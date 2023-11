Horoskop na tento týden: Krysy jsou na sebe pyšné, Tygrům se psychicky přitíží, Hadi zvolní

Milí Zajíci, nebojíte se zariskovat a snažíte se před nadřízeným více zviditelnit. To se vám také podaří, ale neměli byste pokoušet štěstí. V prosinci nastanou komplikace, které jste nečekali. V průběhu víkendu si raději odpočiňte, protože vás čekají náročné pracovní zkoušky. Dávejte si pozor na to, jak komunikujete s kolegy. Nebuďte na ně nevlídní, právě díky nim se totiž dostanete z větší šlamastiky.

Pokračování 5 / 12

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Poslední listopadové dny budou úžasné a vy se v nich budete vyžívat. Nejlepší to bude v pracovní oblasti, tudíž se těšte na pozitivní změny. Naštěstí máte dostatek energie na to, abyste si správné tempo udrželi. Bude to i tím, že se věnujete sportovním aktivitám a pečujete o sebe po všech stránkách. Pokud byste se však dostali do rozepře s jedním kolegou, moc se nenaparujte. Raději se hádce vyhněte.