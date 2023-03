Horoskop na tento týden: Tygři budou podráždění, Zajíci získají bonus

Nacházíte se v období plodnosti a vysokého profesního nasazení. Pokud byste jen na moment zpomalili, velmi byste si uškodili. Nadřízený do vás vkládá veškeré naděje a má s vámi velké plány. Tudíž je ve vašem zájmu zachovat si chladnou hlavu a bystrou mysl. V tomto časovém úseku máte jedinečnou možnost dát si do pořádku veškeré bankovní pohledávky a jiné finanční nepříjemnosti. Vše vyjde na jedničku.

Milí Zajíci, vaše profesní úsilí by vám mohla všechna znamení závidět. Aktuálně jste na dobré cestě prosadit své myšlenky a postoupit na lepší pozici. Nejlepší na tom je, že se dočkáte zajímavého finančního bonusu. Ten se vám bude již brzy hodit, protože to přeháníte s utrácením. Mějte na paměti, že nakupování je pro vás teď jako droga. Kdybyste si aspoň pořizovali užitečné věci, ale opak je pravdou.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

S nadřízeným budete vycházet tento týden skvěle a dočkáte se zadostiučinění. Vaše profesní výkony jsou úctyhodné a šéf to vidí. Nemyslete si, že zůstanete bez odměny. Kolegové vám závidí, že se ani přehnaně nesnažíte a máte úspěch. To však není úplně pravda. Bude to tím, že si plnění povinnosti nekazíte špatnou náladou a vše berete s nadhledem. Do konce týdne vám energie vydrží a únavu přemůžete.