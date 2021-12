Horoskop na tento týden: Na co si musíte dát pozor na závěr roku?

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Milí Tygři, zimní měsíce nejsou vašimi favority, což víte moc dobře. Letošní Vánoce navíc nebyly právě příjemné, protože si nerozumíte s partnerem. I když jste se oba zklidnili, není to to pravé ořechové. Stále se do sebe trefujete. Drahá polovička vás nechápe a pořád vám skáče do řeči. Není radno si zahrávat s jejími emocemi. Věnujte se širší rodině, popřípadě si vyrazte s přáteli.