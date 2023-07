Horoskop na tento týden: Opice budou žárlit, Buvoli začnou být nesnesitelní

Jak se nám povede druhý týden v červenci? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 10. do 16. července 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Až do poloviny pracovního týdne budete v kondici, díky čemuž si můžete polepšit zejména po profesní stránce. Na začátku července jste si mysleli, že se vám dařit nebude, ale karta se obrátila. Bude to i tím, že máte dobrou náladu, nevyvoláváte stresové situace a daří se vám i v osobní rovině. Zkrátka a dobře vám vstoupila do života optimistická energie a síla. Zamilujete se a také si finančně přilepšíte.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, vcházíte do náročného období, v němž se dost zapotíte. Jako první byste si měli uvědomit, že nesmíte nikomu rozkazovat a je nutné se občas také podřídit. Ohledně peněz nevymýšlejte hlouposti a v práci do puntíku plňte příkazy šéfa. Koncem týdne si dávejte pozor na to, jak se chováte k rodinným příslušníkům, protože už vás začínají mít plné zuby. Jste ukřičení a stále si stěžujete.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Pracovní začátek července byl úžasný a hýřili jste nápady. Nadřízený si vás oblíbil a kolegové také. Jenže budete mít problém s tím, abyste si tento trend udrželi. Je pravděpodobné, že přijdete o nutnou dávku vitality a budete nervózní. Přestaňte se starat o hlouposti a plně se soustřeďte na plnění povinností. Ať vás ani nenapadne pouštět se do konfliktu s šéfem, protože byste nad ním nevyhráli.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Zkraje týdne se dáte do tvrdé práce a budete na sobě makat. Nemyslete si, že vaše úsilí přijde vniveč. Ba právě naopak, zviditelníte se a otevřete si cestu k báječným úspěchům. Vaše kreativita nezná mezí, proto prohlubujte svoje znalosti a dovednosti. Více se pohybujte v blízkosti opačného pohlaví a odhoďte zábrany. Jste stydliví, kvůli čemuž můžete přijít o senzační seznámení. Uvolněte se, budete žádaní.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, v tomto prázdninovém mezičase se vám nebude dařit nejlépe a svým způsobem si za to budete moci sami. Jste podráždění a nejraději byste chtěli mít všechno hotové, jenže na to nemáte. Nikam nespěchejte. Konečně si dejte pokoj s námluvami u současného idolu, protože o vás nejeví zájem. Nemá cenu se před ním ponižovat, protože vás to zvedne ze židle. Přece jen jste zvyklí být středem pozornosti.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Do práce půjdete s velkými ambicemi. Pokud si budete zdravě věřit, dosáhnete úspěchu. Před nadřízeným se předvedete a ukážete mu své schopnosti. Nejdříve vám nebude nic věřit, ale poté toho bude litovat. Druhá polovina týdne se ponese v duchu plodnosti. Bezpochyby získáte prestižní profesní nabídku, dobře investujete nebo vám bude zvýšen plat. Nemluvě o tom, že je o vás u opačného pohlaví velký zájem.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) První polovina pracovního týdne nebude nic moc, ale poté se zocelíte. Bude vám přáno a získáte nadhled. Ke všemu zaznamenáte bystrost, kreativitu a vše vám půjde dobře do hlavy. Nadřízenému spadne kámen ze srdce, protože ve vás už jednu dobu nevěřil. Zlepší se vaše komunikační schopnosti. Pakliže podnikáte, získáte nové vize, zákazníky i finanční prostředky. Takže to bude v podstatě velmi plodné období.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Pokud chcete přežít toto náročné červencové období bez větší úhony, začněte na sobě pracovat. Poslední dny nejste ve svojí kůži a bojíte se odmítnutí. Kopete kolem sebe a všechny, kteří vás mají rádi, od sebe odháníte. Dávejte si pozor, aby se vám to nevymstilo. Věřte, že štěstí přeje připraveným, tudíž se plně soustřeďte. Jinak nasekáte chyby a nad jejich opravami strávíte větší množství času.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V novém vztahu jste spokojení a máte dojem, že jste našli osudovou lásku. Protistrana vás má ráda, protože se k ní chováte romanticky a dopřáváte jí i dostatek volnosti. Jenže to se začne už o víkendu kazit. Začnete žárlit a oplývat majetnickými sklony. Pokud s tím nepřestanete, dojde ke komplikacím. Během dnů volna se věnujte rodině, hodně ji zanedbáváte a nejvíce to jako vždy odnesou milované děti.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, zkraje týdne budete roztěkaní a věci nepůjdou podle plánu. To se však velmi rychle změní, protože jste výkonní a cílevědomí. Nebraňte se bližší spolupráci s kolegy, báječně si totiž rozumíte. Jakmile spojíte síly, nadřízený bude spokojený. Finanční oblast není nejhorší, ale stejně byste neměli zbytečně utrácet. Za naspořené peníze si raději vyrazte na dovolenou nebo investujte do vzdělání.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Jestliže plánujete změny designu domácnosti, setkáte se s kritikou. Budete hodně naštvaní, protože vám se obměna líbí. Nevyvolávejte zbytečné hádky, s partnerem si totiž už nějakou dobu nerozumíte. Nepřilévejte olej do ohně. Zklidněte se a odpočívejte. Červencové dny jsou pro vás náročnější, a proto potřebujete relax. Rozhodně neutrácejte, s nakupováním to totiž přeháníte, což se vám vymstí.