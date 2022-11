Horoskop na tento týden: Opice by si měly dávat pozor na úraz, Psi si nevěří

Jak se nám povede druhý týden v listopadu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 7. do 13. listopadu 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Vaše energie roste a cítíte se báječně. Listopadové dny vám přinášejí spoustu radosti a uvolnění. Díky tomu se vám bude dařit nejen profesně. Nadřízenému se líbí systém vaší práce a rovněž úzká spolupráce s kolegy. Je naprosto jasné, že si vysloužíte patřičné odměny, které se vám budou před Vánocemi určitě hodit. Nezapomínáte ani na sebevzdělání. Měli byste si opatřit novou publikaci do domácí knihovny.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, vyhýbejte se konfliktům všeho druhu a držte se zpátky. Pokud byste se rozčílili, stejně by to nedopadlo dobře. Není radno si zahrávat s emocemi svých blízkých. Opravdu nejste v dobré mentální kondici a ledacos by se mohlo pokazit. Dopřejte si klid a pevné nervy. Vyrazte si do společnosti, kde se uklidníte. Poznáte nové osobnosti, které vás navedou na správnou cestu. Toto potřebujete!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) V tomto listopadovém čase byste si měli dávat pozor na svou proříznutou pusu. Sice jste plni vitality, ale nedaří se vám jako jindy. To neblaze pocítíte zejména v profesní sféře. Na konci pracovního týdne budete mít tendence k hádkám a věčné nespokojenosti. Naučte se komunikovat s kolegy a nedělejte si všechno podle sebe. Rovněž se vyhýbejte konfliktům s partnerem. Dohady by stejně nikam nevedly.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na první pohled je vidět, že se vám dobře daří. Po nepříjemnějším období se nacházíte v parádní kondici a listopadové dny vám svědčí. I když je počasí na draka, nemáte z toho chmurné myšlenky. Nejlepší bude naplnit se touhou a romantikou. V lásce se vám také daří, je jisté, že vás čeká super románek. Pokud jste se dokonce zamilovali, neztrácejte pevnou půdu pod nohama. Protějšek vás mile překvapí.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, začátek pracovního týdne nebude ideální, ale nějak se s tím poperete. Nejdůležitější je zachovat si nadhled a nepouštět se do zbytečných hádek. Jakmile si uvědomíte svoje chyby, povede se vám o poznání lépe a přestanete dělat kiksy. Nadřízenému se totiž nelíbí ani váš přístup a mohli byste si způsobit zbytečné problémy. Zklidněte své nervy a dopřejte si chvíli drahocenného rozjímání.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Nebojíte se ani těch nejnáročnějších profesních výzev a po kariérním žebříčku šplháte rychleji, než jste očekávali. Dávejte si však pozor na zpomalení a nepříjemnou náladu, která vás přepadne již v pátek. Poté nebudete tak bystří a ovládne vás vztek. Pokud se ale zklidníte, vyhnete se velkým problémům. Byla by obrovská škoda pokazit si skvěle rozjetou kariéru. Nestresujte se a lidem naslouchejte.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V minulém měsíci vám štěstí příliš nepřálo, ale v tomto se karta obrací. Obloukem se vyhýbáte stresu a lidem kolem nasloucháte. Díky tomu jste nad věcí a moc dobře víte, jak se zachovat. Obrovské úspěchy zaznamenáte především v pracovní oblasti. Buďte na sebe pyšní a nepolevujte, protože nejsilnější expanze nápadů přijde v dalším týdnu. Zaměřte se na svůj vzhled a určitě navštivte salon krásy.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Až do neděle byste neměli přeceňovat svoje síly, raději se dejte na dráhu odpočinku. Klidně si zajděte do sauny nebo na masáž. Uvidíte, že se vám uleví a zbavíte se zbytečného stresu. Na startovní čáře týdne to nebude růžové, ale později se situace vytříbí. Nadřízený na vás přestane klást velké nároky a od dalšího období se vám vrátí energie. Neklesejte tedy na mysli a vyhýbejte se zbytečnému stresu.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Momentálně se nepyšníte dostatkem energie, což vás štve. Za každou cenu byste měli zpomalit, jinak se rychle unavíte. Do toho si můžete způsobit úraz spojený s dlouhou rekonvalescencí. Vaše pohyby jsou zbrklé a mysl pomalejší. V rodinném kruhu nevládne dobrá atmosféra a vy máte dojem, že jste nepochopení. Pokud se chcete někomu vypovídat, vsaďte na jednoho věrného kamaráda. Ten vám dobře poradí.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vaše pracovní nasazení je prostě unikátní, a proto sklízíte obrovské profesní úspěchy. Komunikace s nadřízeným i kolegy je rovněž fantastická. Pyšníte se obrovskou dávkou energie a únava je vám cizí. Velkou spokojenost pociťujete i v rodinném kruhu. Přece jen se blíží vánoční svátky, což na vás působí kladně. Jste vyznavači tradic a starých hodnot, dokážete se uvolnit a načerpat vitalitu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, do nového pracovního týdne vcházíte velmi rozpačitě a nevěříte si. I když patříte k nejaktivnějším znamením, ztrácíte své půvaby. Nebičujte se ale k lepším výsledkům a věnujte se především sami sobě. Zajděte si na masáž a dbejte na dostatečný přísun odpočinku. Věřte, že situace se už brzy zlepší! Do té doby o sebe pečujte a nevystavujte se zdrcujícímu stresu, ten vám vůbec neprospívá.