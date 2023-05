Horoskop na tento týden: Koně nejsou ve své kůži, Vepři se zdokonalí

Jak se nám povede v prvním květnovém týdnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 1. do 7. května 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Květnové období bude vcelku pohodové, ale postupně se začnete potýkat s nesrovnalostmi v rodině. Dávejte si pozor na jednoho blízkého člověka, který nestojí na vaší straně. Dokonce budete mít pocit, že vás chce znemožnit. Ani náhodou se však nenechte vyprovokovat k hádce, jen byste se rozčílili. Pošimrejte štěstí a kupte si stíhací los, mohli byste něco vyhrát. Následně si ale peníze hlídejte. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, pracovní povinnosti vám jdou směle od ruky a v kolektivu jste populární. Dokonce si vás nadřízený natolik oblíbí, že vám udělá pracovní nabídku, která se vážně neodmítá. Stále na sobě pracujte a neusínejte na vavřínech, jinak se nedočkáte kýženého úspěchu. Štěstěna stojí na vaší straně, proto si ji nenechte uniknout mezi prsty. Věřte, že budete spokojení a vše v životě se dá do běhu.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Do nového měsíce vstoupíte pravou nohou a budete si užívat příjemnou rodinnou atmosféru. Pro své blízké a také kolegy jste velkou inspirací a všude kolem sebe budete rozdávat dobrou náladu. Na pracovišti bude díky vám legrace, a přitom všem půjde práce od ruky. Nadřízený z toho bude mít velkou radost a dočkáte se pochvaly. Nemyslete si však, že je všemu konec, super období tímto teprve začíná.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na první pohled jde vidět, že jste spokojení a působíte vyrovnaně. Vstřícné chování se vám vyplatí zejména v profesní oblasti, která vzkvétá. Až doposud se vám moc nedařilo, ale to se záhy změní. Do noty vám hraje bystrá mysl a schopnost rychle se rozhodovat. Tento týden zasvěťte sebevzdělání, zdokonalujte se a relaxujte u koníčků. O víkendu se udržujte v mentálním klidu, někdo vás může naštvat.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Jarní období přeje seznamování a navazování přátelství. O poznání horší to však bude po profesní stránce, protože se nedokážete na plnění úkolů soustředit. Nadřízený po vás však požaduje mnohem více, protože se zvyklý na vaše skvělé výkony. Budete to mít opravdu těžké, ale díky pečlivosti se vyhnete zbytečnému chybování. Tento týden se věnujte rodině, protože vám bude s příbuznými velmi příjemně.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pohybuje se kolem vás spousta nápadníků a jednomu z nich dáváte přednost. Jenomže to není tak růžové, jak byste si představovali. Nechte věci plynout přirozeně a do ničeho se nežeňte. Již brzy se seznámíte a bude to láska jako trám. Mezitím se věnujte kariéře, protože máte dokonalé vyhlídky. Je báječné, že na sobě tvrdě pracujete, a přitom jste otevření novým představám o tom, jak se zviditelnit.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V poslední době nejste ve své kůži, což se projeví zejména v pracovní sféře. Měli byste si dávat pozor na podrážděnost, kvůli niž se můžete dostat do zbytečných problémů. Pokud se nebudete na plnění povinností plně soustředit, nepovede se vám dobře. Nepozastavujte se nad potíži druhých, raději se zaměřte na svoje aktivity a plány. Klíčem ke spokojenosti jsou nadhled a zachování si chladné hlavy.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Zdá se, že vás nic nerozhází a jste nad věcí. Jenomže to není docela pravda. Většinou jste sebevědomí a věříte si, aspoň co se vztahů týká. Jenomže dneska je to právě naopak a bojíte se vyjevit své city. Neklesejte na mysli, protože se situace zlepší. Během neděle zpozorujete, že jste odvážnější a začnete s plánováním. Pokud se i přesto bojíte odmítnutí, je to zbytečné protistrana po vás touží.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, první květnový týden bude spíše pohodový. Nicméně se vyhněte konfliktům v rodině. Příbuzní po vás stále něco chtějí a vy na to nemáte dostatek energie. Sice jim jejich přání splníte, ale unavíte se. O víkendu však dojde k příjemnému zvratu a blízcí vás nechají odpočinout. Volné chvíle věnujte četbě knih, procházkám a dětem. O pohodové chvíle nebude nouze, jen se nesmíte zbytečně rozčilovat.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Připravte se na období, v němž zažijete strasti i slasti. Patříte k pracovitým znamením a jste spravedliví, a proto vás budou některé věci mrzet. Hůře na tom budou zadaní jedinci, protože si přestanou rozumět s drahou polovičkou. O víkendu se k běžným problémům přidají také finanční otázky, na něž nenajdete řešení. Pokud se chcete vyhnout větším komplikacím, nepokoušejte se vstupovat do hádky.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Máte dojem, že dokážete skály lámat a jste nad věcí. Jenomže to není docela pravda, což pochopíte hned první pracovní den. Nejdřív si budete myslet, že všechno zvládnete, ale po chvíli své plány zavrhnete. Nemyslete si však, že se náročným povinnostem vyhnete. Prostě se s nimi budete muset nějak poprat, jinak si uškodíte. Na konci týdne se bude lámat chleba. Tento týden bude skutečně psychicky náročný.