Horoskop na tento týden: Na co si musíte dát pozor, na co se můžete těšit?

Jak se vám bude dařit druhý týden v prosinci? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 6. do 12. prosince 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Procházíte plodným obdobím seberealizace a profesní plány vám vycházejí do posledního detailu. Nadřízený se na vás může momentálně spolehnout a vy jste plně motivovaní. Jen si dávejte pozor, ať neusnete na vavřínech. Příští týden dojde k oslabení organismu a nebudete tak výkonní. Dejte se proto do už teď práce a vše si pečlivě zorganizujte. Vyhnete se tak budoucímu zpomalení, a to ve všech směrech. Podívejte se na videu, jaké energie budou podle čínské kosmologie dominovat prosinci: Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nový pracovní týden s sebou přinese zejména profesní nesoulad. Patříte totiž k lidem, kteří si zakládají na své kariéře a nespokojí se zrovna s málem. Neshody s nadřízeným mohou vyústit v nehezkou výměnu názorů, ale stejně vám to nebude nic platné. Náladu si zlepšíte při nakupování dárků, protože narazíte na cenově výhodné kousky skvělé kvality. Díky tomu budete usměvaví a na vše zlé zapomenete. 10 fascinujících zajímavostí o znamení Raka, které vás možná překvapí! Raci jsou vodní znamení spojené s Měsícem. Lidé, kteří se v něm…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Na každé Vánoce se vždycky těšíte, ale momentálně jste tak trochu v útlumu. Nedaří se vám napojit na správnou vánoční notu. Je vám to až líto, protože známí jsou veselí, jen vy smutníte. Není divu, když se vám nedaří ani po pracovní stránce. Nadřízený si na vás stěžuje, protože často chybujete a následným opravám nevěnujete dostatečnou pozornost. Sami nevíte, kam se ztratila vaše bystrost a důvtip. 6 znamení zvěrokruhu, která dokáží číst energii a auru druhých. Patříte mezi ně? Dokážete vnímat druhé? Umíte číst jejich auru a energii? Možná…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, prožíváte překrásné adventní období a užíváte si ho plnými doušky. Velmi produktivní jste v práci, kde se na vás mohou kolegové i šéf spolehnout. Hýříte nápady, které mají hlavu a patu, díky čemuž si finančně přilepšíte. Nutno podotknout, že vám nesmí úspěch zatemnit mozek, protože nic netrvá věčně! Stále se vzdělávejte a ke všem se chovejte slušně. Nevíte, kdy je budete potřebovat. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Do nového prosincového týdne vstupujete s dobrou náladou, jenomže ta vám dlouho nevydrží. Na pracovišti panuje pravý předvánoční chaos a vy se v něm ztrácíte. Milí Draci, nenechte se vtáhnout do problémů druhých a soustřeďte se výhradně na svoje povinnosti. Nadřízený vás má naštěstí v lásce, protože jste jindy schopní a výkonní. Je pravda, že to nakonec zvládnete, ale opravdu se ani na chvíli nezastavíte. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Předvánoční přípravy jsou pro vás příjemné a dokážete se u nich odreagovat. Je vám úplně jedno, zda pečete cukroví anebo dekorujete domácnost. Šťastnou ruku budete mít při výběru dárečků pod stromeček. Tento rok své nejbližší jistě velmi potěšíte. Naopak v práci jste pomalejší a moc vám to nepálí. Nadřízený vás ale nechce trestat, a proto vám dá ještě jednu šanci. Klíčem k úspěchu je soustředění! Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vaše energie roste, ale rovněž jí hodně spotřebujete. Na dno si sáhnete především v práci. I když máte bystrý úsudek, můžete se občas zaseknout. Potom musíte zabrat a pořádně se zapotíte. Což nic nemění na tom, že budete do konce týdne velice úspěšní a podaří se vám mezi kolegy vyniknout. A nemusíte se ani bát, že by vám záviděli. Ba naopak jste pro ně velkou inspirací a snaží se vám vyrovnat. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nadřízený vám kazí plány a vy jste na něj opravdu naštvaní. Na pracovišti je málo kolegů, k tomu si šéf pořád vymýšlí, proto jste v jednom kole a děláte přesčasy. Momentálně jste pevně rozhodnutí v tom, že dáte do konce týdne výpověď. Nejste přeci roboti, abyste vydrželi chaotické pracovní tempo. Podráždění z práce vám neprospívá, protože můžete vyjet na jednoho člena rodiny. Potom se mu omluvte! Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Většinu času věnujete profesní činnosti a nestydíte se za to. Momentálně se vám totiž velmi daří a pyšníte se bystrou myslí a kreativním přístupem. Do toho uvažujete logicky a nebojíte se experimentovat. Šéfovi se vaše nápady hodně líbí a díky tomu jenom záříte. Nespouštějte oči ze závistivých kolegů, kteří na vás něco chystají. Pokud by došlo k něčemu nekalému, ihned byste si je rázně srovnali. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, už si ani nepamatujete, kdy jste byli tak šťastní. Prosincové dny jsou pohodové a úspěšné, navazují tak na plodné listopadové období. Díky tomu jste profesně stabilní a udržujete si pevnou půdu pod nohama. Nikdo z kolegů by se nedivil, kdybyste do konce roku povýšili a otevřeli si tak dveře k maximálnímu uspokojení. Na domácí půdě panuje klid a příjemná atmosféra. Vánoce mohou klidně začít! Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Předvánoční pracovní nasazení je naprosto jedinečné, ale nadřízenému to prostě nestačí. Šéf řeší nedostatek pracovníků, proto jste s kolegy zavaleni prací. Přesčasy jsou na denním pořádku a dost vás to štve. K tomu se k vám nadřízený nechová slušně a máte ho plné zuby. S velkou pravděpodobností podáte výpověď, neboť se jste na pokraji sil. Jste zvědaví, jakou bude mít toto odvážné gesto dohru. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…