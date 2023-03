Horoskop na tento týden: Krysy budou otravné, Vepři se budou rozmazlovat

Jak se nám povede ve vrcholné částí března? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 27. března do 2. dubna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, vcházíte do nejproblematičtějšího období. Až doposud se vám dařilo, ale teď se to změní a bude to jen vaše chyba. Kolegové v práci, příbuzní i milovaný partner vás už mají plné zuby. Vaše chování přesahuje všechny meze a myslíte si, že jste mistři světa. Okamžitě přestaňte lidem dirigovat životy, nikomu nevnucujte svoje názory a přestaňte se předvádět. Jinak se na vás všichni nakonec vykašlou. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Finální březnové dny vám přinesou kompletní životní spokojenost. Pracovní podmínky jsou úžasné, jste úspěšní a daří se vám dokončit stanovené cíle. Do dalšího měsíce tak vstoupíte s čistým štítem a o víkendu nebudete myslet na resty. Během dnů volna si vyrazte s rodinou na výlet a kochejte se krásami přírody. Pokud máte zahrádku, tak se jí věnujte, jinak nebudete mít adekvátní úrodu. Práce vás uspokojí. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Zajímáte o spoustu věcí a pracujete na sobě. Konečně jste se našli, což se odrazilo i na kariérním růstu. Nadřízený má pocit, že se ničeho nebojíte a vše zvládáte. Jestliže si tento trendy udržíte, budete kladně ohodnoceni. Po pravdě řečeno se vám penízky hodí, protože jste nedávno učinili několik špatných finančních rozhodnutí. Nevíte-li si s jejich řešením rady, obraťte se na pověřenou osobu. Nejromantičtější znamení zvěrokruhu: Patří k nim i váš vyvolený? Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Zkraje pracovního týdne si povzdechnete. Najednou vám bude líto, že jste si to profesně pokazili. Začátek března byl pracovně plodný, ale teď jste černé ovce firmy. Ať vás ani nenapadne hádat se, prosazovat své názory a chovat se nadřazeně. Raději se věnujte opravám a restům, kterých máte požehnaně. Máte o sobě vysoké mínění a zatím sami chybujete. Nekritizujte druhé, naopak začněte sami u sebe. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, vstupujete do nejplodnějšího profesního období, které vám zachrání dobrou pověst. Už minulý týden jste na sobě začali pracovat, ale teď budete k nezadržení. Kolegové i nadřízený se nestačí divit, co dokážete. Do konce týdne se vám podaří stihnout veškeré resty, díky čemuž budete mít klidný víkend a nový měsíc začnete bez problémů. Měli byste však také relaxovat a bavit se s přáteli. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Přelomový týden vám přinese velké vyčerpaní a profesní nespokojenost. S kolegy ani s nadřízeným nevycházíte, dokonce se můžete dostat do nepříjemných situací. Udržujte se v psychické a fyzické kondici, jinak se budete potýkat s problémy. Jakmile se vám to podaří, polepšíte si a vše zvládnete. Všechny úkoly jsou pro vás momentálně náročné a bojíte se toho, co bude další týden. Musíte se uvolnit. Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit? Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti.…

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V tomto období byste neměli nikam spěchat. Vyhýbejte se stresovým situacím a více o sebe zdravotně pečujte. Udělejte si pořádek v rodině a bude vám lépe. Sice se u výstupu trochu rozčílíte, ale pak zavládne klid. Také si dejte pauzičku od seznamování, protože je toho na vás moc. S aktuálními protějšky si stejně nerozumíte. Sice jsou velmi sexy, ale jejich chování je vlezlé, protivné a strojené. Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení 1 Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě.…

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nový pracovní týden vám přinese profesní štěstí a spokojenost. Není divu, když jste tam, kde je vás třeba. Ke všemu se pyšníte dokonalými organizačními schopnostmi, proto vám nadřízený svěří náročnější koordinaci. S kolegy vycházíte báječně a je jen otázka času, kdy se více poznáte. Zatím vaše spolupráce běží na profesní úrovni. V pátek po směně už nic náročného nedělejte a vsaďte na romantické chvíle. Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně? Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání,…

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, tento týden budete v jednom kole a ani na chvíli se nezastavíte. Je pravda, že se vám podaří dotáhnout mnoho věcí do konce, ale buďte opatrné. Přece jen můžete propadnout zbrklosti a přivodit si nepříjemnosti v podobě úrazu. Nenechte nic náhodě a stále se zdokonalujte, jen zvolte pomalejší tempo. Nadřízený i kolegové ocení, že se vám vrátil optimistický přístup a dokážete si ze sebe udělat legraci. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Jakmile se vám podaří získat si nadhled, proklouznete tímto pracovním týdnem jako nic. V opačném případě se budete vztekat a dělat z komára velblouda. Kariérní růst je pro vás důležitý, ale na konci března zpomalí. Hlavně se uklidněte a přestaňte se před nadřízeným a kolegy naparovat. Prostě dělejte svou práci, jak nejlépe umíte, a komunikujte se spolupracovníky. Rovněž se začněte dál vzdělávat. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 10 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, nezahráváte si s osudem a pilně na sobě pracujete. Díky tomu se dostanete do hledáčku přísného šéfa. Možná se dočkáte zajímavé profesní nabídky, nebo vás vyšle na služební cestu. Ať už se stane cokoli, zachováte si nadhled a zlepšíte se v komunikaci. Pohybujete-li se v prostředí, kde je třeba vyjednávat a být mentálně v kondici, máte velké šance na úspěch. Jen se naučte také odpočívat. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…