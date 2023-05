Horoskop na tento týden: Tygři mají šanci se prosadit, Kozy si poničí pověst

Jak se nám povede na přelomu května a června? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 29. května do 4. června 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, procházíte famózním závěrem května a dařit se vám bude i celý červen. Toto období je jako stvořené pro splnění tajných snů. Pod vlivem nedělního úplňku zjistíte, že jste nabití energií, která je pro splnění vizí nezbytná. Nemyslete si však, že dostanete všechno zadarmo. Nadřízený musí pochopit, že lepší pracovní post si skutečně zasloužíte. Klíčem ke spokojenosti jsou vyrovnanost a nadhled.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) V přelomovém pracovním období budete zářit jako hvězdy na nebi, ale poté to s vámi půjde z kopce. Sami na sobě pocítíte nervozitu. Příjemná atmosféra nebude doma ani na pracovišti. Stále však máte obrovské šance uspět a vyhnout se nejhorším scénářům. Za každou cenu si udržujte nadhled a necpěte se bezhlavě dopředu. Stejně na to nemáte dostatek sil, což musíte sami dobře vědět. Mohli byste se ztrapnit.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Zaměřte se na činnosti, které jsou pro vás klíčové. Nemá cenu zabývat se něčím nudným či nepříjemným. V první dekádě června máte jedinečnou možnost profesně se prosadit. Nenechte nic náhodě a zapracujte na sobě. Vaše píle nepřijde nazmar. Spolupráce s kolegy je také stěžejní, proto se jim věnujte na maximum. V rodinném kruhu panuje milá atmosféra, klidně společně naplánujte letní dovolenou.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na přelomu května a června budete hýřit nadšením pro vše smysluplné. V profesní rovině zaznamenáte velký pokrok, který se bude stupňovat. Ani náhodou nesmíte ve svém úsilí polevit, jinak se výraznějších úspěchů nedočkáte. To je vám naštěstí jasné, tudíž o své místo na výsluní zabojujete. Ke všemu jste podnikaví a ve volném čase se budete věnovat úpravám v domě či na zahradě. Práce vám půjde od ruky.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) První polovina pracovního týdne bude úspěšná a zaznamenáte dobré výsledky. Jenomže si o sobě začnete hodně myslet a stoupne vám to do hlavy. Dokonce byste mohli přijít kvůli nevhodnému chování o šéfovu přízeň. Dbejte na profesionální komunikaci s kolegy a jejich nápadům se neposmívejte. Věřte, že by vás to přišlo moc draho. Když už chcete někoho kritizovat, začněte sami u sebe. Jinak si pohoršíte.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Červnové období si vychutnáte plnými doušky. Poslední dobou se dokážete i bavit a nejste přehnaně puntičkářští ani kritičtí. To vám hraje do noty. Nutné je zmínit nárůst energie a dobrou schopnost regenerace organismu. S kolegy budete vycházet na jedničku, díky čemuž si zrychlíte kariérní postup. Momentálně máte jedinečnou možnost přijít k penězům, v červnu se vyskytne hned několik šancí na zbohatnutí.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Tak nějak se vám začíná blýskat na lepší časy, proto byste se měli na svět opět usmívat. Odkopněte od sebe negativní energii a nalaďte se na vlnu pozitivních změn. Až do konce týdne se budete spíše rozkoukávat a mapovat prostředí, ale poté to rozjedete ve velkém stylu. Na první pohled je vidět, že vám není kariérní růst lhostejný, a nevyhýbáte se ani náročnějším aktivitám. Snažíte se ze všech sil.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Zajistěte si pevnou půdu pod nohama a netvařte se kysele. Pokud nezměníte svůj profesní přístup, jen si pohoršíte a zničíte dobrou pověst. Nemůžete se dostat do správného pracovního tempa a do všeho se musíte nutit, ale nemyslete si, že si toho nadřízený nevšimne. Přestaňte si na všechno stěžovat a zapojte se do spolupráce s kolegy. Rovněž se vyhněte nákladnějším investicím, nedopadlo by to dobře.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Po ne příliš povedeném květnu vcházíte do plodného měsíce června. Pokud chcete dosáhnout profesního úspěchu, zaberte už od jeho prvního dne. Vše půjde jako po másle a nadřízený si vás začne více všímat. Počítejte však s tím, že vás zásobuje náročnými úkoly, u nichž se také zapotíte. Naštěstí jste nabití čerstvou energií a máte chuť do práce. To vám hraje do karet včetně dobré nálady a optimismu.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Od začátku roku na sobě pilně pracujete, protože toužíte kariérně vyšplhat co nejvýše. Dalo by se říci, že to půjde hladce, protože jste výkonní a zodpovědní. Do toho budete mít štěstí na seznámení s lidmi, kteří jsou inteligentní a zasvětí vás do zajímavých věcí. I když patříte k ryze praktickým lidem, jste také kreativní. Nadřízený vaše nápady ocení a je jisté, že se díky tomu rychleji zviditelníte.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Vaše znamení neprochází zrovna nejlepším obdobím, proto musíte mít se vším trpělivost. Později se k vám štěstí vrátí, jen se nesmíte vztekat ani na nic spěchat. Klíčem ke spokojenosti je nadhled. Nedívejte se na vše kolem jen negativně. Patříte-li do řad zadaných, máte to velmi těžké, protože si s partnerem nerozumíte a nevypadá to dobře. Udržujte se v mentální čistotě a vyhýbejte se nebezpečným aktivitám.