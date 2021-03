Horoskop na tento týden: Komu začátek měsíce přinese příjemné změny?

Přichází první jarní měsíc, ale místo abychom se nadechli, protikoronová opatření přitvrzují. Už to trvá fakt dlouho. Jak to budeme snášet? Podívejte se na svou předpověď na týden od 1. do 7. března 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na prahu nového pracovního týdne jste čilí, pohotoví a plni energie. Vyšší síly vám přejí, a proto vás úspěch nemine. S vedoucím vycházíte dobře a kolegové jsou také příjemní. K tomu se vám začne od čtvrtka blýskat na lepší časy – oslníte na pracovišti, při seznamování nebo u nějaké zkoušky. Momentálně si udržujete optimistickou náladu a nehrotíte situaci, i kdyby čert na koze jezdil.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Momentálně si prostě nerozumíte s jedním členem rodiny, a proto jste trochu sklíčení. Ale nehodláte se proto hroutit. I tak se vám profesně moc nedaří, pracujete na sobě, ale úspěch se nedostavuje a nadřízenému se stále něco nelíbí. Tento týden to ještě vydržíte, ale pak se ozvete. Netlačte na pilu a ono se to nějak vyvine, chce to jen klid a pevné nervy. O víkendu si promluvte s dobrým přítelem.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, v zimních měsících se vám proklatě dařilo, a tak jste si na profesní úspěch a spokojenost zvykli. Také březen vám přinese jisté výhody, ale budete řešit mnohem více zapeklitých situací. Po pracovní stránce jste pohotoví a prosazujete své názory, ale i tak si občas vjedete s šéfem do vlasů. Zatím vám přidrzlé chování vychází, ale měli byste s ním přestat. Nadřízenému dojde trpělivost.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Počátek března bude klidný a pohodový. Rozhodně nemusíte řešit náročné problémy ani povinnosti. Z profesního pohledu v ničem nechybujete, ba naopak si říkáte o povýšení anebo aspoň zvýšení platu. Našlapujete polehoučku, ale přitom jdete až moc vidět. Nadřízený je s vámi opět spokojený, avšak kolegové vám mohou závidět. Nesvěřujte se jim, protože by mohli použít některé informace proti vám.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V partnerském soužití vám to nefunguje jako obvykle. Cítíte, že nemáte navrch a musíte se hodně podřizovat, což ale není vaše parketa, na to fakt nejste stavění. Ani v práci se vám nic moc nedaří a ani to nemáte chuť konzultovat s šéfem. Energie byste měli i dost, ale neumíte ji využít správným způsobem. Nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu a optimismus, však ona se smůla nakonec vytratí.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Po pravdě řečeno se hodně věcí změní a o své místo na výsluní musíte zabojovat. Bohužel přijdete o mnoho sil a stejně nebudete spokojení. I když zařadíte nejvyšší rychlost, prohrajete. V každém případě si udržíte svou reputaci i finanční ohodnocení, ale nespokojenost vás dožene málem k šílenství. Jste perfekcionisté a workoholici, a proto neúspěch a omezené zdroje energie snášíte velice špatně.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Březen se ponese ve znamení příjemných změn. V tajných snech toužíte po profesním úspěchu, který se záhy dostaví. Proto neklesejte na mysli a stále se motivujte, jen tak dosáhnete svých cílů jako mávnutím kouzelného proutku. Jste kreativní a poradíte si v každé situaci. Vaše píle a odhodlání začnou přinášet ovoce, a dokonce i v kolektivu jste oblíbení. Nikdo vám nezávidí a nedělá problémy.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) S příchodem nového měsíce nejste ve své kůži. Začátek bude pomalý a nudný. Podléháte splínu a stereotyp vás doslova ničí. Na druhou stranu se nemůžete rozhoupat k dokončení klíčových povinností a tak nějak vám na tom nezáleží. Ale může to mít nedozírné následky. Nadřízený se koncem týdne ozve a určitě si nebude brát servítky. I kolegové vám radí, ať se do práce více ponoříte. Poslechněte jejich rady!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Vaší nejúčinnější zbraní je optimistický přístup a odhodlání. Pracovní povinnosti jsou pro vás hračka a dokážete se v mnoha oblastech zdokonalit. Jenomže s nadřízeným to ani nehne a o nějaké odměně nemůže být ani řeč. Zatím to neřešíte, ale v příštím týdnu se ozvete a zažádáte o zvýšení platu. Nejlepší bude samostudium a nejlépe cizího jazyka, s tím nemůžete nikdy šlápnout vedle!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V žádném případě nepatříte k milovníkům velkých změn, ale v tomto období budou nevyhnutelné. Najednou vám dojde spousta věcí a do všeho se pustíte s vervou. Na plný plyn jedete stále, ale teď to bude jiné. Přestanete se bát budoucnosti a vykročíte vstříc novým možnostem. Celkově se vám to vyplatí, především v profesním světě na sebe výrazně upozorníte. Jen se nenechte vykolejit při prvním nezdaru!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, nebojíte se riskovat a zdokonalovat. Jste zastánci pozitivního přístupu a ten vás vynese k vytouženému úspěchu. Po horším období tak postupně šplháte k úspěchům, které se týkají profesních i vztahových zvratů. Na spadnutí je seznámení s akčním protějškem, který je i zábavný a inteligentní. Pokud nepromarníte šanci na sblížení, najdete spřízněnou duši. Hlavně buďte sví a přirození.