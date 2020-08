Horoskop na tento týden: Tři znamení padají na ústa. Kdo by měl odpočívat?

Léto ještě nekončí, ale tak nějak s blížící se školou začínáme uvažovat o nových možnostech, které by mohl podzim přinést. Komu se bude v tomto období dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 24. do 30. srpna 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Závěrečná fáze měsíce je pro vás z celého srpna nejnáročnější. Nejhorší je to bohužel v profesní oblasti. Docházejí vám síly a už neumíte tak dobře argumentovat. Sami si musíte přiznat, že je to pravda. Nadřízený vás však nešetří, a proto zabojujte. Vždyť jste odvážní a vytrvalí! Po finanční stránce buďte obezřetní a nevsázejte jen na svůj rozum. Někdo by vám mohl dost dobře poradit. Magie duše podle stromů. Jací jste podle keltského horoskopu? Před spoustou let se druidové domnívali, že stromy ztělesňují…

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Ve finále srpna si můžete pískat. Ať už sáhnete na cokoliv, tak se vám to podaří. Kolegové v práci vás obdivují a učí se od vás trpělivosti. Po menších neúspěších jste opět na vrcholu a přesvědčíte šéfa o svých mimořádných schopnostech. Je to tak, zapracovat na sobě se vyplatilo. Neusínejte však na vavřínech a doplňujte si vzdělání a vědomosti. Nejlepší by to bylo formou zajímavého kurzu. Jak držíte svůj mobil? Víte, že to o vás prozradí, jakou máte povahu? Držíte mobil oběma rukama, nebo vše zvládnete v podstatě jen jednou?…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Nejlepší srpnové období máte za sebou, ale to neznamená, že se vám začne lepit smůla na paty. Spíše jste unavenější a únava vám ztěžuje veškeré pracovní kroky. Milí Tygři, nepřemáhejte se. Tento měsíc jste toho předvedli šéfovi mnohé a nadřízený si vás musí vážit i teď, když věci nejdou podle plánu. Vsaďte na odpočinek a uvidíte, že budete brzy jako rybičky. Fyzická kondice je opravdu špatná. Vizualizace: Meditace, která umí oklamat mozek. Představy bere jako skutečnost Vizualizace je jednou z forem mentálního tréninku a druhem meditace,…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nedávné konflikty v práci jsou zažehnány a vy si užíváte krásných dnů bez větších potíží nebo snad přetvářky. Kolegové jsou k vám upřímní a už na vás nedonášejí, že si na všechno stěžujete a neplníte svoje povinnosti. Teď se karta obrátila, vy excelujete a nadřízený na vaše přešlapy zapomněl. Zaměřte se na budování rodinného hnízda a inspirujte se přírodními materiály. Práce vás bude bavit! Která znamení by spolu neměla chodit ani žít? Těmto to nebude fungovat! 8 Vztahy nejsou nikdy jednoduché a není vždycky snadné s tím druhým…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Ve finálním srpnovém období se uklidní rodinné vztahy a vy si parádně oddechnete. Už se nemusíte vztekat. Nakonec musíte uznat, že jste se hádali kvůli hloupostem a první housle v tom sehrálo vaše ego. Někdy si o sobě až moc myslíte a není to vždy pro dobro věci. Milí Draci, uvolněte se a netlačte v ničem na pilu. Klidně přijměte další práci, kterou vám nadřízený nabízí. Už na ni máte energii. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pohodová domácí atmosféra je pro vás klíčovým hnacím motorem. Problémy vymizely a vy se nemusíte dohadovat o tom či onom. S partnerem jste byli jako kočka a myš, ale tomu je konec. Kompromisem jste vše vyřešili a posunuli svůj vztah na vyšší úroveň. Milí Hadi, pokud se více odvážete a nebudete tak upjatí, podaří se vám vyniknout. Když hned něco nepůjde, nedělejte z toho drama a zapracujte na tom. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Klíčem k úspěchu je dostatečný odpočinek a optimistická nálada. Jakmile se budete soustředit na tohle, tak se zlepší vaše celková situace. Nepodléhejte panice a nehroťte nic, co se dá spravit. Pakliže vám v práci něco hned nepůjde, vyzbrojte se trpělivostí. Nápadů máte dost, stačí je jenom dotáhnout do konce. To pro vás může být oříšek zejména v bydlení. Nepouštějte se teď do větších rekonstrukcí. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Prolomíte profesní smůlu, a to díky skvělé radě jednoho z kolegů. Nadřízený nakonec ocení vaši přesnost, bystrost a dobré oko pro detail. Díky tomu ukončíte horší profesní období a opět se posunete k úspěchu. Ano, je to báječný pocit. Na konci prázdnin se nemáte čeho obávat. Klidně si vyrazte s dětmi na nákupy, školní potřeby nakupte s menším předstihem. Ostatně byste na nich vůbec neměli šetřit. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Jste ve svém živlu a užíváte si prázdninových dní. Nepočítejte však s tím, že půjde všechno jako na drátku. Ba právě naopak, přinejmenším v pracovní oblasti si pohoršíte, což je velká škoda. Celý měsíc jste na sobě dřeli a nyní nedokážete dokončit práci na sto procent a děláte chyby. Na druhou stranu vám nechce nadřízený upírat finanční odměny, a proto mu předveďte, že si je skutečně zasloužíte. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Neštěstí v lásce vás ubíjí. Ať už se podíváte na jakýkoliv pár, je šťastný. Milí Kohouti, láska není pro vás opravdu doménou tohoto měsíce. Hlavně to neberte tragicky a mějte radost z jiných osobních výher. O víkendu si vyrazte s přáteli za historickým poznáním. S trvalým partnerem si od sebe odpočinete a bude klid. Nenechte se od své drahé polovičky citově vydírat, to vám stejně řeknou i vaši kamarádi. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Váš zdravotní stav je celkově uspokojivý, ale přesto byste mohli na sobě zapracovat. Jste leniví a do ničeho náročného se vám nechce. V práci jste však pohotoví a přicházíte s originálními myšlenkami. Po delší době se předvedete šéfovi v plné parádě. Budete mluvit a jednat jako profesionálové. Samozřejmě by vás neměla pohltit jen profesní sféra, protože to vám k životu opravdu nepostačí. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…