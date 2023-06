Horoskop na tento týden: Psi mají náročné období, Kozy se vzdávají

Tento týden bude pro vaše znamení přínosný a dosáhnete mnohých úspěchů. Mějte ale na paměti, že musíte dostatečně odpočívat a nevměšovat se do věcí, po kterých vám nic není. V opačném případě byste o něco klíčového přišli. Ukažte nadřízenému, že o svou práci skutečně stojíte a troufnete si také na náročnější úkoly. Jen se nežeňte za něčím, co by vás skutečně vyčerpalo. Energie nemáte na rozdávání.

Vše jde jako na drátku a jste spokojení. Především na poli práce sklízíte větší úspěchy. Nadřízený vás bedlivě sleduje a je naprosto jisté, že vám nabídne užší spolupráci na lukrativním projektu. Řeč by mohla být o zvýšení platu, ale na to nespěchejte. Nechte plynout věci jejich tempem a vše bude báječné. Hodně úsilí věnujte svým blízkým, kteří potřebují vaši radu i pomoc. Teď fungujete jako vrba.

Milí Hadi, aktuálně stojíte před velkou profesní výzvou. Mějte na paměti, že je nutné ji zvládnout, jinak si později pohoršíte. Ať už budete dělat cokoliv, pekelně se na to soustřeďte. Především ke konci týdne si dávejte pozor na nejrůznější nástrahy. Také byste měli zapracovat na spolupráci s kolegy. Mohou mít dojem, že se od nich trochu distancujete. Jejich pomoc vám přijde vhod, a to kdykoliv.

Plánujete-li na toto období velké věci, raději se jich vzdejte. Už v pondělí to sami pochopíte, protože budete mít špatnou a provokativní náladu. Náhle budete mít dojem, že stojí všichni proti vám a házejí vám klacky pod nohy. Jinak tomu nebude ani při hledání osudové lásky. Ani jeden nápadník vám nebude dost dobrý. Uzavírat se do sebe ale není dobrý nápad, oporu vám jako vždy nabídnou přátelé.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Do pracovního procesu jste naskočili jako do rozjetého vlaku. Se všemi na pracovišti si dokonale rozumíte a také neváháte případně pomoci. Do toho stíháte realizovat svoje plány a zdokonalujete se v koníčcích. Dalo by se říci, že jste neúnavní, tudíž si můžete najít i vhodný přivýdělek. Práce navíc vám neuškodí, naopak přijdete k penězům. Finance navíc se vždycky hodí, koupíte si něco hezkého.