Horoskop na tento týden: Pěti znamením bude přát štěstí. Jste to i vy?

Na začátku pracovního týdne budete rozmrzelí, ale postupně se dostanete do skvělého tempa. Hravě tak předčíte i schopné kolegy a nadřízený si vás začne více všímat. Ani v závěru týdne nepolevujte, protože si vás šéf vyhlídne a nabídne vám super atraktivní nabídku. Ale jen za předpokladu, že neuděláte kiks! Zaměřte se tedy na dokonalé plnění povinností a nekazte si renomé možnými hádkami s kolegy.

Březnové dny nejsou vašimi favority, proto se vyhýbejte náročným činnostem, adrenalinu i hádkám. Nálada je divná a spíše pesimistická, protože se vám nedaří profesně ani v osobním životě. Nic si z toho nedělejte a pracujte na sobě každý den. Jen se do ničeho nežeňte a nepřepínejte své síly. Do konce měsíce se totiž budete potýkat s nedostatkem energie. Raději se věnujte relaxačním aktivitám a četbě.

V druhé polovině března přijdete o zdroj vitality, ale nebojte se. Naštěstí se nacházíte v relativně dobrém psychickém rozpoložení, proto se zocelíte. Profesní stránka je báječná a konečně se vám začíná hodně dařit. Bude to tím, že jste si přestali na všechno a všechny stěžovat. Nadřízenému se líbí váš přístup i nápady, proto počítejte s tím, že se zase o malý kousek posunete k vysněnému úspěchu.

Poslední dny vám schází energie a nedokážete se na nic pořádně soustředit. Vaše sebevědomí není zdravé a spíše si moc nevěříte. To u vás nebývá zvykem, proto se stahujete do ústraní. Pokud si z vás kolegové udělají legraci, vy z toho uděláte aféru. Milí Draci, měli byste si uvědomit, že se tím ztrapníte. Raději se zaměřte na plnění profesních povinností, protože nadřízený má vašich stížností plné zuby.

V tomto pracovním týdnu se vám vrátí energie a budete výkonnější. I když to není v práci ideální, nepropadáte panice. I kdyby vám jiný kolega vyfoukl atraktivní nabídku, nesmutněte. Jakmile budete bystřejší, okamžitě chytnete štěstí za pačesy. V tomto měsíci s tím ovšem nepočítejte, raději se věnujte uvolnění a relaxujte v duchu wellness. Pozor na neshody s partnerem, raději ho do ničeho nenuťte!

Až do konce března si dejte pozor na přepracování a přemáhání. Skvělých výsledků dosáhnete i v případě, že zpomalíte a budete přemýšliví. V tomto pracovním týdnu oslavíte mnoho profesních úspěchů a dočkáte se pochvaly od šéfa. Nikdo se nebude divit tomu, když v blízké budoucnosti postoupíte na lepší post. V rodinném kruhu vládne krásná nálada, navíc v sobě o víkendu najdete skrytý umělecký talent.

Na pracovní povinnosti se musíte hodně soustředit, ale i tak si zasloužíte pochvalu od šéfa. Jednu chvíli to s vámi vypadalo špatně, ale od začátku týdne se vám vrátila vitalita. Díky ní jste opět aktivnější a zlepší se také komunikace s kolegy. Ono se to na první pohled nezdá, ale nadřízenému na týmové práci velmi záleží. O víkendu relaxujte a vydejte se za wellness radostmi, nejlépe s přáteli.

Milí Kohouti, odpoutejte se od stereotypních starostí a přestaňte se hnát za úspěchem a materiálními hodnotami. Vaše vitalita není od 20. března ideální, měli byste tedy zvolnit. Nebojte se však pochybení či nějakých neshod s šéfem. V práci jste oblíbení, a k tomu odvádíte fantastické výkony. S kolegy jste jedna ruka, ale i tak si dáváte pozor na to, o čem se s nimi bavíte. Pomluvy totiž nesnášíte.

Neprocházíte snadným obdobím a máte dojem, že se vám vše hroutí. Nutně potřebujete změnit své postoje a naladit se na vlnu optimismu. I když to bude složité, nakonec se špatnými kroky vypořádáte. Jste unavení a vyčerpaní z věčných hádek s partnerem. Ohledně práce vás mrzí, že nejste oblíbení, ba naopak vás mají kolegové plné zuby. Tak to nejde dál, proto se nad vším zamyslete a udělejte radikální řez.

Vepř (ročníky 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

I když do nového pracovního týdne vstoupíte s menší energií, profesně vás to neovlivní. Sice jste náchylní k vyčerpání, ale udržujete se v dobré psychické kondici. Neřešíte malichernosti a hlouposti, které vás jindy limitují. Nadřízený je s vámi spokojený a výkony předčíte i jiné kolegy. Vypadá to, že si jdete pro povýšení anebo zvýšení platu. Teď byste se měli držet hesla, že štěstí přeje připraveným.