Horoskop na tento týden: Kozy se zapotí, Draci budou klopýtat, Krysy mají štěstí na dosah ruky

Jak se nám povede druhý týden v září? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 11. do 17. září 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Profesní štěstí máte na dosah ruky a moc si na tom zakládáte. Jenže už koncem týdne se objeví komplikace, které mohou poškodit vaši pověst. Milé Krysy, držte jazyk za zuby a dvakrát si rozmyslete, co vypustíte z úst. Vaše názory nejsou špatné, ale zbytečně je všem vnucujete. Nadřízenému se to vůbec nelíbí a mohly by z toho být pořádné problémy. Soustřeďte se na své povinnosti a šéfovi neodmlouvejte. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) I když se snažíte nemyslet na to, že se vám při hledání nového partnera nedaří, občas to s vámi zamává. Naštěstí máte po svém boku věrné kamarády, kteří vás podpoří. Nevyhýbejte se vzdělávání a získávání nových informací, protože přijdete na jiné myšlenky. Nabyté informace bezpochyby zúročíte a také jimi oslníte. Při nakupování si dávejte pozor na nekvalitní věci a příliš vychytralé obchodníky.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Ještě tento týden se budete cítit unaveně, což vás v mnoha ohledech zpomalí. To však neznamená, že byste byli nepoužitelní. Jen se musíte na všechno absolutně soustředit. Zapomeňte na zběsilé pracovní i sportovní tempo, naopak více relaxujte a nebojte se dlouho spát. Zaměřte se také na to, co konzumujete. Dopřejte si potraviny s obsahem vitamínů, po nichž váš organismus tolik touží. Budete fit.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, profesní stránka je dlouhodobě vynikající a daří se vám vše, do čeho se pustíte. Nadřízený je s vámi opravdu spokojený a je pravděpodobné, že si finančně polepšíte. Kariérní růst je v plném proudu a vy jste v sedmém nebi. Už během víkendu ale buďte obezřetní, protože dojde k prudkým změnám nálad, což by se mohlo negativně odrazit v dalším pracovním týdnu. Na nikoho se nepovyšujte.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Za každou cenu chcete dosáhnout svého cíle a skutečně se vám to daří. Až na malá klopýtnutí se nemusíte bát ničeho bolestného. Nadřízený vidí, že jste aktivní a zapojujete se do různých činností. Samozřejmě i do těch, které jsou nepopulární. Jen se mějte na pozoru před zbytečným chybováním. Jste zbrklí a mohli byste se seknout. Nemluvě o tom, že vám hrozí úrazy z ukvapenosti, tak se opatrujte.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Svět kolem vás maluje všemi barvami, a to máte moc rádi. Teď máte dost energie k dosažení všech tajných cílů a motivujete se úspěchy slavných lidí. Nadřízený je rád, že se angažujete i v povinnostech, kterým se jiní vyhýbají. Dávejte si ale pozor, aby toho na vás nebylo moc. Naučte se odpočívat, jinak budete podráždění a také se dostaví chyby. Rovněž se vyhněte hloupým hádkám s drahou polovičkou.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vaše pracovní výkonnost je neuvěřitelná a nadřízený se na vás může plně spolehnout. Momentálně oplýváte skvělými organizačními a komunikačními schopnostmi. Kolegové s vámi rádi spolupracují, což je bonus navíc. V trvalém vztahu vládne pohodová nálada, ale dejte si pozor, abyste věnovali drahé polovičce dostatek pozornosti. Aktuálně upřednostňujte spíše společnost kamarádů, což bude mít následky.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V tomto pracovním týdnu se pořádně zapotíte. Sice jste výkonní a poradíte si s každým úkolem, ale přesto se můžete dostat do konfliktu s nadřízeným. Mějte na paměti, že byste mu neměli odporovat. I kdyby neměl pravdu, tak to neřešte. Obdobně se chovejte i ke kolegům. Aktuálně máte tendence dost utrácet, což se vám nemusí vyplatit. Klidně si něco pořiďte, ale vždy s ohledem na stav bankovního konta.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Zajistit si pevnou půdu pod nohama bude opravdu složitější. Aktuálně byste na sebe měli dávat pozor a vyhýbat se adrenalinovým sportům a náročným pracím. Když si uvědomíte, kde jsou vaše hranice, budete spokojenější. Přetěžovat se není rozumné, ale to neznamená, že byste měli lenošit. Zpozorněte při komunikaci s drahou polovičkou. Její názory jsou také hodnotné a zkrátka je musíte vždy tolerovat.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, pracovní povinnosti vám jdou směle od ruky, ale mohou se vyskytnout problémy, a to jako blesk z čistého nebe. Zůstaňte nohama pevně na zemi a s nadřízeným o ničem nediskutujte. Mohli byste si totiž výrazně uškodit, což by vám zkomplikovalo cestu za úspěchem. Věřte, že by to byla obrovská škoda, protože jste na sobě opravdu pracovali. Soustřeďte se také na lepší spolupráci s kolegy.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Do nového pracovního týdne se vrháte po hlavě a těšíte se na to, co vám zase připraví. Jste optimisticky naladění a nebojíte se ani náročných výzev. Pokud to bude jen trochu možné, nepřepínejte se do úmoru. Je pravda, že budete výkonní a aktivní, ale nic se nemá přehánět. S partnerem se nehádejte. Prostě má na něco jiný názor než vy. Nakonec se vám stejně omluví, proto nedělejte z komára velblouda.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Na první pohled jde vidět, že nejste ve své kůži a trápí vás únava i vyčerpání. V práci se na vše soustřeďte, jinak budete sekat jednu chybu za druhou a dosedne na vás splín. Spolehnout se však můžete na jednoho kolegu, který vás nenechá ve štychu. Neberte to však jako samozřejmost. S partnerem si moc nerozumíte, protože máte rozdílné názory, ale to není konec světa. Měli byste být tolerantnější.