinak se ošklivě pohádáte. Na pracovišti vládne super nálada a s kolegy vycházíte na jedničku. Jen nadřízený vám to kazí svou divnou náladou. Má požadavky, kvůli kterým musíte změnit způsob výkonu práce. To vydržíte.