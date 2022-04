Horoskop na tento týden: Kterým znamením závěr dubna otevře oči?

Jak se nám povede v posledním dubnovém týdnu? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 25. dubna do 1. května 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Vstup do nového pracovního týdne nebude úplně růžový, ale nakonec si se vším poradíte. Klíčem k úspěchu bude zachovat co nejvíc klid a nevztekat se. Milé Krysy, jakmile se vám to podaří, počítejte se slibnými profesními výsledky. Teď musíte nadřízenému dokázat, že jste týmoví hráči a nemyslíte jenom na svoje blaho a prospěch. Tato cesta je jediná správná, proto s tím jistě počítejte a držte se jí.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nalaďte se na vlnu jara a zapomeňte na všechna trápení. Když hodíte problémy za hlavu a začnete se věnovat sami sobě, hodně si tím prospějete. Také čas strávený v práci si užívejte, protože máte kolem sebe kolegy, kteří vás mají rádi. Nemá cenu kopat kolem sebe, když si můžete vzájemně pomoci. Využijte aktuální nárůst energie k tomu, po čem toužíte. Věci se dají do pohybu a vy budete spokojenější.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vaše energie ubývá a cítíte se divně. Máte dojem, že nic nejde podle plánu, a proto se uzavíráte do sebe. Dalo by se říci, že si kvůli tomu šlapete po štěstí. Odpoutejte se od zmatků v hlavě a věnujte se jen důležitým věcem. Nezapomeňte odpočívat. Potřebujete na chvíli vypnout a vymanit se ze spárů nicoty. Ke konci týdne na vás bude neblaze působit částečné zatmění měsíce, které připadá na sobotu.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, během dubna jste se báli neúspěchu, ale ono tak nakonec nebude. Právě jste plní vitality, k tomu se pyšníte nadhledem a stresu se vyhýbáte obloukem. Nadřízený i kolegové se diví, jak všechny povinnosti zvládáte. Většina z nich je vcelku náročná, ale vy je vyřizujete s ledovým klidem. Do toho jste zábavní a na pracovišti rozdáváte dobrou náladu. Ta vám po celý týden krásně vydrží.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Zrovna nejste v dobré psychické formě a od víkendu ani v té fyzické. Zanic na světě se do ničeho nežeňte, což platí v profesní i milostné oblasti. Vaše myšlenky jsou teď neuspořádané a mohli byste si uškodit. Raději se soustřeďte na precizní výkony, i když budou jenom snadnějšího rázu. Nikdo po vás nechce, abyste uzavřeli smlouvu století. Když zpomalíte, zefektivníte tak i svoje výsledky.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Během pracovní doby budete poněkud nervózní, ale bezdůvodně. Toužíte sice po dokonalosti a precizně odvedené práci, jenže to teď prostě není možné. Musíte se spokojit se standardem. Raději se zaměřte na sblížení s kolegy, kteří se vám dost odcizili. Vaše pracovní vztahy jsou narušené a to se vám nelíbí. Zakopejte válečnou sekeru, jen tak vstoupíte do nového měsíce pravou nohou a konečně uspějete.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Pracovní povinnosti vám jdou rychle od ruky, tudíž se nemusíte bát zpomalení ani problémů s nadřízeným. Vaše nasazení je doslova úžasné a nebojíte se trochu zariskovat. Momentálně jste inspirací pro kolegy, kterým dochází dech. Klidně jim můžete i trochu pomoci, ale nezapomeňte se věnovat především svým úkolům. V rodině dořešíte případné neshody a první májový den prožijete ryze romanticky.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Závěr dubna vám otevře v mnoha věcech oči a hodně na sobě zapracujete. Nadřízený se k vám chová slušně, dokonce máte jeho plnou důvěru. To je co říci, protože aktuálně nepatříte k nejspolehlivějším pracantům. Na druhou stranu se zase moc snažíte a šéf vaše schopnosti ocení. V rodinném kruhu vládne příjemná atmosféra, vyrážíte na výlety, fotografujete, poznáváte nová místa a užíváte si jarního počasí.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, v tomto období jste ambiciózní, ale také zbrklí a vznětliví. Blíží se totiž částečné zatmění měsíce, které by vám mohlo zkazit úsudek. Jeho síla na vás bude velice působit, proto si dejte pozor na to, jak se chováte. Dokonce byste mohli někomu blízkému slovně ublížit, což by zničilo vaši dobrou pověst. V ohrožení jsou milé rodinné i profesní vztahy. Dávejte si na to obrovský pozor!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Pracovní nasazení je úžasné, tudíž se vám podaří poskočit v kariéře. Dokonce vás čeká příjemné překvapení v podobě odměny. Kolegové si spolupráci s vámi pochvalují a vy jim vycházíte ve všem vstříc. I když jste si ještě nedávno s nadřízeným nerozuměli, zas je vše v pořádku. Dokázali jste mu, že patříte k nejlepším pracovníkům a místo na výsluní si skutečně zasloužíte. Jen se i nadále vzdělávejte.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Už v pondělí v práci zjistíte, že máte před sebou velmi složitý týden. Ruku na srdce. Nejste zrovna v dobré kondici a bojíte se toho, co přijde. Pokud se chcete vyhnout zbytečným problémům, tak se na výkony maximálně soustřeďte, jinak se vám nic nepodaří. Myšlenkami jste totiž někde jinde, což vám vůbec nesvědčí. Horší psychický stav vám neusnadňuje život, dopřejte si proto velkou dávku relaxace.