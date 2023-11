Horoskop na tento týden: Psi jsou jako hromádka neštěstí, Opice nemají energii, Hadi budou mít obrovský úspěch

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Začátek pracovního týdne bude náročnější, ale již po pár dnech se dostanete do skvělého tempa. Nadřízený se utvrdí v tom, že jste spolehliví a plnění úkolů vám není lhostejné. Druhá polovina období se ponese ve znamení skvělých nápadů, které budou rychle realizovatelné. Pokud budete mít pocit, že se vám nedaří podle plánu, neklesejte na mysli. Postupně se vše vytříbí a zazáříte jako hvězdy na nebi. Jak se vyhnout podzimním chmurám? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nezahrávejte si s trpělivostí nadřízeného, jinak vám ukáže, kdo je tady pánem. Vaše výkony jsou výborné, ale také vám roste hřebínek. Neusínejte na vavřínech a tvrdě na sobě pracujte. Nezapomínejte být nápomocni i kolegům, posílíte své místo na výsluní. Nutně se musíte zbavit myšlenek, že vás příbuzní neberou, je to hloupost. Rovněž se vyhněte bezhlavému utrácení a investování, jinak na to dojedete.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, dávejte si pozor na to, jak se prezentujete před šéfem, protože se vám to může vymstít. Tento týden se vám bude ještě profesně dařit, proto byste měli dotáhnout vše potřebné do konce. Rozhodně nic pracovního neodkládejte a zkuste realizovat své plány. Již v dalším období se vám začne spousta věcí rozpadat a vše půjde hůře. To však neznamená, že byste měli na své povinnosti nebo sny rezignovat.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Vstupujete do mimořádně plodného profesního období, proto neusínejte na vavřínech a rozvíjejte se ve všech směrech. Jakmile se dostanete do správného tempa, vše bude snadnější. Pokud máte v plánu úklid či reorganizaci domácnosti, dejte se do toho. Ať už si vymyslíte jakoukoliv změnu, nebude vůbec na škodu. Jen se vyhněte nakupování extravagantních dekorací do domácnosti. To vám nevyjde.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Vaše profesní plány jsou zajímavé, ale musíte zpomalit. Dost se přepínáte a ani psychicky na tom nejste kdovíjak. Dalo by se říci, že vám věci nejdou rychle do hlavy a z toho jste rozladění. Když něco napoprvé nepochopíte, nedělejte si z toho těžkou hlavu. Soustřeďte se a budete jistější. Pro všechny případy se vyhýbejte zbytečným nákupům luxusních věcí, protože by vám stejně k ničemu neposloužily.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Nový pracovní týden vám přinese obrovský úspěch, tudíž buďte ve střehu a nic nepromeškejte. Je naprosto jasné, že patříte k vůdčím osobnostem firmy a jen tak něco vás nerozhází. Mějte však na paměti, že nejste nenahraditelní, proto se podle toho chovejte a v pátek dbejte na precizně dokončené úkoly. Udělejte si radost malým dárečkem. Vyrazte na nákupy, budete mít štěstí na produkty ve slevě.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Pracovní nasazení je naprosto úžasné a nadřízený si vás nemůže vynachválit. Ať už se začnete věnovat jakékoliv práci, bezpochyby se vám vydaří. Druhá polovina měsíce bude ještě úspěšnější, ale musíte si zadělat na úspěch už nyní. Také komunikace s obchodními partnery a zákazníky probíhá na vysoké úrovni. V rodinném kruhu vládne pohoda a všem blízkým jste díky super nápadům velkou inspirací.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, do pracovních plánů vkládáte veškeré naděje. Bohužel se vám přestane dařit a setkáte se s nespokojeností nadřízeného. Pokud byste si na něj stěžovali nebo mu oponovali, dopadlo by to špatně. Ke všemu se odvracíte od kolegů, což vám nic dobrého nepřinese. Dávejte si pozor na přepínání sil a vyhýbejte se adrenalinovým sportům. Kdybyste se poranili, rekonvalescence by byla dlouhodobá.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Už o víkendu vám bylo jasné, že nemáte dostatek energie pro dosažení vysokých cílů. Hned, jak přijdete v pondělí na pracoviště, se vám to potvrdí – budete pomalejší. Ať vás nenapadne podléhat zbytečnému stresu, jinak se vše zhorší. Ukořistěte pro sebe více času na relaxaci a přestaňte podezírat své blízké z divných věcí. Věřte, že to s vámi myslí dobře a vy si vymýšlíte jen imaginární problémy.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Toto pracovní období bude plodné a výhodné pro vás i šéfa. V dalším týdnu budete ještě úspěšnější, ale musíte pro to něco udělat. V pátek pocítíte nárůst energie, díky níž se vyšvihnete na špici. Jste kreativní, myslíte prakticky a máte smysl pro detail. To vše vám urychlí kariéru stejně jako profesionální spolupráce s kolegy. Pokud sháníte nové lukrativní zaměstnání, narazíte na zlatou žílu.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Na první pohled vypadáte jako hromádka neštěstí a nadřízenému se nelíbí, že neplníte jeho rozkazy. Máte tendence dělat si věci po svém, ale stejně je nedotáhnete do konce. Tento týden se držte toho, co znáte a umíte. Nemá cenu pouštět se do rizika, a už vůbec ne v oblasti financí, nedopadlo by to dobře. Při komunikaci s partnerem buďte vstřícní a naslouchejte jeho přáním, nakonec se ve všem shodnete.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Ať už vám nadřízený zadá jakoukoliv práci, vyniknete. Nyní se pyšníte smyslem pro detail, kreativním myšlením i výkonností. Vše jde jako na drátku a sami tomu nemůžete uvěřit. Nabytou energii však neinvestujte jen do pracovní oblasti. Popřemýšlejte o sportovním koníčku či své komunikační dovednosti zúročte při jednání na úřadech. Prostě jste nad věcí a neděláte z komára velblouda, což je skvělé.