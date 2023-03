Horoskop na tento týden: Kozy budou v jednom kole, Draci jdou za úspěchem

Jak se nám povede ve vrcholné částí března? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 20. do 26. března 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Zkraje pracovního týdne budete k nezastavení a povinnosti vám půjdou od ruky. Tajně pomýšlíte na lépe placenou pozici, což se vám může i podařit. Jenomže v pátek se něco stane a štěstí se od vás odvrátí. Dávejte si velký pozor na to, jak se chováte, jinak si pohoršíte. Ukořistěte pro sebe rozvahu a zbavte se nadřazeného přístupu. Vždyť se vám toho v březnu tolik podařilo, nechte prostor jiným. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, procházíte překrásným obdobím a jste si toho vědomi. Patříte k inteligentním lidem, proto s staráte o své blaho. Díky tomu jste oblíbení a nadřízený je z vašich výkonů na větvi. Pokud se bojíte neúspěchu, je to zbytečné. Až do konce měsíce se vám bude velmi dařit a získáte výhodné benefity. S rodinném kruhu vládne výborná nálada. Stíháte jarní úklid domácnosti i péči o své nejbližší. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vcházíte do nejplodnějšího březnového období. Poslední dny měsíce se ponesou v duchu porozumění, nových nápadů a tolerance. Vlastně už ani nevíte, proč jste se ještě nedávno chovali vztahovačně a bezhlavě prosazovali své názory. Jakmile si zachováte správný přístup a nebudete se do ničeho tlačit, vyniknete. Také spolupráce s kolegy je výtečná, díky ní docílíte velkého úspěchu mnohem snadněji. Nejromantičtější znamení zvěrokruhu: Patří k nim i váš vyvolený? Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Až doposud jste byli profesně na špici a pro kolegy jste představovali inspiraci. Jenže to se tento týden změní a vy neprokážete dobré schopnosti ani vlastnosti. A nejhorší bude, že si to ani nedokážete připustit a vinu svalujete na jiné. Milí zajíci, to se vám nevyplatí a zkazíte si reputaci u šéfa. Kopete kolem sebe a vztekáte se jako malé děti. Změna přístupu je nevyhnutelná a také vás zachrání. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Jste na nejlepší cestě za úspěchem. Kariérní růst je v plném proudu a nebojíte se ani zariskovat. V práci bude zkraje týdne vládnout dobrá nálada, ale to se později změní. Kolegové vám závidějí úspěch, na který se jim nedaří dosáhnout. Spolupracujte s nimi, ale raději zůstávejte ve střehu. Ohlídejte si finance a neutrácejte za drahé luxusní věci, protože se vám rychle pokazí a nepůjdou reklamovat. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, pracovní dny budou opravdu náročné a občas budete podléhat panice. Ovšem pod vlivem úterního novoluní se uvolníte a dáte se na správnou cestu. Zbavíte se všeho, co vás tíží a kazí vám plány. V pátek dokážete šéfovi, že jste schopní pracovníci a tento trend si udržíte až do konce měsíce. Pokud do sebe chcete investovat, tak to udělejte. Pořiďte si vysněný šperk a také jarní outfit. Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit? Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti.…

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Tento pracovní týden bude vcelku příjemný a budete k nezastavení. Zkraje se vám podaří získat šéfovu pozornost a možná vám nabídne užší spolupráci. Jenomže na konci období se budete chovat divně a vše si můžete pokazit. Na povrch vyplují podrážděnost, přepracovanost a nevyrovnanost. Pokud se vám podaří dostat své emoce pod kontrolu, úspěch byste si měli i nadále udržet. Tento cíl si musíte stanovit. Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení 1 Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě.…

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) S kolegy táhnete za jeden provaz. Nicméně jste to vy, kteří jste hlavními iniciátory a organizátory. Od začátku pracovního týdne budete v jednom kole a nadřízený do vás vloží veškeré naděje. Pohybujete se v období, které vám přinese obrovský úspěch, proto se svého štěstí nevzdávejte. Pakliže chcete skoncovat se zlozvykem, který vám ničí život, tak se do toho pusťte. Máte reálné šance na úspěch. Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně? Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání,…

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Jednu chvíli jste si mysleli, že se k vám štěstí nevrátí. Naštěstí je u vás zpátky a pěkně se na vás vyřádí. Konečně budete mentálně zdatnější, díky čemuž se vám začne profesně dařit. Ze začátku to budete mít složitější, ale druhá polovina týdne se ponese v duchu prosperity. Dávejte si však pozor na neúměrné utrácení. Je docela možné, že se vám pokazí drahá věc v domácnosti a budete mít výdaje. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Od pondělí budete podrážděnější a začnete prosazovat své názory, metody a postupy. Nadřízenému se to nebude líbit, jenže vás absolutně nezajímá, co si myslí kolegové nebo šéf. Nemůžete si dělat, co chcete. Jakmile se dostanete do konfliktu s vedoucím, ihned vycouvejte. Ohlídejte si rovněž finance. Pokud se zničehonic objeví nezaplacený výdaj, okamžitě ho uhraďte. Jinak vzniknou větší problémy. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 10 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, ve finální dekádě března se vám začne blýskat na lepší časy. Konečně se zvednete ze dna a předvedete své schopnosti a dovednosti. Aktuálně jste velmi bystří a oplýváte nápaditostí. Po mentální stránce jste na tom velmi dobře, tudíž vyřešíte každý problém bez stresu. Nepozastavujete se nad tím, co si o vás myslí ostatní. Prostě si žijte svůj život podle toho, jak se vám to líbí a jak vám to vyhovuje. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…