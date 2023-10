Horoskop na tento týden: Psi budou šetřit, Opice nejsou ve své kůži, Kozy se naštvou

Zkraje pracovního týdne budete plní energie a pracovní úkoly budete plnit s přehledem. Později se začnou objevovat překážky, které vás budou deprimovat. Za žádných okolností nesmíte podlehnout stresu, jinak si pohoršíte. I když to nebudete mít ani v pozdějším období snadné, neklesejte na mysli. Od věci není věnovat se osobnímu rozvoji, sportu a také navazování přátelských vztahů. To vám prospěje.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Procházíte zajímavým profesním obdobím, ale ne vše bude dokonalé. Je vidět, že vám na plnění úkolů záleží a toužíte po úspěchu. Bohužel nadřízený nebude tak docela spokojený, a to vás může rozhodit. Nedělejte unáhlená rozhodnutí, co se financí týká, protože byste mohli naletět. Spokojte se s tím, co máte. Určitě to není tak špatné. Zaměřte se na komunikaci s partnerem, protože se cítí nedoceněný.