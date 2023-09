Horoskop na tento týden: Krysy a Kohouti zažijí komplikace, Draci začnou chybovat, Psy čekají úspěchy

Nač se v tomto týdnu můžeme těšit podle čínského horoskopu? Komu se bude dařit v práci, kdo pohoří a kdo bude mít úspěchy spíše na poli milostném? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 18. do 24. září 2023.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Předposlední zářijový týden vám přinese jisté komplikace. Dávejte si pozor na to, jak se bavíte s kolegy a už vůbec neoponujte nadřízenému. Na první pohled je vidět, že jste zbrklí a do všeho se ženete po hlavě, což vám nepřinese nic dobrého. V průběhu víkendu se budete cítit unavení a zatoužíte po odpočinku. Možná se rozhodnete pro pozdní dovolenou a vyrazíte na zbytek měsíce do teplých krajin.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) V září nemáte štěstí na seznámení s adekvátním protějškem a je vidět, že vás to dost mrzí. V tomto týdnu si však uvědomíte, že láska není vaši priorita, i když po ní hluboce toužíte. Zaměřte se profesní sféru a nepodléhejte divným náladám. Úspěch na sebe nenechá dlouho čekat. Objevíte se ve společnosti jedinců, kteří budou inteligentní, a dozvíte se od nic spoustu užitečných věcí. Díky tomu budete chytřejší.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Dávejte si pozor na to, jak komunikujete se spolupracovníky a nadřízeným. Poslední dobou jste unavení, tudíž i podráždění. Nenechte nic náhodě a vymyslete plán, jak z problémů vyváznout. Koncem týdne se vám začnou vracet síly, a proto budete zachráněni. Nemyslete si však, že budete mít všechno zadarmo. Bude nutné vynaložit značné úsilí. Ukořistěte pro sebe více času na odpočinek a nejednejte zkratkovitě.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, jste profesně zdatní a poradíte si s čímkoliv. Má to však jeden háček. Věci si děláte po svém a nedaří se vám spolupracovat s kolegy. V tomto ohledu si pohoršíte, ale také si to včas uvědomíte. Spolkněte svou pýchu a chovejte se profesionálně. Tento krok ocení především šéf, který bude opět spokojený. O víkendu relaxujte, protože pak budete až do konce měsíce zpomalení. Dopřejte si klid.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Tento pracovní týden bude nabitý úspěchy a dobrou náladou. Na pracovišti panuje báječná atmosféra a je vidět, že je to především vaše zásluha. Na nedávné rozpory s kolegy jste zapomněli a snažíte se jít dál. I přes drobné kotrmelce budete nad věcí a zachováte si chladnou hlavu. Obloukem se vyhýbejte unáhleným rozhodnutím a při nakupování se držte zpátky. Utratili byste totiž více peněz, než je nutné.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pracovní stránka je pro vás klíčová, protože chcete za každou cenu uspět. Jenomže věci nejdou podle plánu a začnete sekat chyby. Snažíte se ze všech sil, bohužel děláte hodně úkonů najednou, což se stane kamenem úrazu. Soustřeďte se jen na jednu činnost, poté vyniknete. V tomto období si najdete nového koníčka, který vám přinese dobrou náladu. Báječně se u něj odreagujete a nebudete tak skleslí.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V práci se vám povede dobře, ale koncem týdne se to zhorší. Nejde ani o to, že byste nebyli výkonní, ale komunikace s kolegy nepůjde podle představ. Zamyslete se nad tím, proč tomu tak je. Nedělejte unáhlená rozhodnutí a neházejte všechny do jednoho pytle. Nevnucujte nikomu svoje názory a buďte tolerantní. S trvalým partnerem byste měli trávit více času, poslední dobou si vás opravdu neužije.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, pracovní povinnosti jsou pro vás na prvním místě a věnujete se jim na sto procent. Nadřízený má radost z toho, že odvádíte solidní výkony a nic na pracovišti vám není lhostejné. Uvažujete-li o koupi dražší věci, jako první zkontrolujte stav bankovního konta. Nic není tak růžové, jak se zdá, protože jste dost utráceli. Uskromněte se a šetřete. Uvidíte, že na požadovaný produkt brzy našetříte.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Ještě tento týden budete k nezastavení, ale koncem týdne začnete být unavení. Pokud však budete relaxovat a nebránit se dlouhému spánku, nezaznamenáte větší problémy. Vše je jen ve vašich rukách. Nebojte se šancí, které vám život nabízí. Zejména v milostné oblasti se mějte na pozoru a všímejte si protějšků kolem sebe. Rovněž se věnujte koníčkům, které vás uklidní, protože vás dokonale naplní.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Připravte se na jisté komplikace týkající se milostné a pracovní oblasti. I když jste výkonní a odvádíte precizní úkony, tak se můžete dostat do křížku s jedním kolegou. Nehádejte se s ním a ani ho nepřesvědčujte o své pravdě, nemá to cenu. Věnujte se sami sobě a dávejte si pozor na to, jak se bavíte s opačným pohlavím. Kvůli nedostupnosti můžete přijít o skvělého nápadníka, a to byste určitě nechtěli.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Z profesního pohledu vám nemůže nadřízený vůbec nic vytknout. Pakliže se budete na plnění povinností dokonale soustředit, zaznamenáte velké úspěchy. Nejlepší na tom je, že jste výkonní a slovo únava není ve vašem slovníku. Kamarádské vztahy vzkvétají a můžete se seznámit s někým, kdo vám dobře poradí. Tato osůbka vám pomůže vyřešit finanční potíže, které vám již delší dobu dělají vrásky na čele.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Neřešte už malicherné věci s trvalým partnerem, protože je to zbytečné. Stejně byste nedošli k jednoznačné shodě. Ať už budete debatovat o čemkoliv, tak se kroťte. Nakonec se všemu zasmějete, ale k tomu potřebujete nadhled. V práci udržujte optimální tempo, nemá cenu se přepínat. Nejste zrovna v období, které by bylo extra přínosné. Snažte se udržet v kondici a nedoufejte v obrovský úspěch, protože nepřijde.