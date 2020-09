Horoskop na tento týden: Která znamení čeká zvýšení platu či úspěch v práci?

Týden se s týdnem sešel a vy od dalšího období mnoho očekáváte. Hvězdy vám pomohou dosáhnout úspěchu jen za předpokladu, že se budete upřímně snažit. Ano, nebude to jednoduché. Profesní svět je plný překážek, které vám polezou na nervy. I když se namáháte, nacházíte jen další pracovní boje. Nejde ani tak o šéfovy požadavky, jak o jeho narážky. To se vám vůbec nelíbí a žádáte solidní chování.

Od nového pracovního týdne očekáváte mnohé, do všech činností vkládáte maximum, což je pro vás rozhodující. Nedokážete se spolehnout na nikoho kolem, jen sami na sebe. Děláte moc dobře, protože ne všichni vám přejí šťastné dny. Milí Tygři, díváte se na svět pozitivně a optimisticky. Zaměřte se na změnu své image anebo návštěvu kadeřníka či kosmetičky, bude to fajn. Také více relaxujte.

Je pravda, že nejste vůbec ve své kůži. Nic se vám nedaří podle plánu, a proto propadáte panice. Je to tak, nikdo není dokonalý, ale vy na sebe zbytečně tlačíte. V práci jste pomalejší, čehož si všimne nadřízený a vůbec se mu to nezamlouvá. Radši se s ním nepouštějte do křížku a vyhnete se nepříjemnému rozhovoru. Ani v lásce vám pšenka nekvete a jste smutní. Nebojte se, nic netrvá věčně.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Naskočili jste do rozjetého vlaku náročného pracovního tempa. Nadřízený na vás tlačí s dokončením úkolů a dává vám najevo, že on je tady pánem! To vás mrzí a začíná taky trochu štvát. Vždyť se snažíte a pochvala nikde! Dávejte si však pozor, ať se s ním nedostanete do konfliktů. To by nedopadlo zrovna nejlépe. V lásce se držte zpátky, nebudete mít štěstí na ideální protějšky, ba právě naopak!