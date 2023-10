Horoskop na tento týden: Psi plánují světlou budoucnost, Kohouti si kazí reputaci, Hadi prahnou po uznání

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, pokud chcete dosáhnout uspokojivých výsledků, musíte se snažit. I když po úspěchu neskutečně prahnete, mohlo by se něco hloupě pokazit. Větší pozor si dávejte na srovnávání s kolegy. Je pravda, že teď nepatříte k nejlepším, ale hádat se kvůli tomu s úspěšnějšími je nemoudré. Naopak od nich sbírejte informace a inspirujte se jejich dílem. Ukážete, že nezávidíte a dokážete být vstřícní. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 12 Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) S plněním pracovních úkolů začínáte mít problémy, protože vás to nebaví. Zkrátka a dobře pro vás není nic dost dobré a toužíte po něčem ojedinělém. Jenže byste si neměli tak vyskakovat, protože nejste tak dobří, jak si myslíte. Kolegové vás dokonce začínají mít plné zuby a nechtějí s vámi spolupracovat. Rozhodně to není ideální stav, ale věřte, že se toho dá hodně zachránit. Vzdělávejte se a sportujte. Největší dříči horoskopu: Kozorohové jsou kariéristi, Ryby se vyhýbají nudě

Pokračování 3 / 12 Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Tento pracovní týden bude skvělý a podaří se vám dotáhnout všechno do konce. Nadřízený je s vámi nadmíru spokojený a je pravděpodobné, že si velmi polepšíte. Nemá cenu diskutovat o tom, zda vám nabídne spolupráci na atraktivním projektu, či vás rovnou povýší. Profesní štěstí máte ve svých rukou, proto nepolevujte. Ukořistěte pro sebe pohodovou rodinnou atmosféru a vyjděte partnerovi ve všem vstříc. Infarkt, autonehoda nebo otrava: Jak asi zemřete podle znamení zvěrokruhu

Pokračování 4 / 12 Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Vaše profesní výkonnost není ideální a nadřízený se na vás zlobí. Spolupráce s kolegy vázne a není snadné s vámi vycházet. V druhé polovině týdne se váš přístup změní, a tím se zachráníte. Zapište si za uši, že jste nenahraditelní. Rovněž se zaměřte na změnu vizáže, protože vyjde na výbornou a všichni vám ji pochválí. Přestaňte se stresovat a zmizí časté žaludeční problémy. Nic jiného v tom není. Tchyně podle zvěrokruhu: Manipulátorka, puntičkářka, chaotik

Pokračování 5 / 12 Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, jste neuvěřitelně ambiciózní a se vším si hravě poradíte. Uchovejte si pro sebe nadhled a pevnou půdu pod nohama. Mohlo by se stát, že proti sobě poštvete kolegy a nadřízené. I když jsou vaše nápady a následné výkony dokonalé, nechováte se hezky. Ke konci týdne si o sobě začnete tak moc myslet, že se s vámi nebude chtít nikdo bavit. Uvolněte se a pusťte si do života krásné věci i lidi. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení!

Pokračování 6 / 12 Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Prahnete po profesním uznání, ale nějak se vám nedaří dosáhnout na úspěch. Zatímco minulý týden byl ve znamení chaosu, teď se to zlepší, ale nepočítejte se zázraky. Musíte na sobě hodně pracovat a nesrovnávat se s kolegy. Dopřejte si hodně odpočinku, sportujte a čtěte knihy. Nabudete nové zkušenosti. Nenechte se ovládnout vztekem na trvalého partnera. Vše se časem samo krásně urovná a bude klid. Největší smolaři v lásce podle zvěrokruhu: Tato znamení nikdo nechce

Pokračování 7 / 12 Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Od začátku října se nedokážete soustředit na pracovní věci a jste z toho rozladění. I když se moc snažíte, občas podléháte vzteku a zbytečně se rozčilujete. Kolegové mají dojem, že jdete do rizika, a pak se vám nedaří podle představ. V trvalém vztahu si dávejte pozor na partnerovy potřeby. Opravdu s ním netrávíte mnoho času a on má dojem, že se mu vyhýbáte. Určitě vás ve všem podpoří, jen mu to musíte dovolit. Choroby podle znamení zvěrokruhu: Kdo má sklon k infarktu nebo depresi?

Pokračování 8 / 12 Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Ať už vám nadřízený zadá jakoukoliv práci, hravě si poradíte. Je vidět, že vám na výsledku záleží a jdete si za svým cílem. V druhé polovině týdne buďte vstřícní a nechlubte se svými úspěchy. Někteří kolegové si vás skutečně váží, a takhle byste si zkazili dobrou pověst. Pokud nepřestanete pochybovat o partnerově věrnosti, také to nebude mít šťastný konec. Bez něj nemá váš život význam, protože ho milujete. Největší potvory podle horoskopu: Tato znamení zvěrokruhu si držte dál od těla!

Pokračování 9 / 12 Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Stále vám záleží na tom, co si o vás druzí myslí. Urychleně na to zapomeňte a věnujte se vlastním potřebám. Pracovní úkoly plníte do puntíku a v kolektivu jste oblíbení. Nemá cenu se zabývat zbytečnými úvahami. Určitě se vám podaří dosáhnout úspěchu, proto nic nezanedbejte. Nicméně byste měli více relaxovat a vyhýbat se náročným fyzickým aktivitám. Je možné, že byste se kvůli nepozornosti poranili. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení

Pokračování 10 / 12 Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Pokud vám záleží na kariérním postupu, změňte svůj přístup. Viditelně se vám daří, nicméně se nad kolegy povyšujete a hloupě prosazujete své vize. Věřte, že na to není nikdo zvědavý a kazíte si svoji reputaci. Jakmile to změníte, udržíte se na výsluní. Nadchází skvělé období pro renovaci domova. Jestliže si netroufáte na větší rekonstrukci, změňte design domácnosti. Ve volném čase si zajděte na masáž. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit

Pokračování 11 / 12 Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, v novém vztahu jste jako na obláčku a protějšek vám vychází ve všem vstříc. Je to až neuvěřitelné, jak si rozumíte a plánujete světlou budoucnost. A i když se to koncem týdne pokazí, nedělejte si z toho těžkou hlavu. Nic nebude zalité sluncem, ale na rozchod byste neměli pomýšlet. Raději se zaměřte na své zájmy a přihlaste se do zajímavého kurzu. Teď vám to pálí, tak toho na sto procent využijte. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu

Pokračování 12 / 12 Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Zkraje pracovního týdne budete ve všem tápat a zabývat se nedůležitými věcmi. Vše má na svědomí špatné psychické rozpoložení a nízké sebevědomí. Tato kombinace pro vás není výhodná, protože byste mohli upadnout do deprese. Již koncem období se však situace zlepší a zatoužíte po profesním úspěchu. Rovněž vám pomohou kamarádi, kteří vám vnuknou zajímavou myšlenku. Určitě ji realizujete s nadšením. Tato znamení zemřou sama: Jste odsouzena ke smrti v ústraní?