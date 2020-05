Horoskop na tento týden: Pro koho bude začátek května naprosto katastrofální?

Vypadá to, že v květnu se život většiny z nás začne pomalu vracet do normálu. Začne se i pro vás osobně blýskat na lepší časy? Podívejte se na svou předpověď na týden od 4. 5. do 10. 5. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Volný čas trávíte v rodinném kruhu a učíte své děti novým dovednostem. Za tu dobu, co jsou doma, jste se sblížili, protože i vy máte více energie. Každý den máte jasně daný program, jinak by vám drazí potomci zvlčeli. Pokud nemáte děti a žijete ve spokojeném partnerském svazku, na rozšiřování rodiny ještě chvíli zapomeňte, sami uvidíte, že to bude dobré rozhodnutí. Užívejte jarní dny a sportujte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Každý den se utvrzujete v tom, že jste nespokojení. Tento jev pozorujete především v práci, protože se nemůžete s nadřízeným na ničem shodnout. Nehádáte se, ale pouštíte se do debat, které neberou konce a jsou bez výsledku. V rodinném kruhu se snažíte o udržení dobré atmosféry a docela vám to jde. Rozhodně si ale tento týden dejte pozor na úrazy, mohou vzniknout při sportování kvůli nepozornosti.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, jste společenští a doma už to prostě nemůžete vydržet. Bohužel to na jiný styl života kvůli koronaviru nevypadá, a proto se spojte s kamarády on-line. Dlouhé chvíle si zkraťte činorodou aktivitou a něco vytvořte. Kreativní činnost je ideální na pročištění hlavy po pracovní době. V práci vládne chaos a vy se mu kupodivu neumíte přizpůsobit. Naštěstí je týden zkrácený, což vážně uvítáte.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V tomto květnovém týdnu se zaměříte na dvě věci, kariéru a rodinu. Během zkráceného pracovního týdne se vám skutečně daří a nadřízeného překvapujete nevšedními nápady. Práce vám jde od ruky a nemáte problémy s expresním vyřízením úkolů. A už brzy přijde sladká odměna. V trvalém svazku panují neshody, a proto se od partnera distancujete. Jeho názory vás rozčilují. Vyvrcholení přijde až po víkendu.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Květnové dny opravdu milujete, ale nyní jste tak trochu nejistí v kramflecích. Největší zklamání přichází ze zaměstnání, protože se nemůžete soustředit a odvádět dobře svou práci. Šéf je opravdu nespokojený a nelíbí se mu, jak problémy řešíte. Dejte si také pozor na investování. V tomto období vám není přáno a veškeré transakce byste měli přesunout na jindy. Nadchází skvělá chvíle pro šetření.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Vlivem úplňku ve štíru – bude ve čtvrtek – věnujte speciální péči pohlavním orgánům, vaječníkům či prostatě. Pokud byste si chtěli nasbírat byliny, je k tomu ideální příležitost, protože se říká, že mají o úplňku ještě větší moc. V přírodě si navíc odpočinete, protože jste stále v jednom kole a stresové situace vám nedělají vůbec dobře. Začněte se na svět více usmívat a neberte všechno tak vážně.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V profesním světě jste na koni a moc dobře víte, co chcete. Navíc si dokážete omotat kolem prstu obchodní partnery, šéfa i kolegy. Vše vykonáváte svědomitě, ale nejste vůbec unavení. Nicméně se na prodloužený víkend těšíte, protože se držíte hesla, že se nemá nic přehánět. Pokud byste náhodně narazili na milou osůbku, neváhejte navázat kontakt. Samozřejmě dbejte na jistá omezení kvůli koronaviru.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Po pravdě řečeno pro vás bude tento týden nejhorší z celého května. V mnoha situacích budete muset držet jazyk za zuby a ovládne vás vztek. Na druhou stranu se nechcete hádat a mrzí vás, že zbytek rodiny stojí za partnerem a vás nebere vážně. Také v práci si dejte pozor na jakousi lenost a pomalost. Prostě se vám do ničeho nechce a bohužel to jde vidět na první pohled. O víkendu relaxujte.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Žárlivost trvalého partnera už vám leze krkem, ale pochopte, že jste až moc komunikativní, což se mu vůbec nezamlouvá. Každopádně na toto téma vzniknou velké neshody a problém se stane obrovským. Pokud mu chcete předejít, nedávejte drahé polovičce důvod k žárlivosti. Jestli jste svobodní, jste jak utržení ze řetězu a za každou cenu se chcete zamilovat. Zpomalte, jinak si odežene všechny nápadníky.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V těchto pracovních dnech se projeví vaše podnikavost a bystré uvažování. Díky svým schopnostem ujistíte nadřízeného, že jste člověk na správném místě. Ani v rodinném životě nestrádáte a vymýšlíte aktivity, které zpříjemní dny volna. Od práce si dáváte následně pohov a relaxujete. Nejvíce to ocení partner, který byl ve vztahu maličko nejistý. Hlavně o čtvrtečním úplňku buďte milostně naladění.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Energie stoupá, ale s ní i zbrklost. Dejte si velký pozor na možné úrazy, které se přihodí tak rychle, že to není možné. Nepouštějte se do činností, které by vás mohly ohrozit, a to nejen zdravotně, ale také finančně. Vyhýbejte se nákupům předražených a luxusních věcí, které ve výsledku ani nepotřebujete. Ukotvěte v přístavu klidu, harmonie a vzdělávání. Postupně se k vám dostane vytoužený cíl.