Horoskop na tento týden: Opice budou mít úspěch v lásce, Tygři mají problémy

Jak se nám povede první týden v prosinci? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 5. do 11. prosince 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V první polovině pracovního týdne budete velmi úspěšní a komunikace vám nebude dělat problém. Následně se však situace zhorší. Najednou nastanou problémy, které považujete za fatální, ale není to pravda. Plnění úkolů vám nedělá žádné potíže, nicméně spolupráce s kolegy skutečně vázne. Za každou cenu jim chcete vnutit svůj názor, který vážně není správný. Netlačte na pilu a uvolněte svoje smysly. Co čeká jednotlivá znamení na podzim? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, zpočátku týdne budete mít pocit, že vám nadřízený dostatečně nevěří, protože vám svěřuje jen obyčejné úkoly. Popravdě řečeno vás to trochu nudí, protože máte o sobě vyšší mínění. Na nic si nestěžujte a užívejte si klidných povinností. Už v následujícím období toho budete mít tolik, až vám půjde hlava kolem. V tomto ohledu byste měli zaměřit svou pozornost hlavně na předvánoční úklid. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Tento úplňkový týden nebude pro vaše znamení snadný. Zimní období vám nepřináší radost a ani blížící se vánoční svátky vám nejsou po chuti. Není divu, když investujete do hloupostí a poté nezbude ani na dárky pro blízké. Pokud se nedáte dohromady, budete si muset na Vánoce půjčit. Ani v práci to není žádný med, protože všem oponujete. Okamžitě s tím přestaňte, jinak si zaděláte na velké problémy. Nejromantičtější znamení zvěrokruhu: Patří k nim i váš vyvolený? Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Patříte-li k zadaným jedincům, trápí vás partnerův přístup. Máte dojem, že se k vám nechová láskyplně a tráví s vámi málo času. Koncem týdne mu to řeknete, ale jemu to bude víceméně jedno. To vás velmi rozzlobí a doma zavládne divná nálada. Asi byste si měli uvědomit, s jakým postojem k němu přistupujete vy sami. Není možné někomu něco přikazovat. Můžete si být však jistí, že vás doopravdy miluje. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Zimní období vám přináší samé dobré zprávy. Dokonce se v něm cítíte mnohem lépe, než jste si uměli představit. V pracovní sféře jste na koni a nadřízený má s vámi velké plány. Rozhodně si na nic nestěžujete a jeho příkazy plníte do puntíku. I když vám to není někdy po chuti, neřešíte to. S kolegy vycházíte báječně a pořád jim pomáháte. Tento přístup je naprosto úžasný a během prosince se nic nezmění. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, do nového pracovního týdne vcházíte s velkými obavami, protože se vám doposud nepodařilo upoutat pozornost nadřízeného. Naštěstí se to zlomí a předvedete se před ním v tom nejlepším světle. Popravdě řečeno bude příjemně zaskočený a vás neminou super odměny. Vánoční bonusy budou tučné a užijete si za ně perfektní svátky. Jen domácí atmosféra by chtěla hodně vypilovat, nejste v kondici. Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit? Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti.…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) S blížícími se svátky máte dobrou náladu, protože Vánoce doslova milujete. Každý pozná váš dům, protože je bohatě ozdoben a interiér je prošpikovaný ozdobami, které k adventnímu času patří. Do toho stíháte náročné pracovní povinnosti, nebojíte se investovat do svých blízkých a nezapomínáte ani na své blaho. Plánujete-li dovolenou do ciziny či na hory, je to báječné. Hned po svátcích vyrazte na cestu! Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení 1 Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě.…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Ještě před pár dny jste měli dojem, že se vám nebude v prosinci dařit, ale vše se k lepšímu obrátilo. Bude to tím, že jste se přestali litovat a začali si věřit. Nutno říci, že jste pro své blízké velkou inspirací. Nebojíte se pustit do aktivit, na něž nemají sami odvahu. Domácí práce a přípravy na svátky zvládáte jako nic a nejste unavení. Rovněž v práci se vám blýská na lepší časy. Jste učenliví. Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně? Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání,…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, konečně nadchází váš čas. Dostali jste se do správného tempa a velké úspěchy zaznamenáte také na poli lásky. Bude to tím, že se stále usmíváte a v ničem nehledáte problém. Pokud se věnujete obchodní činnosti, cestování anebo se učíte cizí jazyky, budete velmi úspěšní. To však neznamená, že se vám nebude dařit i v jiných oblastech, právě naopak jste otevřeni úplně všemu možnému i nemožnému. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Profesní dráha je skvěle rozjetá, což je pro vás opravdu klíčové. Patříte totiž ke znamením, která prahnou po zabezpečení rodiny. Díky finančnímu zajištění můžete plánovat světlou budoucnost. O víkendu si promyslete, kam vyrazit na zimní dovolenou. Od věci není silvestr strávený na horách! Pokud se jedná o vánoční přípravy, nepodléháte hloupému stresu a veškeré činnosti máte doslova pod palcem. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 8 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Vcházíte do pracovního týdne, který vám přinese touhu po cestování a zdokonalování se. Nadchází ideální čas pro zviditelnění se! Díky nárůstu energie to bude hračka. Nadřízený velmi rychle pochopí, že patříte k pracovníkům, kteří jsou výkonní. Kolegové na vás nevěřícně zírají, ale rozhodně vám nezávidí. Teď jste pro ně velkou inspirací. Profesionální přístup a chuť do práce vás nasměrují k úspěchu. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…