Horoskop na tento týden: Pět znamení bude mít problém v práci. Nejste to i vy?

Léto nabírá na síle. Jaký bude začátek července? Komu se bude dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 6. do 12. července 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Červencové dny jsou v plném proudu a vy si je užíváte na plné obrátky − pokud je to jen trošku možné, vyrážíte za koupáním. Dobrou náladu si nenecháte zkazit ani nabručeným šéfem, i když pro vás nemá vlídné slovo a požaduje nemožné výkony. Naštěstí na sobě nedáváte znát pokoření, jen uvnitř vás to docela vře. To samé platí v trvalém svazku. Jste jako na válečné stezce. V obou případech se to dá zvládnout!

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) I když nejste stoprocentní milovníci léta, snažíte se parné dny překonat po svém. Naštěstí jste v solidní formě, a proto to půjde nějak samo. Nejvíce se prosadíte v pracovní oblasti. Brousíte si zuby na lepší post. Když na sobě tvrdě zapracujete, máte ho jistý! Šéfovi se dokážete zavděčit a vaše nápady jsou inovativní. Podaří se vám odstranit problémy s financemi, možná obchodováním nebo reklamací.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, prázdniny prostě milujete. Užíváte si každičký okamžik a přemýšlíte nad různými druhy zábavy. Nic nechcete promeškat, protože byste si to pak vyčítali. Bavíte se s kamarády, pořádáte večírky, sportujete a seznamujete se. Kdybyste jen trochu mohli, šéf by vás v práci dva měsíce neviděl. Bohužel je s vámi nadřízený nespokojený, má dojem, že se flákáte, a tento týden vás bude opravdu dusit.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V červenci se necítíte zrovna v kondici a přemýšlíte nad tím, proč tomu tak je. Pracovní oblast je jedna velká katastrofa a nedokážete se shodnout s nadřízeným. Ke konci týdne si dejte pozor na to, co vypustíte z úst, protože by to mohlo vést k vážnému konfliktu. S drahou polovičkou si rozhodně nesedíte, a proto byste se měli vyvarovat debat o vztahu. Raději se snažte najít nový zdroj energie.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Moc dobře si rozmyslete, jak naložíte s energií, kterou zrovna oplýváte. Máte jí totiž opravdu hodně a byla by velká škoda ji zahodit. Do pracovních povinností se pusťte s přesvědčením, že dosáhnete velkých cílů, jen tak půjde vše jako na drátku. Jakmile se vám povede zaujmout šéfa, bude to jen krůček od úspěchu. Hlavně se svými výkony moc nevychloubejte, ať si neznepřátelíte některé kolegy.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Nový týden přinese určité rozpory s nadřízeným. Občas si vjedete do vlasů a na všem se určitě neshodnete. Jste puntičkáři a práci vykonáváte co nejpřesněji. Možná je to zdlouhavější, ale šéf si může být jistý perfektním výsledkem. Nenechte si do toho mluvit a dělejte si věci podle sebe. Ve volném čase se věnujete vzdělávání, u vás to není nic výjimečného. Snažte se v partnerovi probudit zájem o dovolenou.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Prahnete po volnosti a toužíte poznat místa, kde jste ještě nebyli. Jenže v tomto období je to pro vás nebezpečné, nechte to až na příští víkend. Teď byste měli více odpočívat a vyrazit si na výlet do známých krajin, tam je pro vás bezpečno. Hlídejte si své stravovací návyky! Buď vůbec nejíte, anebo se přecpete k prasknutí a pak budete přímo naštvaní, že jste se víc neovládali. Mějte pevnou vůli.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Na tento týden máte opravdu velké plány. Pokud jste nedávno nastoupili do nové práce, daří se vám fantasticky a všemu se dokážete přizpůsobit. Ostatní mají také úspěch a na pracovišti rozdávají dobrou náladu. Šéf je v obou případech velice spokojený. Z toho bude super finanční bonus. S penězi problémy nemáte, a dokonce si také hezkou sumičku ušetříte. Aspoň budete mít na parádní dovolenou!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, prázdninové dny jsou pro vás jako výhra v loterii. Sluníčko vám dodává energii a vy máte chuť cestovat a prožít dobrodružství. Seznamujete se jako o závod a opačné pohlaví vás prostě zbožňuje. Jste samý vtípek a úsměv. Jen pozor na to, ať jednu ze svých lásek nezraníte. Nechcete se vázat, ale druhá strana ano. Radši si to ujasněte na samém začátku, vyhnete se tak nepříjemným koncům.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Minulý měsíc byl famózní, ale červencové dny jsou spíše stresující. Nic vám nejde od ruky a u všeho se vztekáte. Sami si to nepřiznáte, ale potřebujete slyšet obdiv, který je v nedohlednu. Naopak se dočkáte pokárání a šéf si nebude brát servítky. Hlavně mu neodporujte, jinak si vysloužíte i vyhazov! Nadřízenému bude jedno, jak jste výborní pracovníci. Prostě držte jazyk za zuby a vykřičte se někde v lese.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Prázdninové období je vaše trefa do černého, protože jste nějak klidnější a vyrovnanější. Dokážete se pro něco nadchnout a dokončit to! Nejvíce se vám to vyplatí po pracovní stránce. Plnění úkolů je pro vás jednoduché a ochotně pomáháte i svým kolegům. A toto nezůstane bez šéfova povšimnutí! Přes víkend si zkuste sportovat. Určitě vám to prospěje i zdravotně, protože jste občas dost leniví a rádi jíte.