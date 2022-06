Horoskop na tento týden: Která znamení čeká báječný týden?

Milé Krysy, finální červnové dny jsou plodné a jste velmi spokojení. Připadáte si jako v sedmém nebi a také ve společnosti opačného pohlaví jste středem pozornosti. Neupínáte se však na jediného nápadníka a toužíte po flirtování. V práci se vám také daří, ale už v pátek se to může malinko pokazit. Rozhodně si na svá bedra nenakládejte mnoho povinností. Nestihnete je odevzdat v patřičném termínu.

Jste nebývale aktivní a na svět se díváte pozitivně. Nyní vám neschází optimismus a nadhled. Nadřízenému se líbí, jak se chováte a přistupujete k práci. Jen si dávejte pozor na jednoho z kolegů, protože vám závidí a nezachová se k vám spravedlivě. Dokonce se můžete dostat do větších problémů a nadřízený nebude mít žádné slitování. Přitom za nic z toho nemůžete. Pro jistotu mějte oči na stopkách.

Letní dny jsou pro vás velmi příjemné a je vám úplně jedno, zda se vám daří, anebo ne. Sluníčko vám dodává potřebnou energii a udržuje vás v dobré kondici. Na startovní čáře nového pracovního týdne budete velmi aktivní a povinnosti vám půjdou od ruky. Bohužel již v pátek se začnete chovat nadřazeně a projevíte svou nezdravou průbojnost. Pokud si chcete zachovat dobrou pověst, nepřehánějte to.

Přelom června a července nebude vůbec snadný, ale později se dostanete do kondice. Neusínejte proto na vavřínech a myslete pozitivně. Díky optimistickému myšlení budete nad věcí a určitě se vám podaří profesně uspět. I když jste bez nápadů a potřebujete inspiraci, ukořistíte pro sebe úspěch. Přece jen patříte k vytrvalým znamením zvěrokruhu. Nebojte se, komunikace se také celkově vylepší.

Konec měsíce prožijete báječným způsobem a čekají na vás nejen letní románky, ale také kariérní postup. Bohužel od prvního červencového dne se vše pokazí a najednou toho na vás bude moc. Přesto se obloukem vyhýbejte stresu, jinak si velmi pohoršíte. Rovněž dbejte na správnou komunikaci a nepleťte se do věcí, které se vás zcela netýkají. Užívejte si prázdninových radovánek a nebuďte na sebe přísní.

Z profesního hlediska procházíte zvláštním obdobím. I když jste do práce zapálení, ne vše se vám podaří. V tomto týdnu byste měli zabrat, jen tak nasbíráte plusové body u šéfa. Nyní si moc nevěříte, což je velký problém. Jakmile najdete ztracené sebevědomí, povede se vám lépe. V rodinném prostředí panuje milá nálada a všem příbuzným jste k ruce. Nejvíce si však rozumíte s dětmi a podnikáte výlety.

Milé Opice, v červnu se rozloučíte s horším pracovním postavením a vrhnete se do náročných úkolů. Je skvělé, že se vám daří a ničeho se nebojíte. I kdyby se vám napoprvé něco nepovedlo, tak se z toho nezhroutíte. Za žádnou cenu nechcete podlehnout stresu, který je vaším úhlavním nepřítelem. Optimistický přístup k životu a úsměv na tváři vám dodají dostatek energie k překonání všech možných překážek.

Ve finále června budete nad věcí, ale hodně unavení. Na první pohled je vidět, že je toho na vás moc a potřebujete více relaxace. S příchodem nového měsíce se začnete zaobírat svými problémy, které vás doslova sžírají. Bohužel to bude mít neblahý vliv na vaše profesní výkony. I když je stihnete odevzdat v řádném termínu, přijdete o mnoho energie. Asi byste se měli zamyslet nad změnou přístupu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

V tomto týdnu budete profesně zdatní a poradíte si i se složitými povinnostmi. Nadřízenému se líbí vaše výkony, dokonce i s kolegy si velmi rozumíte. Následně si však dejte pozor na lenost, která by vám věci pokazila. Milí Psi, to by byla velká škoda, protože usilujete o zvýšení platu. Pokud se překonáte, čekají vás jen samé pozitivní zprávy. Využijte na svou stranu všestrannost a optimistický přístup.