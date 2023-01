Horoskop na tento týden: Tygři budou roztržití, Kozy prahnou po lásce

Jak se nám povede ve třetím týdnu roku 2023? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 16. do 22. ledna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, v posledních dnech sršíte neutuchající energií, která je přímo fantastická. Plnění svých pracovních povinností neberete na lehkou váhu, přesto byste se měly zamyslet nad tím, jak komunikujete se spolupracovníky. Po pravdě řečeno to není úplně pravé ořechové, dokonce se nad ně povyšujete. Pokud s tím něco ihned neuděláte, nadřízený to bude razantně řešit, což se vám určitě nebude ani trochu líbit.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Zapovídáte se s kamarády a přijdete pozdě domů. Partner z toho nebude mít vůbec radost, protože jste mu něco slíbili. Dávejte si na to pozor a pro příště raději sledujte hodinky. V rodinném kruhu vládne zvláštní atmosféra. Příbuzní vám rozmlouvají jakékoli změny. Rozhodně neměňte účes a nekupujte nic nového do domácnosti. V blízké době byste toho velice litovali a peníze by byly zbytečně fuč.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, pracovní stránka je naprosto úžasná a nadřízený s vámi určitě počítá. Dlouhodobě usilujete o povýšení a lepší platové ohodnocení. V tomto ohledu byste mohli uspět jen za předpokladu, že nebudete odporovat šéfovi. Koncem týdne by mohlo dojít k nedorozumění a cestu za úspěchem byste si pokazili. Dávejte na sebe větší pozor, a to zejména o víkendu, kdy budete velmi roztržití a zbrklí.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Mějte na paměti, že neprocházíte ideálním emočním obdobím a cestu za úspěchem vám komplikují výkyvy nálad. Nadřízený je na vás naštvaný, protože chybujete a neplníte svoje povinnosti v termínu. Kvůli tomu nestíháte další úkoly, které jsou aktuální. Ani v rodinném kruhu kvůli vám nevládne dobrá nálada, protože všem včetně partnera oponujete. Měli byste se nad sebou opravdu zamyslet a změnit přístup.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Po pravdě řečeno vás čeká vcelku náročný pracovní týden, proto buďte ve střehu. Největší obtíže budete mít s nadřízeným, protože se mu stále nebude něco líbit. S kolegy vycházíte skvěle a je báječné, že se vzájemně podpoříte. Ani jim se nezamlouvají změny, které s sebou nový rok přinesl. Obezřetní buďte při pořizování hezkých drahých produktů. Na první pohled jsou super, ale bohužel velmi nekvalitní.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, vstupujete do týdne, v němž se mnohé vytříbí a vysvětlí. S kondicí a zdravím jste na tom vcelku dobře, a proto můžete jet na plný výkon. Jen si dávejte pozor na vyčerpání a nemoci dýchacího ústrojí, které by vás mohly kvůli nedostatku odpočinku potkat. Lednové období je jako stvořené pro úklid, renovace a získávání nových vědomostí. Měli byste na sobě celkově zapracovat, budete šťastnější.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) O náročnosti tohoto pracovního týdne není pochyb, ale v druhé polovině se dost věcí vysvětlí. Naopak v práci budou dny od středy do pátku náročnější, a proto se vyhýbejte slovním konfliktům s nadřízeným či kolegy. Pracujte na sobě a na plnění povinností se maximálně soustřeďte. Naopak při kreativních činnostech nebo tvoření budete k nezastavení a odvedete luxusní výsledky, které vám blízcí pochválí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, i když patříte ke znamením, která ráda flirtují, momentálně vám to nestačí. Prahnete po upřímné lásce, díky níž byste se opět zamilovaly. Bohužel nemáte štěstí na adekvátní protějšky. Narážíte na ctitele, kteří jsou neupřímní a nemyslí to s vámi vážně. Ani v kruhu rodiny to není idylka, ale už během víkendu se malinko uklidníte při získávání nových vědomostí a oblíbených koníčků. Budete přístupnější.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, nový pracovní týden vám přinese dost nepříjemností, které se týkají práce i peněz. Velice toužíte po kariérním postupu, ale nedaří se vám uspět. Bude to asi tím, že jste zbrklé a náročné povinnosti jsou nad vaše síly. Kvůli tomu přijdete o spolupráci na atraktivních nabídkách, které by vás zviditelnily. Do toho si přestáváte rozumět s kolegy, kteří s vámi nechtějí spolupracovat. Jste nespolehlivé.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, momentálně se vám daří jako nikdy předtím. Vaše nápady jsou snadno realizovatelné a pyšníte se mnoha vědomostmi. Do toho se stačíte vzdělávat, a je možné, že se zúčastníte zajímavého semináře. Vaše energie stále roste a jste v kondici. V rodinném prostředí se cítíte milovaní, rozumíte si s dětmi i staršími příbuznými. Během víkendu byste si měli odpočinout a věnovat se wellness požitkům.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Díky svým vědomostem a odhodlání si profesně polepšíte a budete se sebou spokojení. V tomto období nepociťujete únavu ani vyčerpání, proto se můžete pustit do tvrdé dřiny. Věřte, že se vám píle vyplatí. Šéfovi se zamlouvají vaše myšlenky a také přístup. S kolegy vycházíte na výbornou a nemusíte se bát, že by vám cestu za úspěchem zkomplikovali. Během víkendu si dopřejte více smysluplného odpočinku.