Horoskop na tento týden: Psům se vrátí energie, Vepři propadají panice

Jak se nám povede druhý týden v listopadu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 21. do 27. listopadu 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, vaše pracovní nadšení je až nepochopitelné a nebojíte se ani přiměřeně riskovat. Nadřízený je naprosto spokojený a je naprosto jisté, že si jdete pro povýšení nebo zvýšení platu. Sám musí uznat, že je pochvala nedostatečným ohodnocením. Popravdě řečeno jste v sedmém nebi, protože také v rodinném kruhu vládne skvělá nálada a pro své blízké jste neocenitelnou oporou. Zasloužíte si respekt.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Podzimní dny jsou pro vás náročnější, než jste si mysleli. Nebojte se dalších eskapád. Nemáte to totiž zapotřebí. Není lepší cesty než se vrátit na začátek a rozmyslet si to, co od svého života doopravdy chcete. Jakmile si uvědomíte svoje nedostatky, vše bude zase růžové. Tento týden dojde k celkovému zlepšení. Očekávejte ho na poli lásky a také v pracovní oblasti. Vezmete to za správný konec.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Nový pracovní týden bude tak trochu bouřlivý a zažijete v něm spoustu změn. Pokud na sobě nepřestanete pracovat a vyvarujete se zbytečných konfliktů, dopadne to pro vás dobře. Až do středy budete více unavení, ale poté se vám vrátí ztracená vitalita. Při seznamování si dávejte pozor na nevhodné protějšky. Na první pohled je to složité poznat, tak se teď spíš věnujte utužování přátelských vztahů.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Druhá polovina týdne nebude tak hektická jako ta první, přesto byste měli hodně odpočívat. Až do konce listopadu se snažte udržet svou skvělou profesní hladinu. Od začátku měsíce na sobě dřete, a tak by byla velká škoda přijít o značné benefity. S blížícími se vánočními svátky jste dobře naladění a nic vás nerozhází. Bezpochyby se vám dobře komunikuje a o problémech v rodině nemůže být ani řeč.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, na začátku listopadu to s vámi vypadalo všelijak, ale teď se karta obrátila a vy jste se dali na správnou cestu. Už v úterý se k vám navrátí vitalita, kterou nutně potřebujete. Díky tomu se dáte dohromady a podaří se vám posunout kupředu v profesní i osobní rovině. Nadřízený bude nadšený, protože se ujmete všech povinností a vyřešíte každý detail. Kolegové vám budou zdravě závidět.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Už o víkendu jste měli pocit, že vám nikdo nerozumí a nechce vás v ničem poslouchat. A něco na tom bude. Druhá polovina listopadu bude složitější, proto byste se měli uvolnit a nebrat výroky blízkých a kolegů úplně vážně. V tomto měsíci jste udělali velký kus práce, proto na vás dolehla únava a vyčerpání. Nalaďte se na vlnu nadcházejících svátků, buďte kreativní a vpusťte si do života radost.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Na svoje štěstí jste si museli počkat a určitě cítíte, že to stálo za to. Finální listopadové dny budou plné úspěchu a radosti. Dostanete se k pracovní příležitosti, která vás vyšvihne k senzačním šancím. Šéf si vás nemůže vynachválit a spolupráce s kolegy jde jako po másle. Nenechte nic náhodě a zapracujte na sobě jako nikdy předtím. Soustřeďte se na řešení bankovních a investičních záležitostí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, vaše energie je konečně zpátky! Ještě minulý týden to s vámi nevypadalo příliš dobře, ale teď se karta obrátila. Je pravda, že vám scházelo zejména mentální povzbuzení a nadhled. Díky optimistickému pohledu na život jste zpátky ve hře. Na konci pracovního týdne se dočkáte velké pochvaly od šéfa. Pokud jste si mysleli, že vás minou slibné finanční bonusy, tak s nimi určitě počítejte!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V tomto období pocítíte značnou únavu a známky nepochopení. Nic vám není po chuti a jste vyčerpaní. Pokud se nenaladíte na vlnu optimismu, půjde to s vámi z kopce. Do toho máte sklony dělat ukvapená rozhodnutí, což se neblaze projeví zejména v profesní rovině. Naučte se komunikovat s nadřízeným a spolupracovat se všemi kolegy. Pozitivní přístup vám přinese příjemné výsledky a budete si opět věřit.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Procházíte velmi úspěšným listopadovým obdobím a jinak tomu nebude ani tento týden. Ať už se pustíte do jakéhokoliv úkolu, zvládnete ho na jedničku a nadřízený půjde do kolen. Tento styl byste si měli udržet až do konce měsíce. Nemyslete si však, že budete mít všechno zadarmo. Musíte na sobě stále pracovat a vzdělávat se, což je pro vaše znamení více než typické. Nezapomínejte ani na odpočinek.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Ještě před pár dny jste byli ze sebe nešťastní a propadali panice. Tento pracovní týden však bude plný překvapení a vrátí se k vám spousta energie. Konečně se vymaníte z obtížné profesní situace a dáte všechny věci do pořádku. Druhá polovina období přeje slibným výkonům, které nezůstanou bez pochvaly, a dokonce ani bez super finančního ohodnocení. Svět kolem vás je opět plný krásných okamžiků.