Horoskop na tento týden: Na co si vaše znamení musí dát pozor začátkem prázdnin?

Jak se nám povede na začátku července? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 4. do 10. července 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na pracovní povinnosti se maximálně soustředíte, ale nadřízenému to nestačí. Stále k vám má nějaké připomínky a jeho kritika se vám nezamlouvá. I když nepodáváte zrovna nejhorší výkony, nedočkáte se pochopení. Dny volna si užijete přímo královsky. Jakmile přijdete v úterý z práce domů, budete mít dobrou náladu a rozloučíte se s pracovním stresem. Díky tomu si psychicky polepšíte a bude vám lépe. Magie na cesty. Jak si přičarovat spokojenou dovolenou. Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Horké letní dny vám dávají vcelku zabrat, ale i tak si je snažíte užívat. V tomto týdnu k tomu budete mít jedinečnou příležitost, protože se v něm nacházejí hned dva státní svátky. Vy však neprahnete po dovolené u vody ani po výletech za památkami. Rozhodnete se pro rekonstrukci domu či zahrady. Veškeré práce vám půjdou od ruky. Poté se však objeví komplikace, proto mějte pro jistotu pevné nervy! 10 zajímavostí o Blížencích, které vás překvapí. Co je pro ně typické? Pokud jste se narodili mezi 22. květnem a 21. červnem, jste Blíženci.…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Patříte k největším milovníkům léta a chcete ho prožít se vším všudy. To však neznamená, že byste se váleli jenom někde u vody a jezdili po výletech. Na pracovní povinnosti se opravdu soustředíte a nic nenecháte náhodě. Bohužel se objeví problém, který vás zpomalí. Nejhorší na tom bude, že s ním nemáte nic společného. Dávejte si proto pozor na jednoho kolegu, který ho na vás bezostyšně hodí! Nejhorší vlastnosti vašeho znamení: Poznejte je, ať je můžete změnit Nikdo nejsme bez chyb, každý má nějakou vlastnost nebo zlozvyk,…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, v tomto pracovním týdnu budete mít štěstí v neštěstí. V pracovní sféře si dost pohoršíte, protože nezvládnete svoje rozlítané emoce, ale naopak v lásce dojde na romantiku. Z profesního pohledu vám mohou uniknout důležité souvislosti, ale přijdete na to až pozdě. Místo rozčilování se tomu hrdě postavte a snažte se o nápravu. Pokud by došlo na hádku s nadřízeným, ničemu by to neprospělo. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Ještě počátkem týdne zvládáte profesní úkoly s nadhledem a ničeho se nebojíte. Ovšem ke konci už si pohoršíte. Šéfovi se nezamlouvá, jak vám stouplo sebevědomí a ani komunikace s kolegy není růžová. V každém případě se zamyslete nad tím, proč tomu tak je. Prahnete po dosažení pracovních povinností, ale jdete na to špatně. Dokonce se nad spolupracovníky nezdravě povyšujete, proto vznikne problém. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Vaše energie roste, což bude mít pozitivní vliv na pracovní výsledky. Najednou se vám daří a pouštíte se do řešení velmi náročných úkolů. Ať už se pustíte do jakékoliv výzvy, tak uspějete a přijdete s dokonalým řešením. Díky tomu si polepšíte a také spolupráce s kolegy bude plodná. Naopak v rodinném prostředí se setkáte s nepochopením. Vymyšlený program se příbuzným nelíbí, ale vy to neřešíte. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Během víkendu jste nenabrali nový dech, a tak budete v práci unavení. Na nic se nemůžete plně soustředit, a proto jste na sebe naštvaní. Za žádnou cenu si nechcete zkazit reputaci u šéfa, protože jste se hodně nadřeli. Máte pravdu, uklidněte se a zůstaňte nad věcí. Díky tomu od sebe odeženete smůlu, která se vám lepí na paty. Zapracujte také na komunikaci s kolegy, protože vám moc rádi pomohou. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, procházíte snadným obdobím, co se trvalého vztahu týká. Ale patříte-li do řad zadaných, pořádně se zapotíte. Z nepochopitelného důvodu jste na protějška naštvaní a bojíte se rozchodu. Vaše žárlivé scény však ničemu nepomohou, naopak celou situaci ještě zhorší. A ruku na srdce, to je poslední věc, kterou momentálně potřebujete. Raději se zklidněte a zkuste protistranu urychleně pochopit. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Aktuálně jste velmi schopní a poradíte si úplně se vším, na co sáhnete. Nyní je vám skutečně přáno a kariérní růst je v plném proudu. Na vše máte dostatek energie a jste si toho vědomi. Dny volna strávíte se svými dětmi, které jsou pro vás vším. Po delší době si uvědomíte, že jste jim věnovali málo času a musíte jim to vynahradit. Naopak v trvalém soužití dochází k neshodám, proto buďte odolní. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 13 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Na trvalého partnera jste naštvaní, protože se chová jako malé dítě a je rozhazovačný. V tomto ohledu neznáte bratra, protože na tom nejste finančně nejlépe. Naštěstí však máte pod čepicí a případným problémům se vyhnete. Počítejte však s tím, že to nebude jednoduché a vaše úspory jsou slabé. Rovněž se vám nedaří v práci a upadáte do deprese. Změna přístupu je v tuto chvíli prostě nevyhnutelná. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) S velkou pravděpodobností se partnerova pochopení nedočkáte. Už delší dobu mezi vámi něco nehraje a začínáte být z toho rozladění. Pokud si chcete užít hezké dny volna, tak se vyhýbejte hádkám, jinak můžete tvrdě narazit. Ruku na srdce. To je poslední věc, kterou potřebujete řešit. Ani v práci se nebudete cítit ve své kůži. Na některé povinnosti prostě přestáváte stačit a je vám to velice líto. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? 1 Jsme lidské bytosti a jako takové máme své světlé i temné stránky,…