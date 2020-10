Horoskop na tento týden: Kterému znamení hrozí rozchod? Nejste to vy?

V těchto dnech budeme potřebovat hodně síly. I když možná řadě z nás vyhovuje práce z domova, další lidé jsou bez práce či řeší komplikované životní situace. Ale i tak náš život běží dál. Komu se bude v půlce října dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 12. do 18. října 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Po pravdě řečeno jste nenaskočili do extra příjemného říjnového týdne. Téměř ve všech oblastech budete čelit náročným změnám. Velice vás zasáhnou potíže v pracovní sféře, protože se na vaše místo dere někdo jiný a bohužel i schopnější. Možná byste si práci udrželi, ale máte jedovatý jazyk, který byste měli držet za zuby. Ať už to dopadne jakkoliv, buďte v pozoru a nedělejte si zbytečné problémy.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Na začátku pracovního týdne máte chuť soutěžit a být nejlepší. Hvězdy vám přejí výhru, a proto se do nějaké soutěže zapojte. Potěšilo by vás určitě cokoliv! Naopak o víkendu si dávejte pozor na nahodilé výdaje. Budete muset sáhnout do finančních zásob. Naštěstí nejste žádná béčka a máte našetřeno. Po pracovní stránce vynikáte, ale začíná toho být na vás moc, tak určitě během víkendu relaxujte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Během posledních dní jste se profesně vyšvihli, ale kvůli neřízenému chování si to můžete pokazit. Dávejte pozor na to, co vypustíte z pusy. Jste náladoví, a proto očekávejte komplikace. Milí Tygři, zmítáte se v nejistotě a nevíte, co je pro vás nejlepší. Především v druhé polovině týdne se dostanete po problémů. Naštěstí jim můžete předejít. Stačí si zachovat chladnou hlavu a profesionální přístup.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, těšte se na týden plný lásky a odpočinku. Po pracovní stránce už rozhodně nestrádáte. Nadřízený si uvědomil, že toho na vás bylo opravdu přehnaně mnoho. Může vám ubrat povinností anebo vám dá dovolenou. V každém případě se přestanete honit a budete klidnější. Pokud prahnete po změně vzhledu, pusťte se do toho. Nejlepší by bylo podniknout nákupy a další proměnu pod taktovkou stylisty.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Váš život nejde podle zvyklostí a očekávání. Milujete společnost a život na výsluní, ale vždy se vám nedostane záře reflektorů. A to je kámen úrazu. Na pracovišti si dávejte pozor na tón řeči. Šéfovi se nebudou líbit vaše názory ani způsob, jakým se s ním i s ostatními bavíte. Obdobný problém nastane také v rodinném prostředí. Příbuzní mají pocit, že se k nim chováte nadřazeně, a jsou uražení.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Podzimní dny vám ohromně svědčí a nemůžete se jich nabažit. Teď by vám mohla mnohá znamení závidět, protože se vám ohromně daří a jste celkově spokojení. Vaše pracovní morálka je skvělá a rozhodně se nemusíte bát nepříjemných profesních zvratů. Ba právě naopak se můžete dočkat povýšení či zvýšení platu. Milí Hadi, začněte pomýšlet na světlou budoucnost a nebičujte se svými drobnými chybičkami.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Život bez lásky si nedokážete představit, ale v tom je momentálně háček. V tomto týdnu se poperete s nejrůznějšími obtížemi ve vztahu. Je pravda, že už to není mezi vámi a partnerem v pořádku. Dokonce počítejte s možností rozchodu, ani jedna strana si totiž nechce nic ujasnit a stojí si za svou pravdou. Smutek a nezdar se odráží také v práci, proto jste stále ve stresu a nemůžete se soustředit.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nezahrávejte si s partnerovými city, jinak se budete divit! I když není extra průbojný, vrátí vám to nastokrát. Jakmile se najdete v názorech a přestanete se handrkovat, budete šťastní a spokojení. V práci se během týdne zapotíte, ale bude to stát za to. Koncem období očekávejte pochvalu a báječné vyhlídky do budoucnosti. Jen neusínejte na vavřínech a stále na sobě makejte! Ono to vlastně půjde samo.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Momentálně jste přesvědčeni o tom, že si zasloužíte více chvály a důvěry z šéfovy strany. Ten je s vámi z nějakého důvodu nespokojený a vy mu také nenahráváte do karet. Nebojte se, už brzy se setkáte s podporou a projevíte své profesní schopnosti. Jen na nic nespěchejte. Toužíte po změně související s domácností. Bohužel se však nesetkáte s kladným přijetím. V této rovině raději nic nepodnikejte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, v tomto období byste si měli více věřit a nepodceňovat své pracovní dovednosti. Nadřízený vás bedlivě sleduje, ale nic vám nedá zadarmo. Na druhou stranu jste zbytečně pečliví a tím si práci zpomalíte. Odhoďte zábrany a nedržte se v pozadí. Vaše velká chvíle je na dosah ruky také ve vztazích. Po nedávném zklamání jste opatrnější, ale nyní nemáte důvod. Štěstí stojí na vaší straně.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V práci se necítíte na koni, což je špatné. Jste zvyklí na dravost a akčnost, což vám momentálně schází. Nedokážete prosadit své názory a začínáte být podráždění. Jen si hlídejte, ať se vaše nespokojenost neprojeví v rodinném soužití. Partner má plné zuby unáhlených rozhodnutí a požadavků, které nelze splnit. Nakonec přijdete na to, že má pravdu, a následně vás to bude velice mrzet. Vše se dá zachránit!