Horoskop na tento týden: Raci řeší resty z minulosti, Zajíci na sobě pracují, Hadi si vyslouží pochvalu

Jak se nám povede v srpnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 14. do 20. srpna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, profesní sféra bude nabitá spoustou příležitostí, které se pak nebudou nějaký čas opakovat. Nenechte nic náhodě a pilně na sobě pracujte. Zejména první polovina týdne je klíčová. Pokud se vám podaří udělat na šéfa dojem, kariérní růst zrychlíte. Soustřeďte se na týmovou práci, protože právě kolegové vám mohou pomoci. Určitě to nepotřebujete, ale postaví se na vaši stranu a podpoří vás.

Pokračování 2 / 12 Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Pracovní povinnosti jsou pro vás snadné a při jejich plnění se dokonale vyřádíte. Pokud si myslíte, že se snažíte marně, jste na omylu. Nadřízený vás bedlivě sleduje a určitě se na vás více zaměří. Ani na chvíli nepolevujte a ukažte mu, co ve vás vězí. Dávejte si pozor na nakupování nepotřebných předražených věcí. Naopak se zaměřte na smlouvy, jednání na úřadech a řešení restů z minulosti. Najdete východisko.

Pokračování 3 / 12 Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Do nového pracovního týdne vstoupíte nečekaně dobře, ale velmi rychle se to začne kazit. Zejména v druhé polovině si dávejte pozor na ostrý jazyk. Nebezpečně prosazujete svoje názory a nadřízenému se to nebude líbit. O víkendu vás může urazit aktuální nápadník a vy to začnete přehnaně řešit. Určitě z toho nedělejte kovbojku, protože byste mohli protějška odradit. I vy máte občas divné připomínky.

Pokračování 4 / 12 Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Profesní štěstí je na vaší straně a jste z toho doslova na větvi. I když vám občas dojde dech, ničemu se nedivíte. Netváříte se překvapeně a máte dostatek energie na to, abyste se dali dohromady. Pokud na sobě pilně zapracujete, dočkáte se takového úspěchu, o němž se vám ani nesnilo. Nepodceňujte svoje schopnosti. Když nebudete něčemu rozumět, doučte se to anebo si nechte zkrátka poradit.

Pokračování 5 / 12 Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, nový pracovní týden vám nepřinese dobré pracovní tempo ani milostné radovánky. Jenže na vině budete především vy sami. Jste bez nálady a zklamaní z lásky. Pokud se nedáte dohromady, nezaznamenáte větší úspěchy. Štěstí přeje připraveným, vyrovnaným a optimisticky naladěným lidem. A to vy momentálně nejste. Odpoutejte se od stereotypních problémů a buďte nad věcí, jinak si nepolepšíte.

Pokračování 6 / 12 Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Nadřízenému se líbí, jak přistupujete k práci a řešení problémů je pro vás maličkost. Jste vyrovnaní a flexibilní. Nyní vás prostě nic nerozhází. Profesní výsledky jsou dechberoucí a je naprosto jasné, že si od šéfa vysloužíte nejen pochvalu. Do toho spolupracujete s kolegy a jste jim nápomocní. Za to si vás váží a jste pro ně vzorem. Máte smysl pro detail, organizační schopnosti a jste nápadití.

Pokračování 7 / 12 Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Po ne příliš úspěšném červenci si užíváte báječný profesní srpen. I když nepatříte ke špičkám firmy, pomalu se k vrcholu blížíte. Nic neděláte na sílu, prostě se na plnění povinností soustředíte. Nejlepší na tom je, že na pracovišti udržujete dobrou náladu a jste samý úsměv. Máte pravdu. Optimistický přístup je klíčový, protože neděláte z komára velblouda. V tomto trendu budete pokračovat i nadále.

Pokračování 8 / 12 Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Z profesního hlediska vám nadřízený nemůže nic vytknout. Netváříte se kysele a díky nadhledu a kreativnímu rozletu jste v kurzu, proto vás čeká mimořádná příležitost. A nemyslete si, že byste ji nezvládli. Pilně na sobě dřete a s plněním povinností si dejte na čas. Od věci není zapsat se do jazykového nebo počítačového semináře. Vše vám jde rychle do hlavy, tudíž se nemusíte bát neúspěchu nebo ostudy.

Pokračování 9 / 12 Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Dávejte si velký pozor na to, co říkáte, jinak si uškodíte. Je až neuvěřitelné, jak jste hádaví a máte hloupé připomínky. Pokud neudržíte nervy na uzdě, setkáte se s kritikou příbuzných, kolegů, šéfa i nové známosti. Opravdu to mějte na paměti, jinak se vám nepodaří uskutečnit tajné plány. Udržujte si odstup od lidí, kteří by vás mohli poškodit, a věnujte se především nejmenším členům rodiny.

Pokračování 10 / 12 Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, profesní úspěch je neuvěřitelný. Do toho se stíháte vzdělávat i bavit s kamarády. Konečně jste přišli na to, že život není výhradně o plnění pracovních povinností. Je to báječné. V těchto dnech byste neměli zůstávat doma, protože byste se ochudili o příjemné zážitky a seznámení se s inteligentními jedinci, kteří vás mentálně posunou dále. Je ideální doba k řešení úředních záležitostí.

Pokračování 11 / 12 Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Tak moc prahnete po kariérním postupu, až na něj nedokážete dosáhnout. Schopnosti i dovednosti máte skvělé, ale nedokážete se na věci soustředit. Ať vás ani nenapadne dělat jich několik najednou, protože byste je rozhodně nezvládli. Varování přichází i z finanční sféry. Mohou se objevit resty z minulosti a vy nebudete mít na zaplacení. Neřešte to hopem a poraďte se s pověřenou osobou. Poradí vám.

Pokračování 12 / 12 Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) V tomto pracovním období to bude jako na houpačce. S plněním náročnějších úkonů si nebudete vědět rady, a proto oceníte pomoc kolegů. Jestliže ji přijmete, proplujete tímto týdnem bez větší úhony. Nenechte nic náhodě a hodně odpočívejte, protože se rychleji unavíte. Rovněž se vyhněte hádkám a konfliktům všeho druhu, stejně byste nic nevyřešili. Važte si toho, že se máte dobře. Budoucnost se dá vždy změnit.