Horoskop na tento týden: Opice jsou na tenkém ledě, Psi budou vynikat

Na pracovišti panuje klid a s kolegy se na všem dohodnete. Díky tomu na sebe upoutáte pozornost a dostanete se do hledáčku šéfa. K tomu jste činorodí a poradíte si i s náročnými úkoly. Je pravděpodobné, že vás čekají úspěšné dny, které jen tak nepominou. Procházíte obdobím, kdy vás šéf náležitě ocení a kolegové podpoří. Moc dobře víte, co si můžete profesně dovolit, tudíž se nesetkáte s vyčerpáním.

V tomto přelomovém týdnu budete úspěšní a rovněž se vám bude dařit i v lásce. První polovina pracovního týdne se však ponese v duchu chaotického jednání a podrážděnosti, ale to vás už ve středu přejde. Opravdu si dávejte pozor na to, co vypustíte z úst. Svým jednáním byste si uškodili a došlo by k odcizení s partnerem. Nalaďte se na vlnu optimismu a nehledejte problémy tam, kde skutečně nejsou.

Milí Draci, na začátku února jste si mysleli, že nebudete úspěšní ani zamilovaní. Jenže teď je všechno jinak. I když všechno nešlo jako na drátku, můžete si gratulovat. Pracovní povinnosti vám jdou od ruky, a k tomu se vám podaří dokončit veškeré resty. Do nového měsíce tak vykročíte pravou nohou a s dobrou náladou. Jen buďte v pozoru, co se nakupování týká. Začínáte si žít malinko nad poměry.

Hned v pondělí pochopíte, že to nebudete mít tento týden jednoduché. Popravdě řečeno jste vyčerpaní a po mentální stránce to není také žádná hitparáda. Ke všemu si přestáváte rozumět s kolegy a sekýrujete je. Jste vidět, že nestíháte a svou práci nejste schopni dokončit. Ve druhé polovině týdne se situace zlepší, protože si uvědomíte své limity. Klíčem ke spokojenosti je odpoutání se od stresu.

Momentálně patříte ke znamením, kterým se velmi daří a jsou nad věcí. Bude to tím, že máte optimistickou náladu a nezabýváte se řešením hloupostí. Díky profesionálnímu chování a úsměvu na tváři dokážete v práci zajistit pohodovou atmosféru, za což si vysloužíte pochvalu od šéfa. V rodinném kruhu vládne skvělá nálada a pro všechny příbuzné dokážete být velkou oporou. Do ničeho se však nemíchejte.

Milé Opice, pohybujete se na tenkém ledě. Počítejte tedy s tím, že se vám vše nevydaří, jak jste zvyklé. Na pracovním poli jste tak trochu mimo mísu a nepřicházíte s žádnými smysluplnými nápady. Postrádáte kreativitu, smysl pro detail i bystrost. Popravdě řečeno, budete z toho na konci týdne dost nešťastné. Jestliže se nevzdáte, nadřízený to ocení. Zní to dost hloupě, ale i snaha se opravdu počítá.

Březen je měsícem úspěchu, prosperity a lásky. Na nic nečekejte a vezměte si to, co vám patří. Štěstí stojí na vaší straně, proto byste byli hloupí, kdybyste toho nevyužili. Vaše bystrá mysl, intelekt a chuť pracovat vás dovedou k jistému kariérnímu posunu. Již v dalším týdnu je úplněk, díky němuž budou vaše schopnosti ještě více zesíleny. Prostě vám nic nebrání v tom, abyste konečně vynikli.

Vepř (ročníky 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

V únoru budete profesně nevyrovnaní, a to vše kvůli přemíře stresu. Dokončení nutných úkolů bude náročné, nicméně se s nimi nakonec poperete. Úspěch tkví v klidném jednání. Pokud byste se začali zbytečně stresovat, k ničemu by to nevedlo. Také by to nemělo dobrý vliv na spolupráci s kolegy, kterým jste velkou oporou. Během víkendu se věnujte rodině a zaměřte se zejména na spokojenost potomků.