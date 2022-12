Horoskop na tento týden: Krysy se dočkají pochvaly, Draci se zbaví chmur

Jak se nám povede třetí týden v prosinci? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 19. do 25. prosince 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Díky značnému úsilí, které jste v posledních dnech vynaložili, můžete počítat s pochvalou od šéfa. Dávejte si však pozor na riskantní jednání. Získané vánoční odměny byste neměli investovat do hazardu a pofidérních obchodů – je naprosto jasné, že nic z toho nevyjde. Určitě byste se měli zaměřit na zlepšení komunikace v rodinném kruhu. Přece si chcete užít vánoční svátky bez zbytečných konfliktů. Co čeká jednotlivá znamení na podzim? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, procházíte obdobím, které je pohádkové. Dalo by se říci, že se vám daří ve všech oblastech života. Neřešíte malichernosti a necháváte se inspirovat lidmi, kteří něco dokázali. Není divu, že se dočkáte skvělých finančních výsledků, do toho vyřešíte i dlouhodobé problémy s úřady. Bude to tím, že jste nekonfliktní a vaše komunikační schopnosti jsou skvělé. Udržujte se nadále v dobré náladě. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Od začátku prosince jste nespokojení a nic vám není po chuti. Jenomže to se nelíbí nadřízenému, příbuzným ani partnerovi. Popravdě řečeno byste měli změnit svůj přístup a vyhnout se kyselým obličejům. Sice máte pocit, že jste nepochopení, ale ona to zase nebude úplně pravda. Zakotvěte v přístavu naděje a lásky. Sami uvidíte, že úsměv na tváři a optimismus jsou pro vás tím nejúčinnějším řešením. Nejromantičtější znamení zvěrokruhu: Patří k nim i váš vyvolený? Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) První polovina týdne bude profesně úspěšná a podaří se vám dokončit resty, s nimiž jste se dlouho trápili. Také s kolegy se vytříbí vztahy. Bohužel od čtvrtka pocítíte neskutečnou únavu a začnete propadat panice, že vánoční přípravy nestihnete. Nebuďte na sebe přísní a nechte věcem volný průběh. Jakmile si nutné povinnosti rozvrhnete, vše dopadne na výbornou a bez stresování. To si zapište za uši. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Jakmile se naladíte na vlnu blížících se Vánoc, opadnou z vás chmury. Popravdě řečeno jste vyčerpaní a potřebujete zvolnit tempo. Pokud si to včas uvědomíte, nic se nepokazí. Pro všechny případy si zkontrolujte, zda máte nakoupené všechny vánoční dárky. Mohlo by se stát, že na někoho zapomenete! V práci bude pohoda i díky tomu, že jste na sobě celý prosinec hodně makali. Udržujte si stále nadhled. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Předvánoční období bude velmi plodné a zajímavé. Po náročnějším pracovním nasazení se konečně dočkáte zadostiučinění. Nadřízený pochopí, že patříte k nejspolehlivějším zaměstnancům firmy a náležitě vás za to ohodnotí. A ruku na srdce, to je ten nejkrásnější dárek, který jste si mohli přát. Přece jen patříte k prakticky zaměřeným znamením. Materiální zabezpečení je pro vás alfou omegou úspěchu. Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit? Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti.…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vaše kariéra se rozvíjí rychlostí blesku, protože vám to skvěle pálí a žádná práce vám není cizí. Nadřízenému se líbí váš profesní přístup a výkon je fantastický. Do toho se snažíte urovnat drobné spory s blízkými příbuznými i partnerem. Přece jen hodně pracujete a nezbývá vám na ně mnoho času. Naštěstí si to včas uvědomíte a kouzlené svátky proběhnou na výbornou. Hlavně nic důležitého nepodceňte. Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení 1 Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě.…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Ve vánočním týdnu budete štěstím bez sebe, protože vám půjde práce od ruky. Také se stihnete pobavit a naplánovat vše podstatné. S pracovním rokem se rozloučíte ve velkém stylu a utvrdíte se v tom, že vám nadřízený důvěřuje a nadále s vámi počítá. Koncem období si finančně přilepšíte, proto očekávejte báječné dárečky pod stromečkem. Je skvělé, že vám do života vstoupí nečekaně upřímná láska. Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně? Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání,…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, procházíte plodným obdobím, v němž byste neměli zanedbávat otázky spojené s kariérou a penězi. Je pravda, že se blíží vánoční období, ale byla by velká škoda minout příležitosti, které se vám naskytnou. Vaši milovaní to pochopí, protože jim tak zajistíte blahobyt. Do konce roku neusínejte na vavřínech a chopte se jakékoliv příležitosti, z níž byste mohli profitovat. Poznáte ji na první pohled. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Za žádnou cenu nepolevujte ve svých profesních výkonech, protože byste udělali špatně. Přece jen patříte ke znamením, která touží po materiálním zabezpečení a famózním úspěchu. Teď se vám otevírají nové šance, které na sto procent nepřehlédnete. Do toho stihnete vánoční nákupy a přípravy všeho druhu. Sice se budete cítit na konci týdne naprosto unavení, ale dlouhý spánek to všechno snadno spraví. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 8 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Připadáte si dost vyčerpaně, ale úspěšně. Sami byste se měli pochválit, protože se vám toho podařilo mnoho. Nepodnikejte však náročné kroky, protože by se vám je nepodařilo dokončit v termínu. Sice vás čeká atraktivní profesní období, ale chyťte rozum do hrsti. Místo toho se věnujte rodině a vsaďte na dokonalost vánočních příprav. Dokupte poslední dárky a soustřeďte se na skvělé štědrovečerní menu. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…