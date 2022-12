Horoskop na tento týden: Opice plánují investovat, Kozy dostanou pochvalu

Jak se nám povede první týden v prosinci? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 12. do 18. prosince 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V tomto pracovním týdnu půjde všechno jako na drátku. Za to můžete poděkovat sami sobě, protože jste se celý měsíc snažili. Prosincové období je spojeno s velkým profesním úspěchem. Dokonce se můžete dostat k lepší pracovní pozici. Při komunikaci s kolegy však buďte opatrní. Spolupracovníci by mohli nabýt pocitu, že jim rozkazujete, čímž byste se znelíbili jim i nadřízenému. Udržujte se v kondici.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, práce vám jde skvěle od ruky, a proto u nadřízeného zabodujete. Věnujete-li se náročnějším úkonům, tak je dotáhnete do zdárného konce. Na první pohled je vidět, že vám to pálí a spolupráce s kolegy je fantastická. Ruku na srdce. Zasloužíte si výborné finanční ohodnocení a možná i lukrativní pracovní pozici. Do konce týdne se vám poštěstí i v oblasti peněz a vyřešíte dlouhodobé úřední spory.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Už nějakou dobu nejste v kondici a psychicky to také není slavné. V tomto období se vám nechce nikoho poslouchat, protože sklízíte jen samou kritiku. Pokud to tak půjde dál, letošní Vánoce si asi neužijete. Nepříjemné poznámky slýcháte od šéfa i blízkých příbuzných. Neberte si všechno osobně a začněte být vstřícnější, jinak vám hrozí i výpověď. A to by ke konci roku nebylo nic zábavného, peníze potřebujete.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Předvánoční období byste chtěli prožívat klidněji. Zdá se vám, že je všechno hektické a drahá polovička vám vůbec nepomáhá. Stále se cítíte nedocenění a toužíte po větší náklonnosti. Jenže partner nesdílí stejné pocity jako vy a nemá potřebu vám psát básně a nosit dárečky. V pracovním prostředí to také za moc nestojí, ale snažíte se zahnat chmury. Letos se super vánočními bonusy určitě nepočítejte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, pracovní povinnosti vám jdou skvěle od ruky. Dokonce uspějete v konkurenci, která je náročná. Nadřízenému se vaše pracovní postupy zamlouvají. Počítejte s příjemnými bonusy k výplatě a jistým povýšením. Pokud na sobě nepřestanete dřít, stane se to velmi rychle. Nezapomínejte ani na své blízké, protože vás potřebují. Svou pozornost soustřeďte na milované potomky. Všichni budete šťastnější.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Aktuálně jste ve výborné kondici, a proto nemáte s ničím náročným problémy. Vaše myšlenkové pochody se ubírají správným směrem a nebojíte se toho, co vás v nejbližší době čeká. Pokud jde o vánoční přípravy, vše stíháte skvěle. Po ruce máte pomocníky, kteří vás dokážou povzbudit a také vám dobře poradí. Pracovní povinnosti vám jdou od ruky a nadřízený se na vás může v každé situaci plně spolehnout.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Zaostřete na svoje profesní ambice a finanční možnosti. V obou případech máte obrovské šance na přilepšení. Není možné zavírat oči před tím, co se děje kolem vás. Chytněte štěstí za pačesy a neberte to na lehkou váhu. Nepříjemnosti na pracovišti jsou v nenávratnu. Ať už se chopíte jakékoliv příležitosti, dotáhnete ji do zdárného konce. Ihned si získáte přízeň šéfa i kolegů. Cesta za úspěchem bude velkolepá.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V prosinci jste čilí jako rybičky a jinak tomu nebude ani v tomto pracovním týdnu. Díky dobrému psychickému rozpoložení zvládáte vánoční přípravy jako nic a nepodléháte panice. Na pracovišti i v rodinném kruhu rozdáváte dobrou náladu a nebojíte se ani větších výzev. Nadřízený si odvedenou práci pochvaluje, proto počítejte s pochvalou i atraktivními odměnami. Vánoční svátky budou letos velmi bohaté.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) I když nemáte zimní období zrovna moc v lásce, opravdu se vám v něm daří. Spolupráce s novými či starými kolegy jde skvěle a nadřízený má s vámi velké plány. Je však možné, že uvažujete o větší obchodní nabídce nebo chcete podnikat. V tomto ohledu máte výborné preference. Pokud máte v hlavě zajímavé investiční plány, poraďte se o nich s některým příbuzným. Díky němu budete mít ohromný rozhled.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, s blížícími se Vánoci máte skvělou náladu a adventní čas si naplno užíváte. Jste milovníci tradic a veškeré přípravy vám jdou tedy od ruky. To však neznamená, že byste zanedbávali pracovní povinnosti. Právě naopak usilujete o lepší pozici a nadřízenému se vaše snaha líbí. Je jen otázkou času, kdy se vám podaří všechno, po čem toužíte. Do toho si rozumíte s kolegy, kteří vám úspěch přejí.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Díky skvěle zvládnutým vánočním přípravám jste v sedmém nebi. Ať už sáhnete na cokoliv, tak se vám to podaří. Z profesního hlediska nemáte na pracovišti konkurenci. Koncem týdne si však dávejte pozor na únavu. Pokud rozumně zpomalíte, dokončíte veškeré povinnosti s předstihem. Je skvělé, že si se všemi v práci i doma rozumíte a rozséváte kolem sebe štěstí a příjemné kouzlo nadcházejících Vánoc.