Horoskop na tento týden: Psi to schytají od šéfa, Tygři mají štěstí na dosah ruky

Jak se nám povede druhé půlce dubna? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 17. do 23. dubna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Tento týden to s vámi bude jako na houpačce. V jeho první polovině si dávejte pozor na to, jak komunikujete se svými blízkými. Je pravděpodobné, že je z něčeho osočíte a nebude to pravda. Ani v práci se necítíte dobře, dokonce máte dojem, že vás někdo pomlouvá. Milé Krysy, vaše chování a přístup nejsou ani trochu profesionální a v práci tím vytváříte dusno. Takhle si zkazíte svoji dobrou reputaci.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Svou energii směrujete správnou cestou, proto očekávejte ohromný profesní úspěch. Pokud to bude jen trochu možné, vše náročnější udělejte v první polovině týdne. Od středu budete fyzicky nemotorní a padne na vás únava. To však nezmění nic na tom, že vyřešíte pracovní problémy, neshody a také vlastní povinnosti. Udržujte si úsměv na tváři a za každých okolností mějte rozum v hrsti. Stres se vám vyhne.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Ujistěte se v tom, že děláte správná rozhodnutí. Půjde vám to snadno, protože nemyslíte negativně. Zkraje pracovního týdne budete nad věcí a učiníte razantní kroky, které vám pomohou z horší finanční situace. Pokud máte dojem, že chodíte nemoderně oblečení, v doprovodu dobrého přítele vyrazte na nákupy. Štěstí máte na dosah ruky, proto si nic nepokazte a zaměřte se na udržování rodinné pohody.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Místo podezírání partnera se věnujte zvelebování domácnosti a sebevzdělání. V práci taktéž vyniknete a dočkáte se zadostiučinění i přesto, že to nebudete mít snadné. Nenechte se stáhnou negativními myšlenkami, které vás teď sužují, a vyžeňte si je rychle z hlavy. Pokud si nebudete vědět rady s milostnými problémy, poraďte se s dobrým přítelem, protože vám okamžitě otevře oči. Jeho rady oceníte.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Za začátku týdne se profesně zapotíte a na jeho konci se ocitnete v nekomfortní situaci. Jenomže díky této nepříjemné situace si uvědomíte, co je ve hře. Ať vás ani nenapadne odmlouvat šéfovi, to byste ihned pohořeli. Na plnění povinnosti se maximálně soustřeďte a opravte si všechny resty, jinak nebudete mít o víkendu klid. Neberte to na lehkou váhu, protože často chybujete, a nadřízeného to štve.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, patříte k ambiciózním znamením, která se jen tak nevzdají. I když občas propadnete panice, teď se vás to netýká. I když se dostanete do stresové situace, hravě z ní vybruslíte a všechno urovnáte. Druhá polovina týdne se ponese v duchu obrovských úspěchu, kreativních nápadů a vytrvalosti. Zapracujte na sobě, protože jste si vytvořili ideální prostředí, v němž se rozvíjet. Úspěchy si užívejte.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Následující dny budou velmi náročné zejména z profesního pohledu. Ale nemalujte hned čerta na zeď a raději se na všechno soustřeďte. Povinnosti si systematicky rozplánujte a stihnete je všechny. Dávejte si však pozor na chyby a nedostatek kreativity. O víkendu se vám fantazie a estetické cítění vrátí, proto to musíte vydržet. Naštěstí se můžete spolehnout na kolegy, kteří vás nenechají ve štychu.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Za každou cenu si dokážete zachovat chladnou hlavu, proto se vám konflikty na pracovišti obloukem vyhýbají. Právě tam jste velmi bystří a jste zrovna tam, kde se můžete něco přiučit. Tento týden na sobě tvrdě dřete, protože máte šanci získat lepší pozici, zajímavou pracovní nabídku či vyšší plat. Doma si dejte pozor na neshody s trvalým partnerem. Šetřete kritikou a snažte se najít kompromis, který sedne oběma.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Pracovní úkony jsou pro vás velice složité a doslova v nich plavete. Hlavně nepropadejte panice, protože se to koncem týdne zlepší a začnete si více věřit. Čtvrteční novoluní vám vnukne nové nápady a propůjčí vám ctižádostivost. Zachovejte chladnou hlavu, spolupracujte s kolegy a nenechte se vyprovokovat náročným šéfem. Však mu ukážete, co všechno ve vás dřímá a chce to ven. Musíte zabojovat.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Duben vás těší zejména z profesního pohledu, protože jste nepřemožitelní. Pracovní povinnosti vám jdou od ruky jako nikdy a dokážete si se vším poradit. Je naprosto jasné, že budete odměněni a dočkáte se pochvaly. Dávejte si však pozor na to, jak komunikujete s kolegy. Spolupracovníci na vás viditelně žárlí a je jen otázkou času, kdy se vztahy zhorší. Předejděte problémům a více se jim věnujte.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, pracovní dny pro vás budou velmi náročné a hodně se zapotíte. Stále jste totiž nepřišli na to, co děláte špatně. Konec období bude nejhorší, protože to schytáte od šéfa. Nicméně to dopadne dobře a nadřízený vám dá ještě jednu šanci. Najednou se ve vás něco zlomí a budete kreativní. V dalším týdnu se zbavíte špatné nálady i přístupu, ale to musíte během víkendu relaxovat a s nikým se nehádat.