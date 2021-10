Horoskop na tento týden: Která znamení musí zvolnit a odpočívat?

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Z profesního hlediska pohoříte. Z nějakého důvodu nejste ve své kůži a nadřízenému to začíná vadit. Měli byste více odpočívat, jinak si pohoršíte. Většinou jste obětaví a usměvaví, ale nyní je to právě naopak. Je to tím, že je pro vás plnění náročných úkolů nemožné. Pokud si vás pozve šéf na kobereček, tak mu nevzdorujte. Řekněte, jak na tom jste. I když to nepochopí, bude vědět důvod zhoršení.