Horoskop na tento týden: Psům se příliš nedaří, Tygři budou vyčerpaní

Milí Buvoli, až doposud se vám profesně dařilo a v ničem jste neviděli překážky. Bohužel si pohoršíte a stane se to zničehonic. Nadřízený náhle nabude dojmu, že se ulíváte a práce vás nebaví. Naštěstí patříte k průbojným znamením a dokážete mu, že to tak není. Nejlepší na tom bude, že se zbytečně nerozčílíte. Do vašeho života totiž patří rozvážnost, nadhled a smyl pro detail. Nic nepřehlédněte.

Hned od pondělí polezete všem kolegům na nervy. Přestaňte se nad ně povyšovat a nezvedejte na ně hlas. Měli byste si uvědomit, že nejste mistři světa. Profesně se vám úplně nedaří, proto se zklidněte a pracujte na sobě. Na trvalého partnera netlačte a vyhýbejte se konfliktu s ním. Až do konce května hrozí rozchod, protože si přestáváte rozumět, a to zcela po všech stránkách. Nutností je mentální očista.

Když si vzpomenete, jak jste si na startovní čáře května na všechno stěžovali, nejraději byste si nafackovali. Teď už dobře víte, že vám úspěch ani láska nespadnou jen tak do klína. Závěrečná fáze měsíce bude nejplodnější a podaří se upoutat pozornost šéfa i atraktivní objekt lásky. Pokud byste chtěli něco uspíšit, nevyplatí se vám to. Soustřeďte se také na finance či dluhy, vše se v dobré obrátí.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Po pravdě řečeno se vám v květnu vůbec nedaří. Do všeho se musíte nutit a máte dojem, že vaše názory nikdo neposlouchá. Když to víte, zbytečně je neprosazujte. Raději si hleďte svojí práce a nevměšujte se do debat kolegů. Rovněž si dávejte pozor na to, zda jim něco neslíbíte. Je pravděpodobné, že to nestihnete a oni na vás budou naštvaní. Věnujte se sami sobě a vsaďte na intelektuální koníčky.