Horoskop na tento týden: Tygři mají spoustu starostí, Draci oslní v práci, Koňům hrozí vyčerpání

Jak se nám povede na přelomu srpna a září? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 28. do 3. září 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, na přelomu srpna a září budete plné energie, kterou investujete správným směrem. V rodinném kruhu vládne skvělá atmosféra, tudíž byste měli podniknout poslední prázdninový výlet. Největší radost uděláte především dětem, které čeká povinná školní docházka. Mějte na paměti, že se k nim musíte chovat přátelsky, a ne je stále o něčem poučovat. Na oplátku váš překvapí bystrou myslí a nápaditostí.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Atmosféra v rodině není tak dobrá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Hlavně zachovejte rozvahu a při konverzaci s partnerem važte slova. Mohli byste vyslovit něco nepěkného a poté by vás to opravdu trápilo. Nemá cenu rozčilovat se kvůli malichernostem. Nejlépe se odreagujete u vzdělávání a sportu. Spojte příjemné s užitečným a vydejte se vstříc novým zážitkům. Prázdniny zakončíte v excelentním stylu.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Ať už se stane tento týden cokoliv, zachovejte chladnou hlavu. Nový měsíc vám přinese hodně starostí a z jejich řešení budete unavení. Nebojte se však ničeho zlého. Jen musíte více odpočívat a chodit brzy do postele. Aspoň přes týden neponocujte. Při plnění povinností se plně soustřeďte, jinak začnete chybovat. Ne vše vám bude po chuti, ale příkazy nadřízeného byste měli splnit do posledního detailu.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, aktuálně vám to pálí a na vše se dokážete pekelně soustředit. Nemyslete si však, že dostanete všechno zadarmo. Je nutné zapracovat na komunikaci s kolegy a odpoutat se od trablů milostného života. V prázdninových měsících jste nastartovali svou kariéru, a proto budete mít složitější ji udržet. Nenechte se ničím rozhodit a přivlastněte si zdravé sebevědomí. To je ze všeho nejdůležitější.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) O prázdninách se vám výrazně profesně nedařilo, ale to se naštěstí změní. Chce to jen trochu trpělivosti. Když se do plnění povinností opřete, nadřízený bude nadšený. Jste kreativní, nepouštíte se do zbytečných konfliktů a komunikujete s kolegy. Nic víc si nemůžete přát. Dávejte si však pozor na neoprávněnou kritiku. Šéfovi však nakonec dokážete, že jste v tom nevinně, a oslníte ho super výkonností.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Začínáte se zajímat o věci, které vás dříve nelákaly. To je báječné, protože nebudete přízemní. Je pravda, že pravého koníčka naleznete až na konci týdne, ale to vůbec nevadí. V průběhu měsíce se naučíte spoustu věcí a celkově se zdokonalíte. Po pracovní stránce jste na tom výborně, protože znáte svoje limity i kvality. Dokonce vás nepřekvapí ani šéfovy občasné výlevy nálad, hádat se s ním nebudete.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Pracovní povinnosti vám jdou směle od ruky a nadřízený se na vás může ve všem spolehnout. Nad spolupracovníky vynikáte, protože se nederete za úspěchem jako šílení. Naopak kolegům pomáháte a táhnete za jeden provaz. Dávejte si však pozor na vyčerpání, které by vás mohlo zpomalit. Pokud budete dostatečně odpočívat a dodržovat spánkovou hygienu, vyhnete se nejhorší únavě. Zbytečně se nevysilujte.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, přelomový pracovní týden vám přinese uspokojení v pracovní oblasti. V posledních dnech to bylo jako na houpačce, ale teď se atmosféra na pracovišti vytříbí a vy budete odvádět excelentní výkony. Bohužel hledání ideálního partnera nebude jednoduché. Jste atraktivní a smyslní, nicméně nemáte štěstí na adekvátní protějšky. Narážíte na nápadníky, s nimiž navazujete pouze povrchní vztahy.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Z profesního pohledu jste nešťastní, protože vám nejde práce od ruky. Rozhodně se nebičujte k lepším výkonům, protože se vám to nepodaří. Naopak se zklidněte a buďte soustředění. Nemá cenu nutit se k dokonalosti, stejně byste ničeho nedosáhli. Místo přepínání se uvolněte, věnujte se dětem a koníčkům, které vás obohatí. Ve společnosti přátel vám bude také příjemně, nečekaně vás něčím překvapí.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Na přelomu srpna a září budete v kondici. Později se však objeví spousta překážek, s nimiž se budete muset poprat. Nenechte nic náhodě a stále na sobě pracujte, vytvoříte si tak solidní náskok. Teď vám jde všechno rychle do hlavy a jste nápadití. Nadřízený bude z vašich výkonů nadšený a je pravděpodobné, že získáte nabídku spolupráce na lukrativním projektu a také vám zvýší plat. Jen nebuďte domýšliví.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, nepozastavujte se nad chováním trvalého partnera, protože není ve své kůži. I když vás jeho přístup vytočí, zůstaňte v klidu. Pokud byste se pustili do hádky, celou situaci byste jen zhoršili. Patříte-li do řad svobodných, navštěvujte společenské akce a bavte se. Je naprosto jasné, že se seznámíte s člověkem, který bude sexy a inteligentní. Sbližování s ním vás ohromí, jednoduše si padnete do oka.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Nevzrušujte se kvůli náladovosti partnera, však ono ho to zase přejde. Místo toho se zaměřte na pracovní stránku, v níž dost plavete. Nerozdělávejte více věcí najednou, protože by se vám je nepodařilo dokončit v termínu. Ať vás ani nenapadne stěžovat si kolegům, ničeho byste nedosáhli. Ve volném čase se věnujte relaxačním sportům, adrenalinové druhy zábavy pro vás teď nejsou vhodné. Poranili byste se.