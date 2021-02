Horoskop na tento týden: Komu se závěr února mimořádně vydaří?

Milí Tygři, máte za sebou fantastický měsíc, ve kterém se vám podařilo všechno, na co jste sáhli. V trvalém vztahu prožíváte romantické chvilky a věnujete se svým dětem. Rádi byste obdarovali své blízké, to však není dobrý nápad. Teď neoplýváte zrovna dobrým vkusem a koupili byste kýč. Soustřeďte se tedy na práci, upevňujte vztahy s rodinou i kamarády, a především neseďte jen doma u televize!

S tímto týdnem končí vaše divná nálada a stěžování si na všechno. Najednou jste jako vyměnění, nežárlíte a přicházíte na chuť optimismu. Žehlit si to budete především v práci, kde jste se chovali hloupě a arogantně. Byli jste o moc horší než nabručený šéf a peskovat kolegy se fakt nevyplácí! Vše vám pomalu dochází a věci dáváte do pořádku. Baví vás uklízení a učení s dětmi, všude musí být pořádek.

Hadí schopnosti jsou obrovské a dostali jste se díky nim daleko. Finální dny nemáte potřebu předvádět se a vlastně to ani nepotřebujete. Veškerý úspěch a peníze jste si už zajistili. Nepouštějte se do velkých obchodů, dohlížejte na dosavadní práci. Také si dejte pozor na marnotratnost. Můžete si pořídit věci, které k životu nepotřebujete, a dokonce ani nebudou kvalitní. Spořte na něco hodnotného.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Neohlížejte se do minulosti, nehleďte ani do budoucnosti, ale zkuste si užívat přítomnost. Vždyť každý probíhající okamžik je vzácný! V poslední době se vám moc nedaří, ale můžete si za to kapánek samy. Negativní přístup a touha být ve všem první nejsou ideální společníci. Dokonce vám hrozila i výpověď, a pokud jste to neustály, práce se vám bude hledat velmi těžko. Měly byste se celkově zklidnit.