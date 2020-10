Horoskop na tento týden: Kterým znamením hrozí fakt smolných 7 dní?

Uvidíme, co přinesou následující dny, nejvíc nás teď ovlivňuje vývoj kolem koronaviru. Ale i tak náš život běží dál. Komu se bude na začátku října dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 5. do 11. října 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milí Krysy, říjnové dny nejsou podle vašeho gusta. Zejména na pracovišti se dějí nepěkně věci - s nadřízeným nemůžete vyjít, a proto se dostanete kolem 9. října do konfliktu. Hlavně si moc nevyskakujte, protože dojde i na slova kolem vyhazovu z práce. S láskou jste na tom také špatně. Trápí vás výbušnost, tvrdohlavost a zatvrzelost v něčem, co je úplná hloupost. Povzneste se nad špatnou náladu.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Procházíte obdobím, které je plné zmatků, ale i příjemných zážitků. Vlastně je vám to momentálně jedno, protože vás nic netlačí. Po pracovní stránce se snažíte a začíná se to vyplácet. Jen se taky snažte více odpočívat, protože toho může být za chvíli až moc. Vašimi největšími protivníky budou stres a lenost. To je pro vás vražedná kombinace. Nic se vám nechce a od pondělí myslíte na víkend.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Jen málokdo je tak přizpůsobivý jako vaše znamení. To však neznamená, že půjde všechno jako na drátku. Pracovně sice sklízíte úspěchy, ale můžete si to pokazit svou náladovostí. Pokud nejste některý den ve své kůži, nedávejte to v zaměstnání najevo. Byla by velká škoda pokazit si nynější profesní jízdu. Ve vztazích jste zklamaní. S trvalým partnerem si nerozumíte a seznamování musíte vypilovat.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Atmosféra na pracovišti není zrovna procházka růžovým sadem, protože se potýkáte s nespravedlností ze strany nadřízeného. Pokud jste si s ním o tom ještě nepromluvili, udělejte to hned zkraje týdne. Už toho máte opravdu plné zuby, nicméně jinak se vám pracovně daří a máte dostatek energie. Bohužel doma je to k nevydržení a s drahou polovičkou nelze najít společnou řeč. Musíte to přetrpět.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Začátek pracovního týdne přináší nespočet příjemných překvapení, ale na jeho konci zrovna nebudete skákat radostí dva metry. Sice jedete na plné obrátky a nebojíte se žádné práce, ale na druhou stranu přicházíte s nápady, které se šéfovi nelíbí. Zvolte zlatou střední cestu a extra moc se profesně neangažujte. Pamatujte, že někdy je méně více. Tak to bude platit i v osobní rodině a ve financích.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Na první pohled se zamilujete do člověka, který vás dostane na kolena svou inteligencí a vstřícným přístupem. Zejména o víkendu mějte oči na stopkách, protože nejste v lásce zkušení a bojíte se projevit své city. Pokud žijete v partnerské svazku, nepočítejte s pohodou. Spíše kolem sebe budete jen tak chodit, jako byste si už neměli co říct. Nebojte se. Však on se vám partner s bolístkou brzy svěří.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Od přírody jste optimisté a neradi se hádáte. Snad to s těmito vlastnostmi dlouho vydržíte, protože v partnerském vztahu je dusno. Drahá polovička vás stále za něco kritizuje a už si nerozumíte jako před časem. Asi budete muset vydržet, jinak to mezi vámi dopadne dobře. Říjen není váš favorizovaný měsíc ani po pracovní stránce. I když se snažíte, není to pravé ořechové. Jenom se nerozčilujte.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Během tohoto měsíce byste měli myslet na své zdraví a způsob života. Nejlepší by bylo začít s nějakým sportem, který by vás celkově uvolnil a prospěl vaší fyzičce. Určitě se hodí přestat kouřit a pojídat nezdravé pokrmy. Jakmile se očistíte, podáte lepší výkony v práci, protože budete dobře naladění. Naštěstí se vám daří i bez radikálních změn a šéf na vás spoléhá. Samozřejmě si určete hranice.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, zkraje týdne jste nespokojení s tím, jak se k vám chová nadřízený, a hlavně nesouhlasíte s malým platem. Máte pocit, že si za své výkony zasloužíte mnohem více., ale šéf se o tom nechce bavit. Stejně tomu rozhovoru neunikne, jen nechte ho až na příští týden. Zatím se pekelně soustřeďte a ukažte mu, co ve vás je. Peníze si šetřete na něco hodnotného, ať zbytečně neutrácíte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V posledních týdnech se vám zrovna nedařilo, ale nyní se karta obrací. Najednou jste veselejší a máte našlápnuto k úspěchu. Nejhorší je, že o sobě stále pochybujete, což je naprosto nemožné. Tímto způsobem se nikam nedostanete. Nikdo vás nebude vodit za ručičku. Dávejte si pozor na radikální pokles financí a začněte s nimi lépe hospodařit. Hlavně se vyhýbejte půjčkám všeho druhu!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Vyvarujte se rozporům. I když se budete cítit ukřivdění, kašlete na to. Nyní jste pod ochranou hvězd a máte dostatek energie, nicméně to nestačí. Zkuste se odreagovat a nebýt jen naštvaní. Vždyť patříte k optimistům! V životě nejde nic jako na drátku, a proto se musíte obrnit. Především na pracovišti to nebudete mít lehké. Nadřízenému se nelíbí vaše nápady ani přístup jedním uchem tam a druhým ven!