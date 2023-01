Horoskop na tento týden: Opice řeší rozpory, Kohouti si plní pracovní sny

Jak se nám povede v posledním lednovém týdnu roku 2023? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 23. do 29. ledna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na začátku nového pracovního týdne byste si měli koupit stírací los, anebo si vsadit, protože se vás drží štěstí a člověk nikdy neví, kdy se unaví. V tomto období vám jdou věci od ruky a se vším si víte rady. Na druhou stranu se však vyhýbáte týmové práci a ke kolegům se chováte povýšeně. Nepokoušejte šéfovu trpělivost, protože by si vás mohl pozvat na kobereček, čímž byste si zkazili svoji reputaci.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Až dosud jste měli dostatek fyzické síly, ale to se teď změní. Až do konce ledna více odpočívejte a nenakládejte si mnoho povinností. Možná si myslíte, že je zvládnete, ale to tak nebude. Jakmile zpomalíte, vyhrajete a rozhodně o nic nepřijdete. Pracovní stránka je naprosto skvělá a nadřízený s vámi počítá. Hledáte-li nové zaměstnání, nebojte se! Při pracovním pohovoru uděláte báječný první dojem.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, zaostřete na rodinné vztahy. Pokud máte pocit, že vás příbuzní nechápou, vyžeňte si chmurné myšlenky z hlavy. Hádky stejně nic nevyřeší a později byste svých slov litovali. První polovina pracovního týdne je spojená s výhrami, proto si kupte stírací los nebo se zúčastněte soutěžního klání. Přistanou-li vám na účtu peníze navíc, tak je šetřete. Uspoříte si tak na báječnou letní dovolenou.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Do nového pracovního týdne nevstoupíte pravou nohou. Za žádnou cenu se nehádejte s šéfem a nepodléhejte divné náladě. V opačném případě byste se ocitli v začarovaným kruhu a nadřízený by vás třeba i vyhodil. Okamžitě si pusťte do života optimismus a zbavte se předsudků. Rovněž buďte v pozoru, co se podepisování smluv týká. Mohli byste něco klíčového přehlédnout, což by vás přišlo opravdu draho.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) S příbuznými si poslední dobou nerozumíte, protože s vámi v ničem nesouhlasí. Nedělejte si z toho těžkou hlavu, už o víkendu se vám za své chování omluví. Do té doby na sobě pracujte a soustřeďte se především na profesní linii. Je pravda, že jste velmi ambiciózní a vcelku se vám daří. Nicméně se objeví nečekané problém a budete ho muset vyřešit s chladnou hlavou, jinak se z něho doslova zblázníte.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Momentálně se pyšníte nadbytkem mentální energie, díky níž vám to pálí, a lačníte po dalším vzdělání. Na druhou stranu si však dávejte pozor, aby toho na vás nebylo moc. Sice odvádíte super výkony, ale po fyzické stránce ztrácíte. Pokud se stýkáte s milým člověkem, kterého berete jen jako přítele, tak zpozorněte. Měli byste vědět, že je do vás zamilovaný a s kamarádstvím se bude těžko smiřovat.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Jste bezradní, protože neodvádíte ideální profesní výkony. Na druhou stranu jste psychicky odolní a nepodléháte divné náladě na pracovišti. Koncem týdne se dáte do boje a přemůžete únavu i nevhodné chování kolegů. Během víkendu si raději odpočiňte a věnujte se kreativním činnostem. Vytvoříte totiž věcičky, které se zalíbí všem členům domácnosti a je pravděpodobné, že je prodáte za výhodnou částku.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V tomto období se soustředíte především na práci. Jde vidět, že se vám daří a pyšníte se bystrou myslí. Zvýšenou pozornost věnujte komunikaci s kolegy. Nechováte se k nim nejlépe a mohli byste si tím hodně uškodit. Jakmile své jednání přehodnotíte, získáte spoustu výhod. Ukořistěte pro sebe klid a vyrovnanost. Od pátku se budete cítit lépe, protože se oprostíte od špatné nálady a bouřlivých emocí.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Poslední dny se sami v sobě nevyznáte. Obrovské problémy vám dělá profesní stránka, protože se nedokážete soustředit. Do toho přicházejí rozpory s kolegy, nedokážete se s nimi v klidu dohodnout. Spolupracovníkům se nelíbí, že jste zbrklí a chybujete. Kvůli tomu se vám vyhýbají lukrativní profesní nabídky a váš kariérní růst je v útlumu. Naordinujte si meditační cvičení nebo si vyrazte zaplavat.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Dalo by se říci, že se vám v lednu plní profesní sny a kariérní vzestup je v plném proudu. Nadřízenému se zamlouvají vaše nápady a ve všem vám důvěřuje. Koncem týdne si však dávejte pozor na nevhodné chování ke kolegům. Mohou mít dojem, že se k nim nejste loajální. Jakmile si tuto nedokonalost uvědomíte, týmová spolupráce se zlepší. Obdobně postupujte i v rodinném kruhu a blízkým naslouchejte.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, pracovní povinnosti vám jdou od ruky a jste za to rádi. Ani v rodinném kruhu to není špatné a hádky jsou vyloučeny. Kráčíte po cestě úspěchu a štěstí, proto byste si měli lednové období užívat. Pokud jste single, náhodně se seznámíte s někým velmi milým a upřímným. Ať vás ani nenapadne chovat se k němu divně. Jedná se totiž o slušného člověka, který to s vámi myslí vážně, tak brzděte!