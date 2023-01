Horoskop na tento týden: Psi budou za hvězdy, Vepřům ubývá energie

Jak se nám povede na přelomu ledna a února? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 30. do 5. února 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, tento týden bude jako stvořený pro odpočinek a náročnější sportovní vyžití. Máte teď dostatek energie a adrenalin vám bude blízký. Zábavné kreace proběhnou s rodinou i blízkými přáteli a užijete si spoustu legrace. Z profesního hlediska to však nebude ideální. Sice se opravdu snažíte, ale do cesty vám vždy vstoupí něco nečekaného. Hlavně se nerozčilujte. Zatněte zuby a překonejte to. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Vstup do přelomového týdne bude úžasný. Postupně se dočkáte více vitality a budete nad věcí. Zůstaňte v pozoru, protože vám bude nabídnuta lukrativní profesní spolupráce. Zapracujte na sobě a nebojte se toho, že byste neuspěli. V kolektivu jste oblíbení, a proto se dočkáte i podpory kolegů. V rodinném kruhu vládne skvělá atmosféra, do toho jste učenliví a toužíte získávat nové a nové vědomosti. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Lednové dny pro vás budou náročné, ale později se situace zlepší. Nemyslete si však, že po všech stránkách. Nejlepší to bude v profesní rovině. Nevlídná finanční scéna vás donutí k maximálnímu pracovnímu nasazení. Zpočátku to bude složité, ale později se vám začne blýskat na lepší časy. Ve svém úsilí nepolevujte a buďte sami sebou. Pokud vytrváte, dočkáte se úspěchů, o nichž se vám ani nesnilo. Nejromantičtější znamení zvěrokruhu: Patří k nim i váš vyvolený? Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Využijte na svou stranu nápaditost a kreativitu. Po pracovní stránce je toto období náročnější, protože vám schází dostatek vitality, ale doma se při tvoření dokonale odpoutáte. Pokud přizvete k činnosti své potomky, tak budete všichni spokojení. Začátek února přeje výhodným investicím. Jestliže chcete investovat do dražší či starožitné věci, tak to udělejte. Později už nebudete mít takové štěstí. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Přelom ledna a února bude profesně přínosný, dokonce se vám podaří vyřešit otravné finanční záležitosti. Pokud se pustíte do tvrdé dřiny, nic vám neunikne. Nesmíte však usnout na vavřínech. První dekáda měsíce bude zalitá sluncem, ale poté se vaše cesta za úspěchem zkomplikuje. Rovněž byste měli více odpočívat a nedělat si zbytečné naděje. Sami musíte nejlépe vědět, jaké jsou vaše maximální limity. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, zabývejte se jen aktivitami, které vám budou k užitku a nezdržujte se nepodstatnými věcmi. Rovněž se zaměřte na pomoc jednomu členu rodiny, protože vás potřebuje. Vyslechněte ho, ale nesuďte ho. Společně najdete schůdné východisko. Naopak s partnerem si moc nerozumíte, na vše máte rozdílné názory. Zkuste se vyhnout hádkám a řešení najít v kompromisu. Sami uvidíte, že se vám to vyplatí. Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit? Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti.…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Úplňkový týden vám přinese příjemnosti spojené s láskou, ale také nedostatek nápaditosti v práci. Do všeho se vrháte po hlavě a svými kroky jste si jistí. Má to však háček. Myslíte si to jen vy. Sice nepodáváte špatné výkony, ale schází vám kreativita a smysl pro detail. Následně se to zlepší, proto nepropadejte panice. Nic dobrého vám nepřinesou ani rodinné debaty, raději se do nich nezapojujte. Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení 1 Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě.…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V posledních lednových dnech se budete cítit profesně nejistě, nicméně s příchodem února si ujasníte svoje priority. Najednou nebudete mít problém s rozhodováním a ukořistíte pro sebe i nádherné chvíle volna. Obrovskou radost vám udělají vaši potomci, protože vás překvapí svými talenty. Pokud je chcete skutečně motivovat, přihlaste je do odpovídajícího zájmového kroužku a jejich dovednost rozvíjejte. Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně? Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání,…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, leden jste prožily chaoticky a ne všechno šlo podle plánu. Je však pravda, že jste na sobě hodně pracovaly a byla by velká škoda si to pokazit. Z profesního pohledu jste velmi aktivní. Toužíte po dokonalých výsledcích i lepším platovém ohodnocení. A ruku na srdce, peníze navíc by se vám určitě hodily. Bohužel se o své odměny hlásíte tak okatě, až je to nadřízenému nepříjemné a rozhodně na to nepřistoupí. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, do plnění pracovních úkolů se vrháte jako vždycky s velkým nadšením a ničeho se nebojíte. Jdete si přímo pro úspěch a nehledíte vpravo vlevo. Do toho jste kreativní a přicházíte se zajímavými myšlenkami. A přestože pracujete ze všech sil, myslíte i na zábavu. Často se scházíte s kamarády a debatujete s nimi o všem možném. Velkou pozornost věnujete svým dětem a hodně se s nimi učíte. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 8 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V tomto přelomovém týdnu budete skutečně za hvězdy. Zpočátku se trošku zapotíte, ale postupně sklidíte ovace ve všech směrech. Počítejte s tím, že se na vás usměje štěstí a dostanete se k zajímavým šancím. Do toho se seznámíte s inteligentními jedinci, od nichž se mnohé dozvíte. Svou pozornost věnujte i přátelskému životu. Díky kamarádům budete mít ještě lepší náladu a také se báječně pobavíte. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…