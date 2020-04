Horoskop na tento týden: Komu začne v práci chybět energie?

Všichni teď prožíváme těžké období, někdo z nás se bojí o práci, někdo o zdraví, všichni se ale cítíme jak ve vězení. Co nám pomůže, co můžeme čekat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 06. 4. do 12. 4. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Pondělí je naprosto úžasné a nečeká vás žádné nevítané překvápko. Také další období bude přínosné, což poznáte sami na první pohled. Vaše pracovní nasazení je nevídané a snažíte se zalíbit nadřízenému, což zatím vychází. Počítejte s krásným sextilem s láskou. Je nejvyšší čas seznámit se s protějškem, i když současná situace tomu moc nepřeje. Jste plni energie a nic vás neodradí od splnění tajných plánů.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nečekejte na vhodnou chvíli a vyřešte své problémy hned. Až do soboty vám hvězdy přejí šťastné konce. Do té doby dokážete rozlousknout, kde je zakopaný pes. Dejte si pozor na komunikaci s kolegy, nyní si s nimi skutečně vjíždíte do vlasů. Sice posléze najdete společnou řeč, ale určitě se nespoléhejte jen na to. Buďte trpěliví a snažte se napáchat co nejméně fatálních chyb. Pracujte soustředěně.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Pomalu se dostáváte do formy a vaše snaha se začne na konci týdne vyplácet. Jste kreativní a plní energie, to vám nelze upřít. Na druhou stranu tlačíte až moc na pilu a nadřízený neví, co si má o tom myslet. Musíte si sami uvědomit, že tak ničeho nedosáhnete. Rodinný život je bezproblémový a vrháte se do uměleckých činností. Je až neuvěřitelné, jaké máte nápady. Toho se držte, vznikne doslova unikát.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Momentálně trávíte raději čas sami a uzavíráte se do sebe. Nejste ve špatné náladě, ale srovnáváte si myšlenky v hlavě. Na trvalého partnera trošku kašlete, a to se vám může vymstít. Může také pocítit žárlivost a nepochopení. Zkuste si spolu naplánovat velikonoční dovolenou na chatě. Zvednete si náladu. Zaměřte se na profesní růst, další období nebude tak úspěšné. Zaujměte šéfa a hýčkejte si ho.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, jste zvyklí na to, že býváte ve všem nejlepší. Jenže momentální stav je trošku jiný. V práci se cítíte unavení a nejraději byste si vzali krátkou dovolenou. Poklesu vaší výkonnosti si všimne i šéf, který k vám bude nemilosrdný. Vůbec se vám to nelíbí, ale pozor! Nekomentujte to, po víkendu přijde očekávané zlepšení. Jen si nemalujte vzdušné zámky a nepodléhejte zbytečné nákupní horečce.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Jste zvyklí na maximální výkonnost. Jindy to v práci zvládáte levou zadní, ale nyní na sebe kladete obrovské nároky, které nelze splnit. Ujasněte si, kde jsou vaše limity. Vždyť je to tak snadné. Jakmile si uvědomíte, na co máte, půjde to mnohem snadněji. Vypravte se do světa fantazie a dopřejte si nějaký umělecký zážitek. Myslíte moc reálně. Materiální věci a peníze nejsou v životě na prvním místě.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Každým dnem jste silnější a výkonnější. Nemyslíte na to, co bude zítra. Užíváte si každého okamžiku. Zejména v práci jste čilí a nápadití. Jakmile si něco umanete, dokončíte to do posledního puntíku a s velkými ovacemi. Nadřízený se nestačí divit. Nezapomínejte však na doplňování vitamínů a odpočinek, jenom tak si udržíte svoji báječnou kondici. Relaxujte zejména v rodinném kruhu a vyhněte se nákaze.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Tento dubnový týden přeje vzdělávání, pracovním úspěchům a osobnímu rozvoji. Obecně by se dalo říci, že vám jde všechno od ruky a chováte se jako praví profesionálové. Nadřízeného každý den překvapíte nějakým výborným nápadem. Vaše ambice jsou vidět na první pohled. Jen neusínejte na vavřínech a dále na sobě pracujte. Momentálně máte dobrého pamatováka, a proto se okamžitě dejte do učení. Třeba jazyků.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) S přibývajícími dubnovými dny jste aktivnější a tvoříte si super prostředí, ve kterém žijete. Doma vás moc nevidí, protože jste činorodí a vymýšlíte nové nápady. Je to také kvůli tomu, že si teď s partnerem absolutně nerozumíte a hádky jsou na denním pořádku. O víkendu vás to trochu přejde, a to díky společnému výletu, sportování, romantice a pobytu na čerstvém vzduchu. Snažte se!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Na sto procent se věnujete výhradně práci a vzdělávání. Kdyby se na vás lidé přeptali vaší drahé polovičky, tak by řekla, že je s vámi nuda. Milí Kohouti, dejte si velký pozor a aspoň o víkendu si udělejte čas na své nejbližší. Podnikněte výlet do přírody a nepodceňujte potřebu pohybu. Tento týden se posunete profesně na první pozice, ale rozhodně neusínejte na vavřínech a nikomu nevnucujte své nápady.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Nezůstávejte jen u jedné činnosti a ponořte se do více koníčků a zálib. I když je současná situace s koronavirem kritická, tak na pracovišti rozdáváte všem dobrou náladu a hýříte vtipem. Už nějakou dobu excelujete jako baviči a nedokážete se ani na nikoho zlobit. Vaše vynalézavost nezná mezí, ale své nápady si nechte až na příští týden. Nyní máte dostatek energie je vypilovat. Pak z vás bude nadřízený jako u vytržení.