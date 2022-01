Horoskop na tento týden: Máte šanci začít nové věci, nebo není nejlepší doba?

Jak se nám bude dařit na přelomu ledna a února? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 31. ledna do 6. února 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Závěrečná fáze ledna nebude nejveselejší, protože vám dochází fyzické síly i mentální pohoda. V rodině nevládne dobrá atmosféra a v práci jste tak trochu mimo sebe. I když se moc snažíte, nepodaří se vám prosadit svoje názory a plány. Máte dojem, že si na vás nadřízený zasedl a brání vám v dalším rozvoji. Hlavně nepřemýšlejte o výpovědi, únorové dny nebudou jenom plné hořkosti a nezdařených plánů. Jaký bude nový čínský rok vodního Tygra, který startuje 1. února? Podívejte se na video: Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Lednové dny vám moc štěstí a úspěchu nepřinesly, ale v únoru to bude jiná káva. Jste uvědomělí, vytrvalí a perete se za svá práva. Zdravé sebevědomí a mírnost vám přinesou pracovní úspěchy, o nichž se vám v minulých týdnech ani nesnilo. Hlavně neusínejte na vavřínech a nepokoušejte se přehnaně zrychlovat. To byste nasekali více chyb a nadřízený by nebyl už tak moc spokojený. Více je někdy méně.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Většinu času trávíte v práci a s kamarády, takže vaši blízcí si mohou připadat na druhé koleji. O to by však ani nešlo, ale partner je kvůli tomu v jednom kole a všechny povinnosti spojené s domácností a dětmi leží na jeho bedrech. Je vám úplně jedno, že utrácíte nad rámec svých možností a nedíváte se do blízké budoucnosti. Zpomalte a nechte si projít mnoho věcí hlavou. Pak budete opět nad věcí.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Vaše energie klesá a cítíte se vyčerpaně. K zemi vás tlačí dlouhodobé vztahové problémy, rodinné záležitosti i pracovní ambice. Nejste schopni klidně komunikovat a nadřízený má dojem, že se nad něj povyšujete. Nedělejte profesní kroky na vlastní pěst a naučte se spolupracovat s kolegy. Jinak byste si mohli vysloužit trest či výpověď. Během týdne však přijdete na východisko, které vám usnadní život.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, blízcí vás v tomto období absolutně nepoznávají, a dokonce máte obtíže se sebevědomím. Není radno se schovávat do ulity samoty, protože na to nejste zvyklí. Na druhou stranu se však stydíte svým blízkým svěřit, protože jste moc pyšní. Celý únor bude pracovně náročný, proto nepočítejte s odměnami ani povýšením. Naopak se objeví obrovské problémy. Měli byste se víc soustředit a myslet pozitivně.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Zatímco leden byl problémový, únor vám přinese zpestření. Konečně se vymaníte ze spárů finanční a profesní nejistoty a obnovíte své vnitřní zdroje. Na pracovišti patříte k elitě a nadřízený si vás velmi váží. Už zapomněl na chyby, které jste nedávno nasekali. Pokud na sobě zapracujete, dočkáte se povýšení a výjimečné finanční odměny. Také ve vztazích budete mile překvapeni, ven choďte jenom upravení!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vcházíte do období, v němž to bude jako na houpačce a občas se ocitnete v bludném kruhu. V žádném případě však nepropadejte panice, protože byste věci jen zhoršili. Jakmile si zachováte nadhled a klidnou mysl, z obtíží vybruslíte jako nic. Práce vám nejde od ruky, ale nepatříte k nejhorším. Ani náhodou se kolegům nesvěřujte se svým trápením, jinak by to obrátili proti vám. Zůstaňte sami sebou a relaxujte.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Mrazivé dny nejsou zrovna vaše parketa, a proto se cítíte unavení, dokonce vám hrozí i bolest krku a dutiny ústní. Pro všechny případy se nadopujte vitaminy, kloktejte heřmánkový čaj a nezapomínejte ani cvičení. V práci jste vcelku nad věcí, ale občas zrychlení. Pak můžete nasekat chyby, které vás přijdou draho. Nebojte se, naštěstí máte po boku věrné kolegy a oni zažehnají i větší katastrofu.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, začátek února vás vyvede z míry. Je docela možné, že si kvůli svému zbrklému chování a drzosti vysloužíte trest u šéfa. I když jste profesně schopní, neměli byste se povyšovat nad kolegy a už vůbec ne nad nadřízeného. Raději se držte zkrátka a nepropadejte emocím. Výbuchy vzteku vám nepomohou ani v rodinné oblasti. Pokud chcete koupit dražší věc, konzultujte to s trvalým partnerem.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vaše kroky jsou dlouhodobě propracované, a k tomu nad vámi krouží štěstí. Ať už se jedná o profesní oblast, finance, či mezilidské vztahy, vedete si prostě skvěle. Milí Kohouti, patříte k velmi úspěšným jedincům, a dokonce se můžete v únoru těšit na nové pracovní výzvy. Patříte totiž k lidem, kteří na sobě ve dne v noci pracují a nenechají nic náhodě. Pokud se dostanete ze začarovaného kruhu, zvítězíte!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Už v lednu jste nebyli ve své kůži a vyhledávali samotu. Ani na začátku února tomu nebude jinak. Blízcí vás nepoznávají a pracovní výkony jsou průměrné. Nic z toho není váš styl a chodíte jako hromádka neštěstí. I když je období vašeho znamení, moc štěstíčka vám nepřinese. Do toho musíte řešit problémy s penězi, protože se vám nevede podle plánu. Dokonce vám mohou z nějakého důvodu zamítnout půjčku.