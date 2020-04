Horoskop na tento týden: Kterým znamením se konečně začne dařit?

Přinese druhá půlka dubna více radosti a optimismu? Začne se blýskat na lepší časy? Podívejte se na svou předpověď na týden od 20. 4. do 26. 4. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Vaše sebevědomí je vysoké a je pravděpodobné, že se dostanete daleko. Profesní ambice jsou nemalé, ale vy si s nimi poradíte. I když je pravda, že vás to bude stát mnoho sil, takže je nejvyšší čas se motivovat a hýčkat. Rozmazlování ze strany partnera nezapomínejte oplácet, jinak se vám časem odcizí. Kdo by byl s protějškem, který jen bere a nic nedává? Otevřete se novým myšlenkám a postupům.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) I když se slunce dostalo do vašeho znamení, stejně se vám dlouhodobě nedaří. Tento týden budete opravdu hodně vyčerpaní – pokud si můžete vzít krátkou dovolenou, tak to udělejte. Nakonec s vámi bude souhlasit i nadřízený. Nadcházející období je jako stvořené pro kvalitní relaxaci, péči o tělo i mysl a rozjímání. Odpočívejte a přemýšlejte o tom, jak pokračovat dále. Bude to běh na dlouhou trať.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, kdyby to jen trošku šlo, byli byste výhradně ve společnosti druhého pohlaví. Je pravda, že začínáte mít ve svých nápadnících chaos – nemůžete se rozhodnout, který je pro vás nejlepší. Nic neuspěchejte a soustřeďte se také na práci, kde je jistý postup kupředu. Jen si však nemalujte obrovské úspěchy. Budujte si pevnou půdu pod nohama a váš úspěch bude i trvalý. Což je nejdůležitější.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Hledání lásky je pro vás nešťastné a nemůžete narazit na správného protějška. Možná se zaměřujete na osůbky, které neznáte a jsou vám vzdálené. Ale láska se pohybuje někde blízko vás, už byste to mohli poznat. Velký pozor si dejte na pracovišti. Nadřízený vás sleduje jako ostříž, a pokud zpozoruje váš nezájem a odeznění snahy, s finanční odměnou nepočítejte. I když jste vyčerpaní, ještě zamakejte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na začátku pracovního týdne jste plni energie a nebojíte se investovat do profesních plánů. Vaše nápady a maximální výkonnost se začínají vyplácet. Šéf zapomene na všechny neshody a rozdílné názory, a dokonce můžete počítat i s hezkým peněžním bonusem. Zato v trvalém vztahu není zrovna příjemná atmosféra. Jakmile se začnete u usmiřování hádat, raději odejděte někam vychladnout. Situace je vážná.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Je pravda, že vaší největší slabinou jsou vztahy. Svobodným nejde seznamování, protože mají přehnané nároky a jsou uzavření. Zadaní se ve vztahu necítí dobře. Přitom mají štěstí na dosah. Přizpůsobte se partnerovi, který trochu fantazíruje. Jakmile z vás opadne stres, shon a další nepříjemnosti, uvolníte se. Na pracovišti je docela klid, ale nepokoušejte šéfa s prosbou o odklad vašich povinností.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Během dubna jste výkonní, ale pomalu vám docházejí síly i nápady. Nadřízený ale na vás spoléhá, proto zatněte zuby a předveďte mu, že na to máte. Určitě se vám podaří stihnout všechny úkoly včas. O víkendu si dopřejte odpočinek a naberte nový dech. Nenechávejte nic náhodě a pečujte o své zdraví víc než kdy jindy. Pokud se chystáte sportovat, dejte si pozor na výkyvy motoriky. Úraz by byl na světě!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Váš život je nyní plný stresu a neshod v pracovní i osobní rovině. Nic nefunguje tak, jak by mělo a jak byste si představovali. Po úspěšném období přichází únava a vyčerpání. Nejraději byste si vzali dovolenou, ale to šéfovi nezkoušejte ani navrhnout. Odešli byste s nepořízenou a schytali kázání. Dejte se trochu do pořádku, protože na sebe nedbáte. Je třeba zvednout sebevědomí a pustit se do boje!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V tomto období záříte jako sluníčko a i přes únavu a občasné bolesti kloubů se držíte na výsluní. Hned od pondělí budete v práci doslova vynikat. Před vašimi nápady smeknou kolegové i samotný šéf. Ihned se vám zvedne sebevědomí a dostanete se o krůček výše. Až do konce měsíce se nepokoušejte o výhodnou investici. Štěstí ve financích je vrtkavé a velice riskantní. Pozor na to, někdo vás bude lákat.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V pondělí se přesvědčíte o tom, že jsou vaše profesní snahy neúspěšné a máte všeho dost. Milí Kohouti, nedávejte to však okatě najevo, nebo si toho všimne nadřízený a pořádně to schytáte. Pakliže mu budete oponovat, vrhnete na sebe špatné světlo. Věnujte se raději svým koníčkům a začněte pracovat na tom, o čem jste si mysleli, že už to nemá cenu. Hlavně nepodléhejte splínu, jinak budete mrzutí.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) První polovina dubna bylo přímo ukázková, ale tento týden by se mohlo hodně věcí pokazit. Ať už se stane cokoliv, myslete na to, že je to dočasné. Největší útrapy máte v partnerství, protějšek je neoblomný a dělá si, co chce. Žene se do průšvihu, ale stejně vás neposlechne. V práci jste aktivní a nebojíte se změn. Šéfovi se však nelíbí až moc sebevědomý až nadřazený projev. Zamyslete se nad tím.