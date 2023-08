Horoskop na tento týden: Krysy budou uspokojené, Tygři propadají depresi, Draci zatnou zuby

Jak se nám povede v srpnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 21. do 27. srpna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nové pracovní období vám přinese značné uspokojení a navážete na úspěchy z minulého týdne. Nadřízený vám nemůže nic vytknout, protože jste nad věcí a nekonfliktní. Velmi si rozumíte s kolegy, pro které jste inspirací. Máte skvělé nápady a dokážete uzavřít lukrativní obchody. Pracujete-li na vyšší pozici, oslníte svými schopnostmi a podřízení budou hltat vaše vize. Jen nesmíte nikoho nevhodně kritizovat.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Procházíte přínosným profesním obdobím a dokážete si udržet nadhled. Nic si neberete osobně, což je báječné. Nadřízený je totiž občas nevrlý a může vás kritizovat. Sice jsou jeho připomínky směšné, ale musíte to vydržet. Krasojízda pracovního úspěchu pokračuje a vy jste spokojení. V tomto období se sblížíte s kolegy a potáhnete spolu za jeden provaz. Opravdu jste nad věcí a nemíníte řešit hlouposti.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, pokud si v práci zachováte chladnou hlavu, vyhnete se stresu. Opravdu je to velmi důležité, protože byste mohli propadnout depresi. Na pracovišti vládne pohodová nálada, ale vy máte dojem, že jsou všichni proti vám. Tyto myšlenky si rychle vyžeňte z hlavy a začne se vám dařit. Nadřízený vás často na něco upozorňuje, ale nedělá to schválně. Naopak vás chce motivovat k supervýsledkům.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Během prázdnin jste přesvědčili šéfa o tom, že jste pro firmu nepostradatelní. Ke všemu si rozumíte s kolegy, kteří si k vám chodí pro rady, a nad nikoho se nepovyšujete. Je jen otázkou času, kdy získáte vedoucí post a celkově si polepšíte. Ke konci týdne si však dávejte pozor na vyčerpání. Nebojte se zpomalení, rozhodně vás to profesně nepoškodí. Ať už se stane cokoliv, nemalujte hned čerta na zeď.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V práci budete aktivní, ale ne vše půjde jako na drátku. Zatněte zuby a dejte se do boje. Věřte, že se vám píle a dřina vyplatí. Nemějte na sebe vysoké nároky a pracujte systematicky. Je jen otázkou času, kdy se zviditelníte a ocitnete se na výsluní. Do té doby se rozmazlujte, zajděte si na masáž a věnujte se nejmenším členům rodiny. Dávejte si pozor na přehnané utrácení a raději se dejte na dráhu šetření.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Tento týden se vyjasní problémy s jedním příbuzným. Je vám líto, že vás pomlouvá, a nejraději byste ho roztrhli jako hada. Nakonec se však usmíříte a zjistíte, že má na některé věci jen jiný názor. Přestanete být na něho naštvaní a vše bude zalité sluncem. Během víkendu uspořádejte rodinnou sešlost a věnujte se především dětem. Ono se to na první pohled nezdá, ale zaslouží si vaši společnost a podporu.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Z profesního pohledu jste nepřehlédnutelní a nadřízený je s vámi velmi spokojený. Vcházíte do nejplodnější části měsíce a bude se vám hodně dařit. Vlastně se ani nějak obzvlášť nesnažíte, jen se chováte vstřícně a profesionálně zároveň. Velký důraz kladete na spolupráci s kolegy, protože věříte na sílu sociálních vazeb. Pokud chcete do něčeho investovat, udělejte to, budete mít šťastnou ruku.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Pracovní povinnosti vám jdou hravě od ruky. Do toho vám jde vše rychle do hlavy a také nemáte problém přizpůsobit se kolegům či požadavkům šéfa. Díky tomu si výrazně polepšíte, a to vás nejplodnější období ještě čeká. Naučte se respektovat přání trvalého partnera. Sice máte na mnoho věcí rozdílné názory, ale to neznamená, že byste se kvůli tomu měli rozejít. Je to skvělé, protože se opět sblížíte.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Sice patříte k optimistickým a tolerantním znamením, ale nyní se moc nepředvedete. Procházíte obdobím, které je hodně emotivní, a hůře to zvládáte. Za každou cenu prosazujete svoje názory a lidé kolem vás utíkají pryč. Nikdo nechce poslouchat člověka, který si jen stěžuje a říká, jak by se mělo to a ono dělat. V tomto týdnu se setkáte s kritikou nadřízeného a rozzlobíte se. Jenže on vás chce motivovat.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, v tomto pracovním týdnu potvrdíte svoje schopnosti. Nadřízený vám nechává volnou ruku a opravdu na vás spoléhá. Mějte však na paměti, že byste se neměli nad nikoho povyšovat. Stále si udržujte profesionální chování. S drahou polovičkou si ve všem rozumíte a věnujete se také dětem. To však neznamená, že byste měli sedět jenom doma. Vyjděte si s přáteli do společnosti a sportujte.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Hned v pondělí si postesknete nad tím, že vám nadřízený hází klacky pod nohy a není spokojený s odvedenou prací. Je až neuvěřitelné, jak se s ním nemůžete na ničem domluvit. Nechte to být, stejně s ním tento týden nehnete. Naštěstí máte na své straně podporu kolegů, kteří jsou při vás. Jestliže se bojíte, že se situace nezmění, nemusíte. Již v dalším období profesně rozkvetete a šéf bude zírat.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) I když se vám poslední dobou nedaří, snažíte si zachovat chladnou hlavu. To je nejlepší řešení, které můžete udělat. Ruku na srdce. Kdybyste se začali stresovat, vše by šlo k šípku. Přece jen jste citlivé povahy a psychické vypětí vám nedělá dobře. Naštěstí se vám začne na konci týdne více dařit a zbytek měsíce bude profesně ucházející. Do toho si rozumíte s kolegy a společně táhnete za jeden provaz.