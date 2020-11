Horoskop na tento týden: Tři znamení budou mít týden "blbec". Hrozí to i vám?

Jak chápat sny? Co znamenají? Mrkněte na video:

Začátkem měsíce máte spoustu povinností, které se vám nedaří skloubit. I když nechcete, padá na vás předvánoční shon. Pokud máte děti, jste na tom ještě hůře, protože se vám hlavou honí negativní myšlenky. Ptáte se, kde vezmete na vánoční dárky a jak pokryjete nahodilé výdaje. Ani při seznamování se vám nedaří a vypadá to, že budete i nadále sami. Hlavně nepodléhejte splínu a něčím se motivujte.

Milí Tygři, opravdu nejste ve své kůži. Problémy se vyskytují zejména v lásce, vztazích a financích. S penězi sice dobře hospodaříte a kupujete jen nutnosti, přesto můžete být okradeni. Dávejte si na své finanční prostředky pozor a s nikým se nebavte o tom, kolik máte našetřeno. Domácí atmosféra je upjatá a drahá polovička po vás stále chce něco, co jí prostě nedokážete splnit a ona je naštvaná.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Nastává sváteční čas a vy tyto předvánoční přípravy ze srdce milujete. Všechno vám však narušuje nadřízený, který po vás vyžaduje kreativní nápady a vám ke konci týdne docházejí síly. Sníte o krásně vyzdobené domácnosti a procházkách zasněženou krajinou. Vaše myšlenky plynou jiným směrem a pracovní sféra je pro vás nepodstatná. Hlavně ať to šéf nezpozoruje, to by byla velká katastrofa!