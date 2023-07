Horoskop na tento týden: Psi ztrácejí energii, Buvoli začnou hubnout

Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Poslední červencový týden se ponese v duchu spokojenosti a profesního úspěchu. Dalo by se říci, že jste ani jednou nezaváhali, proto sklidíte pochvalu a shrábnete finanční bonus. Nadřízený je z vašeho pracovního nasazení nadšený, tudíž máte dobrou náladu i motivaci. Ke všemu se vám podaří ušetřit nějaké peníze na menší dovolenou, z čehož budou mít radost zejména nejmenší členové rodiny a partner.

Nenechte nic náhodě a začněte s hubnutím, nadchází totiž ideální doba k dosažení tajných cílů. Zaměřte se sami na sebe a nezajímejte se o problémy druhých. Dopřejte si pravidelný pohyb, spánek a jídelníček nabitý vitamíny. Odpoutejte se od věcí, které vás brzdí, a zaznamenáte životní úspěchy. Soustřeďte se na vzdělávání a seznamujte se s lidmi, kteří by vás mohli rozvinout. Budete mít na ně štěstí.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Červenec vám prozatím přinesl samé benefity a jinak tomu nebude ani tento týden. Moc dobře víte, co je pro vás nejlepší, proto na sobě stále pracujete. Nic nenecháte náhodě a držíte se hesla, že štěstí přeje připraveným. Pokud vás nadřízený prozatím nepovýšil nebo finančně neodměnil, brzy tak učiní. Po pravdě řečeno si to zasloužíte, protože jste odváděli skvělé výkony a máte na to nárok.